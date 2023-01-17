Ставиский о состоянии Костомарова: «Глобальных изменений нет, он остается в медикаментозной коме»

Теги Максим Ставиский Роман Костомаров сборная России происшествия танцы на льду Фигурное катание

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров остается в медикаментозной коме.

Об этом сообщил друг Костомарова, двукратный чемпион мира Максим Ставиский. 

«Мы все болеем за него, я уверен, что он справится, что выкарабкается из этой сложной ситуации. Роман – сильный человек, у него сильный организм.

Глобальных изменений в его состоянии нет, он остается в медикаментозной коме. В чем-то есть позитивные изменения, в чем-то – нет.

Иногда приходится читать новости из «проверенных источников» о «резком ухудшении» его здоровья, когда на самом деле это не так.

Каждый раз это удар для его близких. Мы с Ромой еще покатаемся», – сказал Ставиский.

Ранее Костомаров был госпитализирован с пневмонией. Сообщалось, что он находится в тяжелом состоянии.

16 комментариев

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Realist2022
Ответ Кокич
Сепсис к него, как у MaкSим был.
У MakSим, похоже, никакого сепсиса реально не было. Была рядовая операция, но на фоне пандемии кому-то из надо было из этого сделать пиар-кампанию, на которой денег немало поднять
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люблю тутберят
А я верю, что Рома поправится!!!И ещё порадует всех болельщиков своими прокатами!!! 🙏
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Anna Leonova
🙏🏻🙏🏻🙏🏻
+2
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+2
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Светлана Менова
Ответ sergey-ld
Это есть очень и очень не хорошо... Господи, спаси и сохрани раба Твоего, Романа...
Его спасёт или не спасёт только медицина, хватит тут этого вашего мракобесия.
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Слепой1234
Тяжело читать такие новости. Здоровья Роману. Верим!
+5
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LoRa
Ждём, надеемся и верим, что Роман поправится! 🙏🙏🙏
+4
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mikss
Роман справится и выкарабкается из этой сложной ситуации!
+4
0
+4
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AllaS
Роману вылечиться поскорей и правильного ему лечения. Здоровья, здоровья, здоровья!
+7
0
+7
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Alex1104
Мы надеемся!
+7
0
+7
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Мария-Мария
Господи, помоги Роману!
+8
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Кокич
Сепсис к него, как у MaкSим был.
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Лека-Лека
Бедный Рома! Бедные родители! Бедная Оксана.
Я сама в бога не верю, но заказала молебны в Лавре о его здоровье.
Сил и терпения всем близким!
Сил Роману!
Верим и надеемся!!!
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sergey-ld
Это есть очень и очень не хорошо... Господи, спаси и сохрани раба Твоего, Романа...
+8
-3
+5
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olvl
Спасибо Максиму за весточку о Романе. Очень ждём и надеемся на лучшее. Роману и его близким сил и терпения.
+23
0
+23
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Мэри-Сью
Конечно, покатаетесь... Мы будем в это верить.. Не представляю наше ФК без Ромы... 😭
+15
-1
+14
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Iligorska
Рома-красавец, чемпион, сильный человек! Держись! Мы все шлем тебе лучики Добра! ✊🙏❤️
+24
0
+24
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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