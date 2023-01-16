Отец Смолкина: «Глеб не является гражданином Израиля, он – гражданин России. Есть ли планы сменить гражданство, надо спросить у него»
Отец фигуриста Глеба Смолкина, выступающего в танцах на льду с Дианой Дэвис, прокомментировал информацию о планах спортсменов перейти в сборную Израиля.
«Он (Смолкин) не является гражданином Израиля, он является гражданином России. Я не знаю, что такое спортивное гражданство, но надо быть гражданином этой страны. Другого способа нет.
Я не знаю, что вы читаете, я догадываюсь, что вы читаете какую-то желтую прессу и питаетесь оттуда сведениями. Ну право, ну что мы будем обсуждать с вами?» – сказал Борис Смолкин.
На вопрос о том, есть ли у Глеба Смолкина планы сменить гражданство, отец фигуриста ответил: «Наверное... надо спросить у него».
У Дэвис и Смолкина не получается с США, в запасе – Израиль. Откуда этот вариант и когда все решится?
Нафига козе баян- т.е. амер. федре спортсмен, который не может выезжать на соревнования?
Во- вторых, даже если была- то отказать им могли именно по причине иммиграционного статуса. Зачем федре спортсмен, который не может выехать на международные соревнования?
Т.е. теоретически, если до мая Глеб получит злосчастный ГК- они все еще имеют шанс на ГС нового сезона под амер. флагом, но уже гарантированно- мимо Турина.
Только терзают меня смутные сомнения ,что и мать туда перейдет и не сама,риторика Лайшева сменилась
Тутберидзе слабо пообщаться с журналистами? Тем более тут всё-таки речь идёт о представителях взрослой сборной России
Тутберидзе не ответила.
Тотализатор в истории с ДС - это прям актуальненько :)