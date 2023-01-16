Радионова о переходе Косторной в парное катание: «Конечно, будет сложно. Но, зная усидчивость и тягу Алены к чему-то новому, она может быстро обучиться»
Бронзовый призер ЧМ-2015, хореограф Елена Радионова отреагировала на переход Алены Косторной в парное катание.
Партнером Косторной станет Георгий Куница.
«Для меня это не стало удивлением. Она давно об этом говорила. Видно, она загорелась парным катанием. На шоу уже были первые попытки поставить показательный парный номер.
Я хочу ей пожелать удачи в новом направлении, она очень талантливая спортсменка. Но, конечно, будет сложно.
В парное приходят с раннего возраста и разучивают эти элементы годами. У нее не так много времени будет, как у соперников, чтобы выучить все элементы.
Но, зная усидчивость и тягу к чему-то новому Алены, она вполне быстро может обучиться. Поэтому у нее может быть хорошее будущее в парном катании», – сказала Радионова.
Косторная теперь «кувыркается» в парах: почему ушла из одиночки, кто партнер и когда ждать на льду?
К счастью, такие случаи очевидно редки, и Косторная никогда более не "перезагрузится". тут-зе ее тянула, Плющ ее тянул.... не-а, эта репка слишком глубоко пустила свои корни... 😂
Она действительно говорит о Косторной?
В прошлый раз она "загорелась" Розановым.