Гербольдт о Косторной в парном катании: «Если у нее есть желание работать больше, чем когда-либо, то все получится. Если она руководствуется эмоциями, то тяжелее верить в успех»

Теги Катарина Гербольдт сборная России пары женское катание переходы Алена Косторная Фигурное катание

Бывшая фигуристка Катарина Гербольдт высказалась о переходе чемпионки Европы Алены Косторной в парное катание.

«Учитывая собственный опыт, скажу, что это возможно. Сама в 21 год перешла в пары, и это казалось безумием.

Тем не менее, если у Алены есть цель и желание кому-то что-то доказать и работать больше, чем когда-либо в своей жизни, то все получится.

Если она руководствуется эмоциями, то тяжелее верить в ее успех. Алена Косторная очень талантливая, у нее есть амбиции.

Я считаю, что из этого перехода вполне может что-то получиться», – сказала Гербольдт.

Косторная теперь «кувыркается» в парах: почему ушла из одиночки, кто партнер и когда ждать на льду?

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2 комментария

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S Olga
Будем надеяться на лучшее. Я буду рада видеть Алёнку и в ЖО, и в парах. Хотя, в одиночном, конечно, предпочтительнее.
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Tatiana Klm
Алена с некоторых пор руководствуется только эмоциями, к сожалению.
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+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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