Российско-китайские молодежные игры. Куликова, Федоров, Чикмарева и Янченков лидируют по итогам коротких программ

Российские фигуристы Елизавета Куликова, Григорий Федоров, Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков лидируют по итогам коротких программ на Российско-китайских молодежных играх в Цзилине.

Российско-китайские молодежные игры

Фигурное катание

Цзилинь, Китай

Девушки, короткая программа

1. – 65,20

2. – 55,79

3. Екатерина Анисимова – 50,16

Юноши, короткая программа

1. – 73,63

2. – 71,80

3. – 62,06

Пары, короткая программа

1. – Матвей Янченков (Россия) – 66,98

2. – Артем Грицаенко (Россия) – 66,20

3. Чжан Чжишвэнь – Хван Иихан (Китай) – 55,28