Бестемьянова о переходе Косторной в пары: «Будет работать – будут перспективы. То же самое было бы и в одиночном, если бы она работала»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду высказалась о переходе чемпионки Европы Алены Косторной в парное катание.

Сегодня стало известно, что Косторная будет выступать в паре с Георгием Куницей.

«Будет работать – будут перспективы. То же самое было бы и в одиночном, если бы она работала [должным образом].

Пары у нас сильные, как и одиночницы, поэтому надо много и целеустремленно работать», – сказала Бестемьянова.

Косторная теперь «кувыркается» в парах: почему ушла из одиночки, кто партнер и когда ждать на льду?