Бестемьянова о переходе Косторной в пары: «Будет работать – будут перспективы. То же самое было бы и в одиночном, если бы она работала»

Теги сборная России пары женское катание Наталья Бестемьянова Алена Косторная Фигурное катание

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказалась о переходе чемпионки Европы Алены Косторной в парное катание.

Сегодня стало известно, что Косторная будет выступать в паре с Георгием Куницей.

«Будет работать – будут перспективы. То же самое было бы и в одиночном, если бы она работала [должным образом].

Пары у нас сильные, как и одиночницы, поэтому надо много и целеустремленно работать», – сказала Бестемьянова.

Косторная теперь «кувыркается» в парах: почему ушла из одиночки, кто партнер и когда ждать на льду?

5 комментариев

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Оксана Иванова
Ответ Оксана Иванова
Я увидела прямой текст о том, что нужно менять направление в ФК, а отношение к работе на тренировках
Не согу отредактировать сообщение, «менять не направление»
0
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Оксана Иванова
Я увидела прямой текст о том, что нужно менять направление в ФК, а отношение к работе на тренировках
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tatiana Klm
Ответ Allbee
Почему все так обтекаемо говорят про то, что Алёна уже всё. Пенсионерка. Не будет она упахиваться , и даже если будет, результатов ждать придётся годы. Зачем ей ломаться?
Может, все-таки надеятся?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sat397
С пугающей закономерностью, карьеры почти у всех фигуристок одиночниц, после выхода во взрослые, стали не более двух - трех лет. И это печально...
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Allbee
Почему все так обтекаемо говорят про то, что Алёна уже всё. Пенсионерка.
Не будет она упахиваться , и даже если будет, результатов ждать придётся годы.
Зачем ей ломаться?
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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