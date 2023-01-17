Первенство Москвы. Костылева выиграла короткую программу, Принева – 2-я, Лукашова – 3-я

Фигуристка Елена Костылева выиграла короткую программу на первенстве Москвы.

Первенство Москвы

Девушки

Короткая программа

1. Елена Костылева – 68,73

2. – 68,48

3. Валерия Лукашова – 67,04

4. Лидия Плескачева – 65,41

5. Майя Сарафанова – 63,97

6. Полина Солнцева – 63,56

7. Елизавета Андреева – 63,54

8. Виктория Барахтина – 63,08...

23. – 55,57

На турнире выступают спортсменки 11-12 лет. Они соревнуются в короткой и произвольной программах и элементах.