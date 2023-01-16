Косторная показала фото с отдыха на Кубе. У нее рука в лангетке
Чемпионка Европы 2020 года Алена Косторная опубликовала в соцсети фото из отпуска, который проводит на Кубе.
На руке фигуристки видна лангетка.
Сегодня стало известно, что Косторная переходит из одиночного в парное катание. Ее партнером станет Георгий Куница.
Косторная теперь «кувыркается» в парах: почему ушла из одиночки, кто партнер и когда ждать на льду?
Частые переломы,трещины на ровном месте бывают у олигофренов из хрустального и тарасовой, которой может на голову камень упасть.
в медицине это сигнал,что развивается нарушение обмена по типу остеопороза или имеет место врожденное заболевание,ктр проявилось с наступлением взрослого этапа жизни
Хорошо отдохнуть и загореть, ждём летних фото.