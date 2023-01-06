Коган об отстранении россиян: «ФФКР достойно справилась с вызовом. Зрительский интерес доказал, что популярность фигурного катания в России осталась неизменной»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию сборная России чемпионат Европы по фигурному катанию Олимпийская сборная России Гран-при ФФКР Олимпиада-2022 Александр Коган Фигурное катание

Генеральный директор Федерация фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган высказался об отстранении россиян от международных стартов.

«Наши фигуристы начали прошлый сезон с побед на Гран-при, чемпионатах Европы, мира, Олимпийских играх – нам действительно есть чем гордиться. Однако в 2022 году наши спортсмены подверглись незаслуженным санкциям, в результате которых доступ на международную арену им был закрыт.

Я считаю, что федерация достойно справилась с вызовом – соревновательный график спортсменов был насыщенным, а зрительский интерес к турнирам доказал, что популярность фигурного катания в России осталась неизменной.

Мы получили очень серьезный опыт и благодарны всем поклонникам фигурного катания за преданность и внимание. Все запланированные федерацией и нашими партнерами старты в 2023 году пройдут в полном объеме. Мы приложим все усилия, чтобы концовка этого сезона была насыщенной и интересной, несмотря ни на что», – сказал Коган.

Кто виноват, что на фигурке впервые пустые трибуны? Проблема не только в диких ценах

Наша фигурка томится в изоляции, но и мировая страдает без нашей: конкуренция, судейство, посещаемость – все на спаде

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30 комментариев

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Оз
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Ответ Роман Волков
Вы правы на счёт судейства, но по ходу сезона всё вернулось к норме, кроме танцев. В танцах, изначально, Судейский заскок был настолько большим (дошло до мирового рекорда, с падением), что должны быть приняты какие-то карательные меры, иначе это безумие не остановить.
В мужском нормы в судействе так и нет. На грибы Самарина смотреть противно, Мозалева судьи топят, ставят минусовые ГОЕ за чистые элементы. Так что судьи у нас цирк и в мужском устроили, не только в танцах!
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ЮАГ
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А как бесчисленные "ледовые шоу" влияют на посещаемость соревнований?(
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Mukunku 64
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. Все запланированные федерацией и нашими партнерами старты в 2023 году пройдут в полном объеме. Мы приложим все усилия...
Мне только одному кажется что вместо
Слово <старты> уместнее слово < средства> ?
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Delirium
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Ответ Анна Беляева
На ЧР,к стати, были вполне приемлемые билеты. Чего там не хватило, так какиех-то договоренностей с авиакомпаниями и работы в сторону логичтики. Понятно,ч то первый раз такое организовывать сложно, но понятно и то, что болельщику из условной Москвы в красноярск прилететь тоже непросто. Елси бы была какая-то комплексная организация, думаю, и в будние дни могли бы лучше заполнить трибуны. Хотя уже вечером в пятницу был практически полный зал. Пара-тройка рядов в верхних ярусах пустовала.
Ну, на мой взгляд в текущей ситуации надо отказываться от популизма "развития регионов", и более разумно подходить к выбору мест проведения как минимум главных турниров. Нужно собирать залы, и нужно делать из соревнований красивое шоу, тогда детки и так пойдут заниматься, даже если конкретно к ним в город этап ГП/кубка не привезут. Отдельно усилить брендирование всякое, чтоб не только ТимТут, а все остальные школы имели свою брендовую продукцию и могли продавать ее на этапах, какое-то развлечение дляя зрителей в перерывах помимо тамады и т.п. В общем работать есть куда.
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Competition Score
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Ну, если будете продолжать и дальше ставить на пьедесталы назначенцев, то зрительский интерес уйдет в минус.
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Анна Беляева
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Ответ Delirium
В смысле, списывали? Они и были полупустые потому, что часть соревнований проходило в рабочие дни и далеко не вечером. Если что и можно поставить в вину ФФКР, так это слабую рекламную кампанию. Не умеют они пока рекламировать соревнования своевременно и реально оценивать стоимость билетов. Надеюсь, в следующем сезоне это поправят, найдут толковых партнеров.
На ЧР,к стати, были вполне приемлемые билеты. Чего там не хватило, так какиех-то договоренностей с авиакомпаниями и работы в сторону логичтики. Понятно,ч то первый раз такое организовывать сложно, но понятно и то, что болельщику из условной Москвы в красноярск прилететь тоже непросто. Елси бы была какая-то комплексная организация, думаю, и в будние дни могли бы лучше заполнить трибуны. Хотя уже вечером в пятницу был практически полный зал. Пара-тройка рядов в верхних ярусах пустовала.
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Mukunku 64
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Ответ Noname No
А было какое-то исследование популярности ФК в РФ? На основании каких данных Коган сделал вывод?
На основании высказываний Татьяны Анатольевны про фигуристов и футболистов
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Kareglazaya
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Пустые трибуны на многих турнирах показали, что и в России интерес зрителей уже не тот, что раньше. И дело даже не в датах проведения (рабочие дни) или высокой стоимости. На мой взгляд, здесь две причины - отвратительное судейство и отсутствие иностранцев (в особенности в танцах, мужском одиночном).
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Анна Беляева
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Федерации в смысле работы на стартах и организации и правда респект и уважуха. Вряд ли они были готовы к такому в анчале 2022. Еще бы немного с судьями поработать, чтобы они чуть прибили свои баллы к адекватности, вообще бы вам цены не было.

