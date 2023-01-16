Радионова о переходе Косторной в парное катание: «Конечно, будет сложно. Но, зная усидчивость и тягу Алены к чему-то новому, она может быстро обучиться»

Бронзовый призер ЧМ-2015, хореограф отреагировала на переход Косторной в парное катание.

Партнером Косторной станет .

«Для меня это не стало удивлением. Она давно об этом говорила. Видно, она загорелась парным катанием. На шоу уже были первые попытки поставить показательный парный номер.

Я хочу ей пожелать удачи в новом направлении, она очень талантливая спортсменка. Но, конечно, будет сложно.

В парное приходят с раннего возраста и разучивают эти элементы годами. У нее не так много времени будет, как у соперников, чтобы выучить все элементы.

Но, зная усидчивость и тягу к чему-то новому Алены, она вполне быстро может обучиться. Поэтому у нее может быть хорошее будущее в парном катании», – сказала Радионова.

Косторная теперь «кувыркается» в парах: почему ушла из одиночки, кто партнер и когда ждать на льду?