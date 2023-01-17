Косторная о переходе в парное катание: «У нас с Куницей есть планы выступать на соревнованиях, но вот получится ли их реализовать, покажет время»

Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании подтвердила, что переходит в парное катание.

Накануне стало известно, что фигуристка ушла от тренера Елены Буяновой и будет тренироваться в группе . Партнером Косторной станет .

«Мне всегда нравилось парное катание – дух захватывало от всех выбросов, подкруток и поддержек, всегда смотрела с восхищением. В жизни спортсмена в какой-то момент всегда приходится делать выбор, когда приходит осознание, что что-то надо менять. Иногда это переход от тренера к тренеру, а иногда и переход в другой вид. Я не стала в этом отношении исключением», – сказала Косторная.

В сентябре фигуристка перенесла операцию на бедре.

«После операции у меня было много времени на раздумья. Я решила попробовать себя в парном катании, сначала это было больше для шоу, а сейчас... Я пока не хочу загадывать, и что будет дальше, пока не знаю. Пока я на отдыхе, а вот вернусь, и будем решать, что делать дальше. Конечно, у нас в голове есть планы выступать на соревнованиях, но вот получится ли их реализовать, покажет время.

Да, [после операции] было много опасений. Гоша [Куница] и Сергей Сергеевич [Росляков] часто меня останавливали, но в целом боли практически нет. Если начинаю чувствовать дискомфорт, мы меняем упражнение или не делаем его. Естественно, каждый новый элемент – риск, но мы идем постепенно.

Мы начали с изучения поддержек и несложных элементов – они практически сразу получались. Потом пошли на усложнение. Могу сказать, что сейчас я уже владею 75% поддержек, тройным выбросом, подкруткой, пока еще двойной, тодесом. А самым сложным для меня оказались парные шаги – непросто нарабатывать параллельность.

О большом спорте мы толком с Сергеем Сергеевичем [Росляковым] не говорили. У него много пар, которые в будущем могут быть суперзвездами, так что от моего присутствия на его тренировках ничего не меняется», – отметила фигуристка.

Также она поделилась впечатлениями от работы с хореографом .

«Бетина классная, мы с ней общались, еще когда она каталась. Она и подсказывает хорошо и понятно – объясняет прежде всего как спортсменка. К тому же она очень позитивная и всегда говорит, что на тренировках должно быть и интересно, и с долей юмора.

У меня такая же позиция на этот счет – то, чем ты занимаешься, должно приносить радость. Я получаю кайф от жизни, движения вперед, преодоления себя, каждого нового элемента. Мной движет интерес, «а чего могу достичь, сколько преград смогу пройти?», и с этой мыслью я буду бороться до конца», – добавила Косторная.

Косторная теперь «кувыркается» в парах: почему ушла из одиночки, кто партнер и когда ждать на льду?