«Неопределенность и сейчас не дает покоя. Но ФФКР постаралась сделать все, чтобы наши фигуристы могли радовать нас новыми достижениями». Коган об итогах года

Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган высказался об итогах 2022 года.

«Минувший год был очень сложным и неоднозначным для российских фигуристов.

С одной стороны, мы вспоминаем блистательное выступление наших спортсменов на этапах Гран-при ISU, чемпионате Европы и Олимпийских играх, с другой – испытываем горечь и чувство сожаления, что вследствие санкций, которым подвергся весь российский спорт, они были лишены возможности участвовать в чемпионате мира и других международных стартах уже нового сезона.

Неопределенность и сейчас не дает нам покоя. Но ФФКР постаралась сделать все от нее зависящее, чтобы отечественное фигурное катание продолжало развиваться, и наши фигуристы могли радовать нас новыми достижениями.

И сейчас нам есть чем гордиться: наш вид спорта не стоит на месте – помимо традиционных, появляются новые внутрироссийские турниры, о которых уже говорит все мировое сообщество фигурного катания.

Наши тренеры – лучшие в мире, продолжают работать, а выступления наших спортсменов не остаются незамеченными, даже несмотря на то, что россияне не участвуют в международных соревнованиях.

И хочу напомнить, что и в новом году нас ждут новые яркие турниры! Дорогие друзья, в эти новогодние дни мы все готовим подарки родным и близким, встречаемся с друзьями, загадываем желания… Пусть все они сбудутся в наступающем году!» – говорится в обращении Когана на сайте ФФКР.