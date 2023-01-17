Первенство Москвы. Костылева выиграла короткую программу, Принева – 2-я, Лукашова – 3-я

Теги сборная России результаты женское катание первенство Москвы Елена Костылева Виктория Барахтина Алена Принева Елизавета Андреева Лидия Плескачева Валерия Лукашова Маргарита Базылюк Фигурное катание

Фигуристка Елена Костылева выиграла короткую программу на первенстве Москвы. 

Первенство Москвы

Девушки 

Короткая программа

1. Елена Костылева – 68,73

2. Алена Принева – 68,48

3. Валерия Лукашова – 67,04

4. Лидия Плескачева – 65,41

5. Майя Сарафанова – 63,97

6. Полина Солнцева – 63,56

7. Елизавета Андреева – 63,54

8. Виктория Барахтина – 63,08...

23. Маргарита Базылюк – 55,57

На турнире выступают спортсменки 11-12 лет. Они соревнуются в короткой и произвольной программах и элементах. 

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1 комментарий

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Храбрая виолончелистка
Ух, Марго, на подножку уходящего поезда вскочила)
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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