Отец Смолкина: «Глеб не является гражданином Израиля, он – гражданин России. Есть ли планы сменить гражданство, надо спросить у него»

Теги сборная России танцы на льду Диана Дэвис Глеб Смолкин Фигурное катание

Отец фигуриста Глеба Смолкина, выступающего в танцах на льду с Дианой Дэвис, прокомментировал информацию о планах спортсменов перейти в сборную Израиля.

«Он (Смолкин) не является гражданином Израиля, он является гражданином России. Я не знаю, что такое спортивное гражданство, но надо быть гражданином этой страны. Другого способа нет.

Я не знаю, что вы читаете, я догадываюсь, что вы читаете какую-то желтую прессу и питаетесь оттуда сведениями. Ну право, ну что мы будем обсуждать с вами?» – сказал Борис Смолкин.

На вопрос о том, есть ли у Глеба Смолкина планы сменить гражданство, отец фигуриста ответил: «Наверное... надо спросить у него».

У Дэвис и Смолкина не получается с США, в запасе – Израиль. Откуда этот вариант и когда все решится?

55 комментариев

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Viks
Ответ Пользователь Гугла
Смолкину легко перейти в гражданство Израиля, из биографии отца, родился в интеллегентной еврейской семье, папа Григорий Моиссеевич, мама Раиса Ефимовна, у него все карты на руках, с гражданством Израиля он сможет ездить в Америку и из нее когда захочет
По папе не так легко, как по маме, но Моисеевич - это сильный аргумент. Анализ ДНК ещё надо бы приложить.
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Viks
Ответ Иван Иванов
Это не тот мужик что говорил о свадьбе сына ничего не знаю?
Да, писал, что узнал из СМИ - это настоящее еврейство.
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Viks
Ответ Ir_rish
О, вы уже третий. ))
Законный и многократно проверенный путь всегда короче. Тем более, что у парочки он есть.
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Orange carrot
Ответ Ir_rish
Выглядит как раз образцом адекватности, не желая обсуждать со всякой шушерой свои семейные дела.
Ничего себе семейные дела, сидят на балансе сборной
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Этери горячая
Если Смолкин станет израильтянином, придется ли ему делать обрезание?
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Иван Иванов
Это не тот мужик что говорил о свадьбе сына ничего не знаю?
0
0
0
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Пользователь Гугла
Смолкину легко перейти в гражданство Израиля, из биографии отца, родился в интеллегентной еврейской семье, папа Григорий Моиссеевич, мама Раиса Ефимовна, у него все карты на руках, с гражданством Израиля он сможет ездить в Америку и из нее когда захочет
+1
0
+1
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Поэзия
Удачи Диане с Глебом! Интересная и перспективная пара. Пусть все сложится
+2
-1
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Ir_rish
Ответ Тайга86
Понятно, что журналюг отшивает. Но уже не первый раз, сие выглядит как-будто папа или вообще с сыном не общается, или его не считают нужным во что-либо посвящать...
Выглядит как раз образцом адекватности, не желая обсуждать со всякой шушерой свои семейные дела.
+3
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+3
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Ir_rish
Ответ Irina037
Я не осуждаю ДС,спортивный век короткий,не взяли после просмотра в США,Израиль тоже хорошо. Только терзают меня смутные сомнения ,что и мать туда перейдет и не сама,риторика Лайшева сменилась
Про "не взяли после просмотра"- спекуляция.
Нафига козе баян- т.е. амер. федре спортсмен, который не может выезжать на соревнования?
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Ir_rish
Ответ Viks
Парочке целесообразно вернуться в Россию и всё начать заново: и с еврейским паспортом и с гринкарт США.
О, вы уже третий. ))
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девочкитакиедевочки
Ответ Viks
У Смолкина, видимо, большие проблемы с гринкарт = Видом на жительство в США, потому что он наворотил глупостей... Поэтому и начались разговоры про еврейский паспорт...
конечно будут, лайшев же их послал туда шпионить
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Viks
Парочке целесообразно вернуться в Россию и всё начать заново: и с еврейским паспортом и с гринкарт США.
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Ir_rish
Ответ NTLY
Имхо, думаю, что если с амерофедрой они сейчас не договорились, о с чего бы у них появился новый шанс? Тотализатор в истории с ДС - это прям актуальненько :)
Во-первых, была ли попытка договориться с амер. федрой- официально НЕ известно.
Во- вторых, даже если была- то отказать им могли именно по причине иммиграционного статуса. Зачем федре спортсмен, который не может выехать на международные соревнования?
Т.е. теоретически, если до мая Глеб получит злосчастный ГК- они все еще имеют шанс на ГС нового сезона под амер. флагом, но уже гарантированно- мимо Турина.
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Irina037
Я не осуждаю ДС,спортивный век короткий,не взяли после просмотра в США,Израиль тоже хорошо.
Только терзают меня смутные сомнения ,что и мать туда перейдет и не сама,риторика Лайшева сменилась
+2
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+2
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Тайга86
Понятно, что журналюг отшивает. Но уже не первый раз, сие выглядит как-будто папа или вообще с сыном не общается, или его не считают нужным во что-либо посвящать...
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Ir_rish
Ответ Viks
... и в эту ситуацию он сам себя загнал безграмотными действиями.
Ну а кто обещал, что будет легко? Сидеть на двух стульях тоже нужно умеючи. А тем более- на трёх.
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Irina Kistler
Ответ Ir_rish
На такой вопрос совершенно легитимным будет ответ: "А это не вашего ______ ума дело".
Браво, присоединяюсь, ещё мягко, имел право ничего не отвечать, игнорировать самое лучшее.
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Orange carrot
Ответ Viks
А проблемы выступления ЗА сборную США не существует - выступай на отборочных и отбирайся в сборную.
Ну да, и никуда не попадай, тут мамин блат вряд ли сработает
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Orange carrot
Ответ nina1212
Почему нет столько же статей и опросов по поводу смены гражданства и переходов других спортсменов? У Волкова дочь вообще уже за Канаду выступает) и никому дела нет А тоже ведь российский тренер У Плющенко спортсменка за Израиль стала в этом сезоне выступать и тоже ноль вопросов
Может потому что им в прошлом году не пробивали дорогу тут?
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k4rmazin2007
Ответ nina1212
Почему нет столько же статей и опросов по поводу смены гражданства и переходов других спортсменов? У Волкова дочь вообще уже за Канаду выступает) и никому дела нет А тоже ведь российский тренер У Плющенко спортсменка за Израиль стала в этом сезоне выступать и тоже ноль вопросов
Волков про переход дочери оперативно рассказал журналистам все подробности. Не отмалчивался как Тутберидзе. И статьи про переход дочери Волкова писали.
Тутберидзе слабо пообщаться с журналистами? Тем более тут всё-таки речь идёт о представителях взрослой сборной России
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Denkaaaa
все таки яблочко от яблони не далеко падает,видно что это отец Смолкина.
Тутберидзе не ответила.
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JL JL
Понятно, понятно...
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NTLY
Ответ Ir_rish
Открываем тотализатор? Нас уже двое. :D Один год покататься за США может быть и имело бы смысл, но тогда через год американская федра, поняв, что ее элементарно использовали в качестве временного "убежища" могла бы отказать им в релизе. (Но это уже предположения в жанре Умной Эльзы)
Имхо, думаю, что если с амерофедрой они сейчас не договорились, о с чего бы у них появился новый шанс?

Тотализатор в истории с ДС - это прям актуальненько :)
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Додик Аксель
Дворецкий человек культурный и интеллигентный. Он не может ответить так, чтобы второй раз не звонили даже после выпитой бутылки водки...
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