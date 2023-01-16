Бестемьянова о переходе Косторной в пары: «Будет работать – будут перспективы. То же самое было бы и в одиночном, если бы она работала»
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказалась о переходе чемпионки Европы Алены Косторной в парное катание.
Сегодня стало известно, что Косторная будет выступать в паре с Георгием Куницей.
«Будет работать – будут перспективы. То же самое было бы и в одиночном, если бы она работала [должным образом].
Пары у нас сильные, как и одиночницы, поэтому надо много и целеустремленно работать», – сказала Бестемьянова.
Косторная теперь «кувыркается» в парах: почему ушла из одиночки, кто партнер и когда ждать на льду?
Не будет она упахиваться , и даже если будет, результатов ждать придётся годы.
Зачем ей ломаться?