Девид Нарижный ушел от тренеров Жук и Свинина в группу Дениса Самохина
Фигурист Девид Нарижный, выступающий в танцах на льду, покинул группу Ирины Жук и Александра Свинина.
Об этом сообщили сами тренеры.
Сегодня появилась информация. что Нарижный планирует встать в пару с Ириной Хаврониной. Ранее он выступал в дуэте с Аннабель Морозов и Елизаветой Шанаевой.
«Девид поставил нас сегодня перед фактом, что он уходит и намерен продолжать тренироваться в группе Дениса Самохина», – рассказали Жук и Свинин.
С одной партнершей некрасиво расстался, от второй ушел и года не прокатавшись, теперь еще и тренеров кинул, у которых явно был в фаворе
Вроде и можно было пожалеть Ирину, но почему-то не хочется 🙄