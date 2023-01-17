Новицкий о возможном переходе Дэвис и Смолкина в Израиль: «Не думаю, что за ними потянутся другие сильнейшие российские фигуристы»

Теги Сергей Новицкий сборная России ISU танцы на льду сборная Израиля переходы Диана Дэвис Глеб Смолкин Фигурное катание

Чемпион Европы в танцах на льду Сергей Новицкий оценил информацию о возможном переходе Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в сборную Израиля.

«Мне сложно судить. Их желание, наверное, понятно. Они хотят принимать участие в крупнейших международных соревнованиях: в Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы, этапах Гран-при. Но в составе сборной России Смолкин и Дэвис на сегодняшний день, к сожалению, не могут себе этого позволить.

Как бы кто к этому ни относился, желание спортсменов вполне объяснимо. Чисто с человеческой точки зрения я понимаю Глеба и Диану», – сказал Новицкий.

«Не думаю, что даже в том случае, если Смолкин и Дэвис получат возможность выступать за Израиль, за ними потянутся другие сильнейшие российские фигуристы. Если бы кто-то из них действительно хотел сменить гражданство, давно бы сделал это.

Все-таки отстранение от всех турниров под эгидой ISU длится почти год. При этом ребят никто не держит в стране насильно. Понятное дело, что все мечтают о возвращении на международную арену, но момент для отъезда, думаю, упущен», — отметил Новицкий.

У Дэвис и Смолкина не получается с США, в запасе – Израиль. Откуда этот вариант и когда все решится?

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5 комментариев

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девочкитакиедевочки
Ответ Блюдце с молочком
Не у всех есть такие возможности и влияние. Желание то думаю есть
это только возможно этим //мы блатные//, а другим нельзя-не патриотично. а //мы блатные такие патриотичные патриоты.
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Саша Кутузова
Ответ Блюдце с молочком
Не у всех есть такие возможности и влияние. Желание то думаю есть
Переход в другую федерацию автоматически означает, что либо федерация оплачивает тренировки, что далеко не всегда и не везде происходит, либо тратишь свои собственные средства. Что не все могут себе позволить.
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Зоя Кудряшова
После заявления Свищева, ничего не остается, как выступать за другую страру. Он ведь почти угробил российский спорт до 32года
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Tatiana Klm
Надеюсь, ДС перейдут в грузинскую федерацию.
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Блюдце с молочком
Не у всех есть такие возможности и влияние. Желание то думаю есть
+4
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+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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