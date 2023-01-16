Косторная показала фото с отдыха на Кубе. У нее рука в лангетке

Чемпионка Европы 2020 года опубликовала в соцсети фото из отпуска, который проводит на Кубе.

На руке фигуристки видна лангетка.

Сегодня стало известно, что Косторная переходит из одиночного в парное катание. Ее партнером станет .

Косторная теперь «кувыркается» в парах: почему ушла из одиночки, кто партнер и когда ждать на льду?