Ирина Роднина: «Косторная была очень гармоничной на льду. Надеюсь, Алене удастся воплотить это и в парном катании»

Трехкратная олимпийская чемпионка высказалась о переходе в парное катание.

Партнером Косторной станет .

«Надо видеть, с кем она катается и как это выглядит. Я не знаю ее партнера. Это достаточно частый и естественный процесс, когда из одиночного фигуристы переходят в парное катание. Таких примеров много.

Алена всегда мне нравилась! Она выделялась – очень гармоничной была на льду с хорошей фигурой и техникой. Она очень яркая. Надеюсь, что Алене это удастся воплотить и в парном катании. В одиночном она оставила свой след», – сказала Роднина.

Косторная теперь «кувыркается» в парах: почему ушла из одиночки, кто партнер и когда ждать на льду?