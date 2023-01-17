Ирина Роднина: «Косторная была очень гармоничной на льду. Надеюсь, Алене удастся воплотить это и в парном катании»

Теги сборная России Ирина Роднина пары женское катание Георгий Куница Алена Косторная Фигурное катание

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась о переходе Алены Косторной в парное катание.

Партнером Косторной станет Георгий Куница.

«Надо видеть, с кем она катается и как это выглядит. Я не знаю ее партнера. Это достаточно частый и естественный процесс, когда из одиночного фигуристы переходят в парное катание. Таких примеров много.

Алена всегда мне нравилась! Она выделялась – очень гармоничной была на льду с хорошей фигурой и техникой. Она очень яркая. Надеюсь, что Алене это удастся воплотить и в парном катании. В одиночном она оставила свой след», – сказала Роднина.

Косторная теперь «кувыркается» в парах: почему ушла из одиночки, кто партнер и когда ждать на льду?

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16 комментариев

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Тайга86
Ответ Verysia
Она и Женю в парном видела.
А при чем здесь Женя, если речь об Алене?
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Альфира Смирнова
Вообще не верю Родниной--- у неё нет тренерской квалификации и интуиции ...иначе, не стала бы поддерживать "слабое звено."
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Verysia
Ответ Тайга86
Ого, Ирина похвалила фигуристку, да ещё такими добрыми и правильными словами, да ещё и ту, которую не пнул только ленивый. Дорогого стоит.
Она и Женю в парном видела.
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-2
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Verysia
Ответ Gala Tsintsadze
Я чуть не прослезилась) наконец-то хорошие слова о спортсменке, тем паче, что она заслуживает их
Это какая надо спортсменка, поэтому и поддерживает. А Аленка пусть пробует, на гс наших вряд ли скоро допустят, есть время спокойно отрабатывать парные элементы, скатываться с партнером.
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sergey-ld
Девушка под пальмами, а ГД о её будущей гармонии на льду...
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Лена Самойлова
а вот слова самой заслуженной и титулованной фигуристки в парном катании дорогого стоят, вперёд Алёнка к новым вершинам, удачи
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Ирина С
Ирина Константиновна кого-то похвалила и сказала добрые слова? Невероятно! Но Алёна действительно достойна и похвалы, и хорошего отношения: очень талантливая фигуристка. Пусть у неё всё сложится!
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Gala Tsintsadze
Ответ Oleandra
Все так удивились словам Родниной.. а что тут удивительного? вот если бы она Тутберидзе похвалила, вот это чудо из чудес было бы.. но этого не будет)
Все же обычно Роднина выражается в стиле "флаг ей в руки", а тут такое)
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Oleandra
Все так удивились словам Родниной.. а что тут удивительного? вот если бы она Тутберидзе похвалила, вот это чудо из чудес было бы.. но этого не будет)
+3
-4
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Тайга86
Ого, Ирина похвалила фигуристку, да ещё такими добрыми и правильными словами, да ещё и ту, которую не пнул только ленивый. Дорогого стоит.
+17
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+12
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На Пекин
Это жирный плюс в копилку перехода Алёны в парное.
+4
-1
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B.Jones
Ответ Gala Tsintsadze
Я чуть не прослезилась) наконец-то хорошие слова о спортсменке, тем паче, что она заслуживает их
Она всегда её любила. Если и говорила что резко, то с досады. Как и многие тут.
+3
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Gala Tsintsadze
Я чуть не прослезилась) наконец-то хорошие слова о спортсменке, тем паче, что она заслуживает их
+10
-3
+7
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MAKSIMKA
Ответ Nomi
Я точно читаю комментарий Родниной?
Так она своих собратьев по нацпризнаку никогда не обижает.
+4
-7
-3
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Nomi
Я точно читаю комментарий Родниной?
+16
-2
+14
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Inka90
Ирина Константиновна, вы ли это?
+5
-2
+3
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