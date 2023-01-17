Гербольдт о Косторной в парном катании: «Если у нее есть желание работать больше, чем когда-либо, то все получится. Если она руководствуется эмоциями, то тяжелее верить в успех»

Бывшая фигуристка Катарина Гербольдт высказалась о переходе чемпионки Европы Алены Косторной в парное катание.

«Учитывая собственный опыт, скажу, что это возможно. Сама в 21 год перешла в пары, и это казалось безумием.

Тем не менее, если у Алены есть цель и желание кому-то что-то доказать и работать больше, чем когда-либо в своей жизни, то все получится.

Если она руководствуется эмоциями, то тяжелее верить в ее успех. Алена Косторная очень талантливая, у нее есть амбиции.

Я считаю, что из этого перехода вполне может что-то получиться», – сказала Гербольдт.

Косторная теперь «кувыркается» в парах: почему ушла из одиночки, кто партнер и когда ждать на льду?