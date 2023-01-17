Косторная о переходе в парное катание: «У нас с Куницей есть планы выступать на соревнованиях, но вот получится ли их реализовать, покажет время»

Теги сборная России пары женское катание Бетина Попова Георгий Куница Алена Косторная Сергей Росляков Фигурное катание

Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алена Косторная подтвердила, что переходит в парное катание.

Накануне стало известно, что фигуристка ушла от тренера Елены Буяновой и будет тренироваться в группе Сергея Рослякова. Партнером Косторной станет Георгий Куница.

«Мне всегда нравилось парное катание – дух захватывало от всех выбросов, подкруток и поддержек, всегда смотрела с восхищением. В жизни спортсмена в какой-то момент всегда приходится делать выбор, когда приходит осознание, что что-то надо менять. Иногда это переход от тренера к тренеру, а иногда и переход в другой вид. Я не стала в этом отношении исключением», – сказала Косторная.

В сентябре фигуристка перенесла операцию на бедре.

«После операции у меня было много времени на раздумья. Я решила попробовать себя в парном катании, сначала это было больше для шоу, а сейчас... Я пока не хочу загадывать, и что будет дальше, пока не знаю. Пока я на отдыхе, а вот вернусь, и будем решать, что делать дальше. Конечно, у нас в голове есть планы выступать на соревнованиях, но вот получится ли их реализовать, покажет время.

Да, [после операции] было много опасений. Гоша [Куница] и Сергей Сергеевич [Росляков] часто меня останавливали, но в целом боли практически нет. Если начинаю чувствовать дискомфорт, мы меняем упражнение или не делаем его. Естественно, каждый новый элемент – риск, но мы идем постепенно.

Мы начали с изучения поддержек и несложных элементов – они практически сразу получались. Потом пошли на усложнение. Могу сказать, что сейчас я уже владею 75% поддержек, тройным выбросом, подкруткой, пока еще двойной, тодесом. А самым сложным для меня оказались парные шаги – непросто нарабатывать параллельность.

О большом спорте мы толком с Сергеем Сергеевичем [Росляковым] не говорили. У него много пар, которые в будущем могут быть суперзвездами, так что от моего присутствия на его тренировках ничего не меняется», – отметила фигуристка.

Также она поделилась впечатлениями от работы с хореографом Бетиной Поповой.

«Бетина классная, мы с ней общались, еще когда она каталась. Она и подсказывает хорошо и понятно – объясняет прежде всего как спортсменка. К тому же она очень позитивная и всегда говорит, что на тренировках должно быть и интересно, и с долей юмора.

У меня такая же позиция на этот счет – то, чем ты занимаешься, должно приносить радость. Я получаю кайф от жизни, движения вперед, преодоления себя, каждого нового элемента. Мной движет интерес, «а чего могу достичь, сколько преград смогу пройти?», и с этой мыслью я буду бороться до конца», – добавила Косторная.

Косторная теперь «кувыркается» в парах: почему ушла из одиночки, кто партнер и когда ждать на льду?

Материалы по теме

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tatiana Klm
Слова, слова… Много слов.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Булат Гайфеев
Если каждый новый элемент это риск рецидива травмы бедра, то уже тяжело верить в светлое будущее Алены в парном катании. Но пусть ей все-таки повезет. Упущенное время Куницы тоже будет жаль, если у них ничего не выйдет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Oleandra
Ответ Anneta28
Одну их них, Малагенью, она катала на шоу. Вы опять все проспали ))
как хорошо, что вы у нас постоянно бдите)
малагенью я вроде видела.. не запомнилась.. средненько.. наверно они копировали Кармен у ЕМ, только вместо веера там были рукава у Алёны.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ольга Ив
Алёна очень быстро теряет ко всему интерес и забрасывает. Думаю, здесь будет тоже самое и на соревнованиях в парах её не будет
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Anneta28
Ответ Oleandra
Мы так и не увидели две программы, поставленные у Буяновой, которые ей так нравились, судя по её высказываниям.. и фрагменты репетиции которых были на видео.. хотя бы музыку назвала.. или они ей уже не нравятся?)
Одну их них, Малагенью, она катала на шоу. Вы опять все проспали ))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Anna Pedahovskaya
Кайф от жизни и преодоление хоть какой-то значимой преграды при переходе в абсолютно новый вид не сочетаются от слова вообще. Ей нужна мотивация, мотивации в ближайшие годы без международных стартов нет и не будет. Шансов видеть ее на соревнованиях тоже. Очень жаль, видела ее вживую на том самом финале гран-при, это была магия чистой воды. Буду рада ошибиться, но зная Алену, боюсь, что нет
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Oleandra
Мы так и не увидели две программы, поставленные у Буяновой, которые ей так нравились, судя по её высказываниям.. и фрагменты репетиции которых были на видео.. хотя бы музыку назвала.. или они ей уже не нравятся?)
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Маргарита В Сафронова
Алёна, я буду болеть за вашу пару и за тебя лично!
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Анастасия Платонова
Попытка не пытка. Пусть пробует. Мне импонирует её желание добиваться бОльшего и идти вперёд.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Oleg152762
Ну прогресс на лицо, как мне кажется. Вопрос в другом, как быстро Алёне это всё надоест. Но наблюдать интересно.
+13
-2
+11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
MAKSIMKA
Ответ Defender64
Комментарий удален модератором
+
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nataly1991
Какие то прям очень разумные размышления. Алена повзрослела.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Defender64
Комментарий удален
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Oleandra
Главное видимо получать кайф.. полёты во сне и наяву.. на багаже, полученном в Хрустальном, и уже изрядно похудевшем..
+3
-6
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lanochka
Планы, планы, одни планы...
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий