Новицкий о возможном переходе Дэвис и Смолкина в Израиль: «Не думаю, что за ними потянутся другие сильнейшие российские фигуристы»

Чемпион Европы в танцах на льду Сергей Новицкий оценил информацию о возможном переходе Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в сборную Израиля.

«Мне сложно судить. Их желание, наверное, понятно. Они хотят принимать участие в крупнейших международных соревнованиях: в Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы, этапах Гран-при. Но в составе сборной России Смолкин и Дэвис на сегодняшний день, к сожалению, не могут себе этого позволить.

Как бы кто к этому ни относился, желание спортсменов вполне объяснимо. Чисто с человеческой точки зрения я понимаю Глеба и Диану», – сказал Новицкий.

«Не думаю, что даже в том случае, если Смолкин и Дэвис получат возможность выступать за Израиль, за ними потянутся другие сильнейшие российские фигуристы. Если бы кто-то из них действительно хотел сменить гражданство, давно бы сделал это.

Все-таки отстранение от всех турниров под эгидой ISU длится почти год. При этом ребят никто не держит в стране насильно. Понятное дело, что все мечтают о возвращении на международную арену, но момент для отъезда, думаю, упущен», — отметил Новицкий.

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