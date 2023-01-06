Коган об отстранении россиян: «ФФКР достойно справилась с вызовом. Зрительский интерес доказал, что популярность фигурного катания в России осталась неизменной»

Генеральный директор Федерация фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган высказался об отстранении россиян от международных стартов.

«Наши фигуристы начали прошлый сезон с побед на Гран-при, чемпионатах Европы, мира, Олимпийских играх – нам действительно есть чем гордиться. Однако в 2022 году наши спортсмены подверглись незаслуженным санкциям, в результате которых доступ на международную арену им был закрыт.

Я считаю, что федерация достойно справилась с вызовом – соревновательный график спортсменов был насыщенным, а зрительский интерес к турнирам доказал, что популярность фигурного катания в России осталась неизменной.

Мы получили очень серьезный опыт и благодарны всем поклонникам фигурного катания за преданность и внимание. Все запланированные федерацией и нашими партнерами старты в 2023 году пройдут в полном объеме. Мы приложим все усилия, чтобы концовка этого сезона была насыщенной и интересной, несмотря ни на что», – сказал Коган.

Кто виноват, что на фигурке впервые пустые трибуны? Проблема не только в диких ценах

Наша фигурка томится в изоляции, но и мировая страдает без нашей: конкуренция, судейство, посещаемость – все на спаде