Косторная показала фото с отдыха на Кубе. У нее рука в лангетке

Теги сборная России пары женское катание Георгий Куница Алена Косторная Фигурное катание

Чемпионка Европы 2020 года Алена Косторная опубликовала в соцсети фото из отпуска, который проводит на Кубе. 

На руке фигуристки видна лангетка. 

Сегодня стало известно, что Косторная переходит из одиночного в парное катание. Ее партнером станет Георгий Куница

Косторная теперь «кувыркается» в парах: почему ушла из одиночки, кто партнер и когда ждать на льду?

24 комментария

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Sektor_5
Опять с трикселя упала.
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Fellina
Травм больше, чем катания, а что же будет в паре?!
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Бедоносец
Клёвая какая Алёна.🙏
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Maturmalai
Валиева - девочка на шаре, а Алена - девочка на кубе.
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Илона Савельева
Красивая, молодая, счастливая. Хорошо зарабатывающая. Так что всё правильно - некогда и незачем унывать!)
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Сергей Южин
Слишком хрупкие у нее руки. Для пар это плохо, и падать прийдется и поддержки, если она травмируется не сделаешь.
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Додик Аксель
Вспомнилась песня из моего детства. " Куба -- любовь моя".
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Спортивный лис
Ты ж мой любимый нейрохирург)))
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Анна Минакова
Хорошо тренит😂😂🙈
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ТМЗ
Алена проверь обмен кальция-фосфора и почки.
Частые переломы,трещины на ровном месте бывают у олигофренов из хрустального и тарасовой, которой может на голову камень упасть.

в медицине это сигнал,что развивается нарушение обмена по типу остеопороза или имеет место врожденное заболевание,ктр проявилось с наступлением взрослого этапа жизни
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Minuvert
Левая же рука, а не правая
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Anneta28
Ответ tanya_1111
Вот же неунывающее созданье )))
А у разве у нее есть повод для уныния
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Евгения Гринева
Вайцеховская написала, что у Алены передом двух пальцев
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Gemma157
Кто на Кубе, кто в Дубае. Хорошо у нас фигуристы живут..
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HoratioH
Счастливая такая, потому что забот мало. Катается как сыр в масле по шоу и заграницам
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EuhenioV
У Алёнки не понос,так золотуха.Так вся жизнь и пройдёт.Тенденция однако.
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Мэри-Сью
Лангетка это конечно лишнее(( Где Алена умудряется себе каждый раз что нибудь калечить? А так конечно, красивая природа и красивая Аленка)) Устроила себе лето посреди зимы))
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Ir_rish
Maдам Лоцик, вы даже ссылку без опечатки поставить не в состоянии?
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Тайга86
Коза такая)))) Фото класс!) Береги ручки, Алёнка.
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JforJustSkate
Отличное место для отдыха, наверное. Особенно зимой.
Хорошо отдохнуть и загореть, ждём летних фото.
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Alsu89sha
Ответ tanya_1111
Вот же неунывающее созданье )))
«Хочешь знать почему мы такие веселые»- «потому что мы тупые»😂 цитаты из Мультика Ледниковый период часть 3))))
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Надумочка
Ответ tanya_1111
Вот же неунывающее созданье )))
А чего ей унывать то на Кубе?))
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kate_ko
Коварная Тутберидзе настигла бедную Алёнку даже на Кубе))
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tanya_1111
Вот же неунывающее созданье )))
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