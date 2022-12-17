Российско-китайские молодежные игры. Куликова, Федоров, Чикмарева и Янченков лидируют по итогам коротких программ
Российские фигуристы Елизавета Куликова, Григорий Федоров, Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков лидируют по итогам коротких программ на Российско-китайских молодежных играх в Цзилине.
Российско-китайские молодежные игры
Фигурное катание
Цзилинь, Китай
Девушки, короткая программа
1. Елизавета Куликова – 65,20
2. Таисия Щербинина – 55,79
3. Екатерина Анисимова – 50,16
Юноши, короткая программа
1. Григорий Федоров – 73,63
2. Федор Зонов – 71,80
3. Николай Угожаев – 62,06
Пары, короткая программа
1. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков (Россия) – 66,98
2. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко (Россия) – 66,20
3. Чжан Чжишвэнь – Хван Иихан (Китай) – 55,28
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