Девид Нарижный ушел от тренеров Жук и Свинина в группу Дениса Самохина

Теги Ирина Жук Александр Свинин Денис Самохин Девид Нарижный Ирина Хавронина Фигурное катание

Фигурист Девид Нарижный, выступающий в танцах на льду, покинул группу Ирины Жук и Александра Свинина.

Об этом сообщили сами тренеры. 

Сегодня появилась информация. что Нарижный планирует встать в пару с Ириной Хаврониной. Ранее он выступал в дуэте с Аннабель Морозов и Елизаветой Шанаевой. 

«Девид поставил нас сегодня перед фактом, что он уходит и намерен продолжать тренироваться в группе Дениса Самохина», – рассказали Жук и Свинин.

68 комментариев

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Juliajulia
Да уж, походу этот Нарижный тот еще жук...
С одной партнершей некрасиво расстался, от второй ушел и года не прокатавшись, теперь еще и тренеров кинул, у которых явно был в фаворе
Вроде и можно было пожалеть Ирину, но почему-то не хочется 🙄
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Stigmata
Ответ Евгения Гринева
У нас, конечно, любят говорить, что спортсмены не крепостные, но Федерации все-таки пора прекратить эти гуляния туда-сюда по тренерам в течение сезона, это уже цирк какой-то. Просто пришел, просто поставил перед фактом, а тренеры обслуга..
Тренеры за это зп и получают, при чем не от спортсменов. Ох уж эти бедные сидящие у кормушки тренеры
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Светлана Менова
Ответ Viks
Этот НарЫжный тот ещё жук - Жуку повезло, что он ушёл.
Жук - это она, а не он.
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Грибной_король
Ответ Надумочка
Спортс, большинство, (надеюсь), волнует судьба одного талантливого парня с итальянской фамилией, а не эта санта-барбара
Это вы про кого?
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Stigmata
Ответ Denkaaaa
ну так,Самохин научит,как правильно падать с твизлов.
Самохин с нуля скатал отличную юниорскую пару Худа/Назаров, которая стала первой в России и по коньку делала Ш/Е, У/Н и всех дочек вместе взятых
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Мария-Мария
Ответ Tatiana Klm
Даша вообще красотка и большой мастер конька. Может, это и станет вариантом для Дарио.
Дарио и Дарья. Хорошо.
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Додик Аксель
Ответ Саша Кутузова
Самохин чует, что Лизу здоровье подвело. Да и Базин не юный купидон, вот и подстраховывается новой парой.
Может вы и правы. Вы же помните я вам писал про броуновское движение в нашем фигурном катании. Что ни день, то повод для пересудов и обсуждений уходов, переходов и распадов. Тенденция, однако...
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Туц
Ответ Евгения Гринева
У нас, конечно, любят говорить, что спортсмены не крепостные, но Федерации все-таки пора прекратить эти гуляния туда-сюда по тренерам в течение сезона, это уже цирк какой-то. Просто пришел, просто поставил перед фактом, а тренеры обслуга..
Конкретно сейчас тренеров не особо жаль. Я так то группу Свинин-Жук люблю. Но если без сантиментов они получили по заслугам. Поучавствовали в разбитии собственнной пары год назад. Шанаеву выкинули за ненадобностью при появлении более перспективной (в танцах=более блатной) Аннабель. А теперь вот их Девид кинул. Ничего личного просто бизнес как говорится. Карма.
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Саша Кутузова
Ответ Anneta28
Тут всех свободных перебрали уже и все для него мелкие. А так то он на год старше Худы.))
Есть такой типаж мужчин - долго будут выглядеть юно. Тем более рядом с такой девицей, как Лиза. Ну представьте Лизу в её последнем платье и рядом Дарика. Это же уже смешная картинка. Зачем это ему? Надо хорошенько поискать другую.)
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bona ulo
Ответ Евгения Гринева
У нас, конечно, любят говорить, что спортсмены не крепостные, но Федерации все-таки пора прекратить эти гуляния туда-сюда по тренерам в течение сезона, это уже цирк какой-то. Просто пришел, просто поставил перед фактом, а тренеры обслуга..
Все же контракты - вещь хорошая. Они как минимум приучат к ответственности и помогут сдержать гормоны и разные тараканы в головах.
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Саша Кутузова
Ответ Ирина Похлебаева
Вообще то это объединение выглядело каким то неестественным ,ненужным и фальшивым процессом.Как можно объединить несколько НЕМОЛОДЫХ,с разными взглядами на технику и постановки,ИМЕЮЩИХ СВОИ ШКОЛЫ,РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА ПРИЛИЧНОМ РАССТОЯНИИ друг от друга тренеров????? У каждого свои пары,свои амбиции и своё мнение,отличное от мнения других????Глупость несусветная,как сказала бы ТАТ.
Вот поэтому и развалились. Изначально бред был с выгодой только для Коли. И то прогадал, не на того поставил. Надо было уже с Багиным оставаться. Папа выбирал долго и промахнулся.
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Залина Малина
Теперь это моя "любимая" группа
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*** Monik ***
Ответ Жанна Авдеева
И я про неё Она стабильна и мне кажется трудолюбива
Да, тоже так считаю) Хорошая сильная пара бы получилась и уже известная
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*** Monik ***
Ответ Tatiana Klm
Даша вообще красотка и большой мастер конька. Может, это и станет вариантом для Дарио.
Она еще юная и такая улыбчивая солнечная, думаю, они бы шикарно смотрелись вместе)
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Саша Кутузова
Ответ Е...С
Все девочки становятся старше, а Дарио и так на пару лет старше Лизы, зачем ему еще младше.
Может и старше, а выглядит как сын. Дайте ему другую девочку, пусть Лиза с Базиным докатывается.
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Саша Кутузова
Ответ Додик Аксель
Если нет худа без добра, то Худа для Девида следующая...
Самохин чует, что Лизу здоровье подвело. Да и Базин не юный купидон, вот и подстраховывается новой парой.
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Tatiana Klm
Ответ Ирина Похлебаева
Кто с Ириной к Жулину подались- непонятно из вашего сообщения???
Что им там делать? Там уже Лиза Шанаева.
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Ирина Похлебаева
Ответ Ирина Ларина
Видела инфо, что они с Ириной к Жулину подались… ждём..
Кто с Ириной к Жулину подались- непонятно из вашего сообщения???
0
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Ирина Похлебаева
Ответ Юля Глаголева
Если вдруг определят папину дочку вместе с папиным ресурсом...вот возьму и только порадуюсь, что ресурс найдет достойную кандидатуру... Эх, фантазии...
А кто это папин ресурс???
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Viks
Этот НарЫжный тот ещё жук - Жуку повезло, что он ушёл.
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Алё? Алёна
Ответ Саша Кутузова
У них на подходе пара из юниоров, где девочка копия Саши Степановой. Будут лепить новых СБ. Вот такая загогулина - объединились с Морозовым-Горшковым и остались вообще без взрослых пар.
Леонтьева Горелкин
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Додик Аксель
Если нет худа без добра, то Худа для Девида следующая...
+4
-1
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Жанна Авдеева
Ответ Toplady
Хромых?)
Высокая слишком
+2
0
+2
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Toplady
Ответ Tatiana Klm
А что там?…
Снялись с ЧЕ
+2
0
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Tatiana Klm
Ответ *** Monik ***
Я кстати подумала про Дашу… красиво бы получилось, скользит Усачева очень мягко и руки у нее красивые
Даша вообще красотка и большой мастер конька. Может, это и станет вариантом для Дарио.
+3
-1
+2
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