Первенство Москвы. Костылева выиграла короткую программу, Принева – 2-я, Лукашова – 3-я
Фигуристка Елена Костылева выиграла короткую программу на первенстве Москвы.
Первенство Москвы
Девушки
Короткая программа
1. Елена Костылева – 68,73
2. Алена Принева – 68,48
3. Валерия Лукашова – 67,04
4. Лидия Плескачева – 65,41
5. Майя Сарафанова – 63,97
6. Полина Солнцева – 63,56
7. Елизавета Андреева – 63,54
8. Виктория Барахтина – 63,08...
23. Маргарита Базылюк – 55,57
На турнире выступают спортсменки 11-12 лет. Они соревнуются в короткой и произвольной программах и элементах.
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