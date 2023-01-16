Отец Смолкина: «Глеб не является гражданином Израиля, он – гражданин России. Есть ли планы сменить гражданство, надо спросить у него»

Отец фигуриста Глеба Смолкина, выступающего в танцах на льду с , прокомментировал информацию о планах спортсменов перейти в сборную Израиля.

«Он (Смолкин) не является гражданином Израиля, он является гражданином России. Я не знаю, что такое спортивное гражданство, но надо быть гражданином этой страны. Другого способа нет.

Я не знаю, что вы читаете, я догадываюсь, что вы читаете какую-то желтую прессу и питаетесь оттуда сведениями. Ну право, ну что мы будем обсуждать с вами?» – сказал Борис Смолкин.

На вопрос о том, есть ли у планы сменить гражданство, отец фигуриста ответил: «Наверное... надо спросить у него».

У Дэвис и Смолкина не получается с США, в запасе – Израиль. Откуда этот вариант и когда все решится?