Александр Энберт: «Косторная подходит для парного катания и по росту, и по характеру, она абсолютно бесстрашная. Алене по силам добиться успехов»

Теги Катарина Гербольдт сборная России Александр Энберт пары женское катание Георгий Куница Алена Косторная Фигурное катание

Бронзовый призер ЧМ-2019 в парном катании Александр Энберт высказался о переходе Алены Косторной в пары.

Партнером Косторной станет Георгий Куница.

«Можно пожелать только успехов и ждать результатов. Как эксперт в парном катании буду ждать интересных программ и неплохих результатов. Думаю, Алене по силам добиться успехов. Алена для парного катания подходит и по росту, и по характеру, она абсолютно бесстрашная.

Я с Катариной Гербольдт начал кататься в паре, она перешла из одиночного катания в 20 лет. Начали кататься, потому что надеялись, что можем добиться высоких результатов, и Тамара Москвина в этом нас поддерживала. Я с Катариной стал мастером спорта международного класса в парном катании, это, конечно, не олимпийская медаль, но все-таки о чем-то говорит.

Так что думаю, у Алены, конечно, шансы есть, нельзя сказать, что какая-то точка невозврата пройдена, я видел, как бывшая одиночница в 20 лет делала прекрасные тройные подкрутки, выбросы, поддержки четвертого уровня», – сказал Энберт.

Косторная теперь «кувыркается» в парах: почему ушла из одиночки, кто партнер и когда ждать на льду?

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9 комментариев

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Denkaaaa
Косторка как перекати поле,все не может найти свой путь.
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Додик Аксель
За Алёной тянется совсем другой шлейф, который ей мешает воплотить своё дарование и возможности в фигурном катании.
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S Olga
Ответ Альфира Смирнова
Вы правы...средненьких тянут, тратят время и деньги, а таланты НЕ поддерживают в угоду средненьких. Парадокс ... Например, у меня до сих пор душа болит оттого ,что Алину "ушли" ,хотя на неё требовалось меньше вложений, а вот Косторная и ей подобные на плаву и кочуют по федерации от тренера к тренеру.
Это Косторная средненькая? Ну Вы даёте. Хотя, для чудесатых это нормально.
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Alex1104
Вопрос в том, что она действительно хочет.
Может то она может, кто бы спорил, но будет ли?
Для большого спорта придется пахать ещё больше. Для шоу - можно особо не напрягаться. Посмотрим
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Альфира Смирнова
Эмберт, тот ещё эксперт
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Альфира Смирнова
Ответ Oleandra
"Абсолютно бесстрашная" признавалась, что боится разучивать квады.. да-да.. опять сказки посыпались от бомонда.. главное, ушла от Этери, а дальше поддержка обеспечена.. ждём ещё "чистый хвост" с охами и ахами)
Вы правы...средненьких тянут, тратят время и деньги, а таланты НЕ поддерживают в угоду средненьких. Парадокс ... Например, у меня до сих пор душа болит оттого ,что Алину "ушли" ,хотя на неё требовалось меньше вложений, а вот Косторная и ей подобные на плаву и кочуют по федерации от тренера к тренеру.
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Мар-ина
Я тоже так думаю. Ей нужно упорство и подходящий партнёр.
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Oleandra
"Абсолютно бесстрашная" признавалась, что боится разучивать квады.. да-да.. опять сказки посыпались от бомонда.. главное, ушла от Этери, а дальше поддержка обеспечена.. ждём ещё "чистый хвост" с охами и ахами)
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Биатлонная зима
Значит Аленке есть с кем встать в пару на шоу
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