Прыжковый турнир, я считаю, просто роскошная находка. Надо повторять обязательно. Посмотрим еще, что будет на шоу-программах. Это новые турниры, которых до этого не проводилось, будет здорово, если оба удадутся.
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Анна Беляева
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Ответ Gemma157
А чего тогда на полупустые трибуны на этапах и даже на ЧР жаловались? 😆
Вы жаловались, вы и спросите у себя. Я на Чр была лично. В выходные и вечером в пятницу трибуны были полными
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Delirium
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Ответ asusp527
Он в данный момент глава фигурного катания России. Не так?
И что? Дело ушло в CAS, что там можно комментировать как минимум до момента начала слушаний?
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Gemma157
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А чего тогда на полупустые трибуны на этапах и даже на ЧР жаловались? 😆
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Пользователь Гугла
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Ответ asusp527
Одна эта фраза про победы в этом сезоне говорит всё.
Опять врешь, он сказал прл прошлый сезон, бли победы на этапах гран при, че и ои, про чм он ошибся, чм выграли в позапрошлом сезоне
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Роман Волков
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Ответ ретроградный меркурий
Ну, тут Коган прав, в условиях международной изоляции федерация действительно сделала многое, чтобы поддержать интерес у зрителей и сохранить мотивацию спортсменам. Турниры, призовые, освещение на ТВ и в СМИ - все это было. Если бы не одно жирное "но" - судейство. Нужно все-таки адекватно оценивать происходящее на льду, а не рисовать оценки с потолка. Такое судейство может только оттолкнуть зрителя, а не привлечь его на трибуны.
Вы правы на счёт судейства, но по ходу сезона всё вернулось к норме, кроме танцев. В танцах, изначально, Судейский заскок был настолько большим (дошло до мирового рекорда, с падением), что должны быть приняты какие-то карательные меры, иначе это безумие не остановить.
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asusp527
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Ответ Delirium
Коган ни в РУСАДе ни в CAS не работает.
Он в данный момент глава фигурного катания России. Не так?
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Delirium
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Ответ asusp527
А что там с делом Валиевой, не подскажете?
Коган ни в РУСАДе ни в CAS не работает.
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Delirium
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Ответ Alexander X
эээ... а кто про пустые трибуны, которые на "рабочие дни" списывали, говорил???... или этого не было, и мне показалось???...
В смысле, списывали? Они и были полупустые потому, что часть соревнований проходило в рабочие дни и далеко не вечером. Если что и можно поставить в вину ФФКР, так это слабую рекламную кампанию. Не умеют они пока рекламировать соревнования своевременно и реально оценивать стоимость билетов. Надеюсь, в следующем сезоне это поправят, найдут толковых партнеров.
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Noname No
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А было какое-то исследование популярности ФК в РФ? На основании каких данных Коган сделал вывод?
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Геннадий Тимченко
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Ответ KMR
Судя по трибунам - не заметил. Дворец в 5 тыс можно и родственниками с друзьями фигуристов собрать,а дыры зияют.
Тут периодически (и не только тут) всплывает, что на выступления фигуристов выкупают билеты за счёт бюджета - поэтому можно сформулировать по другому "как не было популярности, так и нет её сейчас"
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asusp527
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Ответ ретроградный меркурий
А при чем тут Коган? Дело находится в ВАДА, которые, кстати, обвинили, РусАДА в намеренном затягивании процесса, а теперь сами никак раздуплиться не могут.
Ничего, еще месяцев 9 - и всё будет закончено.
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Anna Morgan
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когда говорят про пуполярность-непопулярность надо приводить определенные факты
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KMR
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Помню раньше пустоватые трибуны объясняли,что Москва уже наелась и надо давать другим регионам. Ну вот Красноярск город миллионник,а оправдания шли,что ну вот на девочек будет биток.
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ретроградный меркурий
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Ну, тут Коган прав, в условиях международной изоляции федерация действительно сделала многое, чтобы поддержать интерес у зрителей и сохранить мотивацию спортсменам. Турниры, призовые, освещение на ТВ и в СМИ - все это было. Если бы не одно жирное "но" - судейство. Нужно все-таки адекватно оценивать происходящее на льду, а не рисовать оценки с потолка. Такое судейство может только оттолкнуть зрителя, а не привлечь его на трибуны.
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KMR
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Судя по трибунам - не заметил. Дворец в 5 тыс можно и родственниками с друзьями фигуристов собрать,а дыры зияют.
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asusp527
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Ответ Alexander X
да, и кто из наших фигуристов на ЧМ был???😳 что я "проспал"??? 🤯
Одна эта фраза про победы в этом сезоне говорит всё.
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