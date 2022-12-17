Российско-китайские молодежные игры. Куликова, Федоров, Чикмарева и Янченков лидируют по итогам коротких программ

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Российские фигуристы Елизавета Куликова, Григорий Федоров, Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков лидируют по итогам коротких программ на Российско-китайских молодежных играх в Цзилине. 

Российско-китайские молодежные игры

Фигурное катание

Цзилинь, Китай

Девушки, короткая программа

1. Елизавета Куликова – 65,20

2. Таисия Щербинина – 55,79

3. Екатерина Анисимова – 50,16

Юноши, короткая программа

1. Григорий Федоров – 73,63

2. Федор Зонов – 71,80

3. Николай Угожаев – 62,06

Пары, короткая программа

1. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков (Россия) – 66,98

2. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко (Россия) – 66,20 

3. Чжан Чжишвэнь – Хван Иихан (Китай) – 55,28

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