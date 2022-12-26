Татьяна Тарасова: «Считаю, что Щербакову не лишат награды. ISU выдвинул кандидатуру, почему он должен идти на поводу Украины?»

Теги Татьяна Тарасова сборная России ISU женское катание Анна Щербакова ISU Skating Awards Федерация фигурного катания Украины Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала глупостью предложение Украинской федерации фигурного катания (УФФК) лишить россиянку Анну Щербакову номинации на премию ISU Skating Awards.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) представил Щербакову в номинации «Самый ценный фигурист». Вручение наград пройдет 5 февраля 2023 года.

«А их какое дело? Это же наш самый ценный фигурист года, номинирована представительница нашей страны. Пускай они занимаются своими делами, строят катки.

С какой стати они будут советовать нам и всем остальным, что делать, что за глупость такая?» – цитирует Тарасову ТАСС.

«Пусть давят на ISU, раз у них других дел нет. У них никто ничего не выигрывает. Считаю, что Анну Щербакову не лишат награды. ISU выдвинул кандидатуру, почему он должен идти на поводу Украины?

Кто они вообще такие в фигурном катании? Они там за что-то отвечают?», – сказала Тарасова «СЭ».

Украинская федерация фигурного катания просит исключить Щербакову из номинации на премию ISU

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1 комментарий

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frol92
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Да, сейчас Украине первоочередная задача это строить катки, конечно👌

Но призыв об исключении Щербаковой из номинации действительно бредовый.
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