Девид Нарижный ушел от тренеров Жук и Свинина в группу Дениса Самохина

Фигурист Девид Нарижный, выступающий в танцах на льду, покинул группу и .

Об этом сообщили сами тренеры.

Сегодня появилась информация. что Нарижный планирует встать в пару с . Ранее он выступал в дуэте с Аннабель Морозов и Елизаветой Шанаевой.

«Девид поставил нас сегодня перед фактом, что он уходит и намерен продолжать тренироваться в группе Дениса Самохина», – рассказали Жук и Свинин.