Гербольдт о Косторной в парном катании: «Если у нее есть желание работать больше, чем когда-либо, то все получится. Если она руководствуется эмоциями, то тяжелее верить в успех»
Бывшая фигуристка Катарина Гербольдт высказалась о переходе чемпионки Европы Алены Косторной в парное катание.
«Учитывая собственный опыт, скажу, что это возможно. Сама в 21 год перешла в пары, и это казалось безумием.
Тем не менее, если у Алены есть цель и желание кому-то что-то доказать и работать больше, чем когда-либо в своей жизни, то все получится.
Если она руководствуется эмоциями, то тяжелее верить в ее успех. Алена Косторная очень талантливая, у нее есть амбиции.
Я считаю, что из этого перехода вполне может что-то получиться», – сказала Гербольдт.
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