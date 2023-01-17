Ставиский о состоянии Костомарова: «Глобальных изменений нет, он остается в медикаментозной коме»
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров остается в медикаментозной коме.
Об этом сообщил друг Костомарова, двукратный чемпион мира Максим Ставиский.
«Мы все болеем за него, я уверен, что он справится, что выкарабкается из этой сложной ситуации. Роман – сильный человек, у него сильный организм.
Глобальных изменений в его состоянии нет, он остается в медикаментозной коме. В чем-то есть позитивные изменения, в чем-то – нет.
Иногда приходится читать новости из «проверенных источников» о «резком ухудшении» его здоровья, когда на самом деле это не так.
Каждый раз это удар для его близких. Мы с Ромой еще покатаемся», – сказал Ставиский.
Ранее Костомаров был госпитализирован с пневмонией. Сообщалось, что он находится в тяжелом состоянии.
Я сама в бога не верю, но заказала молебны в Лавре о его здоровье.
Сил и терпения всем близким!
Сил Роману!
Верим и надеемся!!!