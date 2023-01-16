Радионова о переходе Косторной в парное катание: «Конечно, будет сложно. Но, зная усидчивость и тягу Алены к чему-то новому, она может быстро обучиться»

Теги сборная России пары женское катание Елена Радионова Георгий Куница Алена Косторная Фигурное катание

Бронзовый призер ЧМ-2015, хореограф Елена Радионова отреагировала на переход Алены Косторной в парное катание.

Партнером Косторной станет Георгий Куница.

«Для меня это не стало удивлением. Она давно об этом говорила. Видно, она загорелась парным катанием. На шоу уже были первые попытки поставить показательный парный номер.

Я хочу ей пожелать удачи в новом направлении, она очень талантливая спортсменка. Но, конечно, будет сложно.

В парное приходят с раннего возраста и разучивают эти элементы годами. У нее не так много времени будет, как у соперников, чтобы выучить все элементы.

Но, зная усидчивость и тягу к чему-то новому Алены, она вполне быстро может обучиться. Поэтому у нее может быть хорошее будущее в парном катании», – сказала Радионова. 

Косторная теперь «кувыркается» в парах: почему ушла из одиночки, кто партнер и когда ждать на льду?

33 комментария

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Karamazoff
Усидчивость? К Москвиной на испытательный срок попроситься, слабо?
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Адриана
Радионова, похоже перепутала Алён, это Савченко Алёна была усидчива, трудолюбива и хотела побеждать, а наша Алёна-порхающая бабочка, живёт в удовольствие ( сама об этом говорила). Чем бы дитя......
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royer
Ответ Тайга86
Алёнке просто нужно найти своего тренера, прям вот ее тренера, и тогда она перезагрузится. И совсем неплохо, что она сейчас осваивает парное - партнер(особенно если есть доверие и комфорт) ее и заведет, и поддержит, и не даст расслабиться, и выступит мотиватором, и придаст уверенности. А самое главное, отыщет чувство ответственности перед собой, партнером и всей командой работающей на результат. Удачи. Если сложится, будет очень интересно наблюдать за ними.
Да, вот у Туктамышевой есть такой свой тренер. 😏 И она катает и катает, хотя надоела всем еще лет пять назад... 😄

К счастью, такие случаи очевидно редки, и Косторная никогда более не "перезагрузится". тут-зе ее тянула, Плющ ее тянул.... не-а, эта репка слишком глубоко пустила свои корни... 😂
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Allbee
Ответ missis-Zima
Мужчины взялись троллить 20-летнюю Алену? Мало достигла,всего-навсего топ-фигуристка,ЧЕ? Вы в ее возрасте чем славились,можно узнать?
Была. Алёна была топ , когда пахала, а не бегала от тренера к тренеру. Теперь не топ
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Пахра
Ответ Сергей Горшт
Лена Радионова льстит, ибо усидчивой Алёна может быть только в седле: её давно заждался конный спорт и лошади в конюшне... Ах да! - она ещё не пробовала себя в синхронном фигурном катании: а что, - маленькая, лёгкая - девчонки, которые покрепче, с радостью её в поддержках на льду повертят, - короче, кони пока подождут...
А у Тутберидзе она стала лучшей, не проявляя усидчивость, и триксель выучила запросто, думаете, без всякой усидчивости?
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Пахра
Ответ versa
Необходимый минимум для шоу уже есть и скорее всего дело этим и ограничится. Будет кратковременный период выступлений, преимущественно у Рудковской, а дальше всё, если только федерацию не поменяют. Ведь могла в одиночном продолжить, но после этой шумихи "по поводу парных" вспять скорее всего не повернёшь.
Как продолжать? Как Аня Фролова? Не стала - значит не смогла, она уже пробывала вернуть триксель - две руки сломала, а без трикселя и отличное катание не поможет, увы
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Сергей Горшт
Ответ Валерий Петров
А как же нейрохирургия? Это не хуже лошадок
Лошадка - это не сладко... с неё и упасть можно на полном скаку, и всякие другие неприятности, - даже шлем на голове порой не помогает (тьфу-тьфу!)... В общем, нейрохирургия не помешает, но до этого необходим конный этап в жизни...
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Тайга86
Алёнке просто нужно найти своего тренера, прям вот ее тренера, и тогда она перезагрузится. И совсем неплохо, что она сейчас осваивает парное - партнер(особенно если есть доверие и комфорт) ее и заведет, и поддержит, и не даст расслабиться, и выступит мотиватором, и придаст уверенности. А самое главное, отыщет чувство ответственности перед собой, партнером и всей командой работающей на результат. Удачи. Если сложится, будет очень интересно наблюдать за ними.
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Denis Travin
... "усидчивость и тяга к знаниям"?
Она действительно говорит о Косторной?
В прошлый раз она "загорелась" Розановым.
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versa
Необходимый минимум для шоу уже есть и скорее всего дело этим и ограничится. Будет кратковременный период выступлений, преимущественно у Рудковской, а дальше всё, если только федерацию не поменяют. Ведь могла в одиночном продолжить, но после этой шумихи "по поводу парных" вспять скорее всего не повернёшь.
0
0
0
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missis-Zima
Ответ Валерий Петров
А как же нейрохирургия? Это не хуже лошадок
Мужчины взялись троллить 20-летнюю Алену? Мало достигла,всего-навсего топ-фигуристка,ЧЕ? Вы в ее возрасте чем славились,можно узнать?
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royer
Радионова в своем репертуаре. Порет какую-то чушь. 😌
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Camelliahome
Мне кажется, Алена давно распрощалась с профессиональном спортом и ее переход только для подготовки к шоу. Сейчас много спортсменок хотят выступать в шоу, конкуренция большая, а разучивание чего то нового для шоу, только даст ей бонусы при трудоустройстве на мероприятия.
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Валерий Петров
Ответ Сергей Горшт
Лена Радионова льстит, ибо усидчивой Алёна может быть только в седле: её давно заждался конный спорт и лошади в конюшне... Ах да! - она ещё не пробовала себя в синхронном фигурном катании: а что, - маленькая, лёгкая - девчонки, которые покрепче, с радостью её в поддержках на льду повертят, - короче, кони пока подождут...
А как же нейрохирургия? Это не хуже лошадок
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Анастасия Платонова
Усидчивость попутала с увлечением..Ну да ничего, главное удачи пожелала, и то хорошо
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tancha.20
Плющенко осенью Жилину отдавал в парное и даже танцы. Я думала сбрендил заслуженый и двукратный, пока не увидала Веронику в тодесе. Конечно ни о каком парном катании речи быть не может. Акробатика это иной вид спорта и одиночникам в нем со своими кондициями делать нечего. А одиночниц, с элементами парного катания, готовят чисто с комерческим прицелом, для шоу.
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InnaPr16
Не верю я в этот переход, к сожалению!
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Анастасия Платонова
Ответ Н.Ф.
Алёна натура увлекающаяся. "А когда мне надоест кататься на каруселях, я запишусь на курсы кройки и шитья" ©
А вот это уже интересно..поподробнее, пожалуйста, с этого момента, на мой взгляд, очень подходящее для Алёны( конечно же после окончательного завершения карьеры, которое, я надеюсь, будет не скоро) увлечение..
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Сергей Горшт
Лена Радионова льстит, ибо усидчивой Алёна может быть только в седле: её давно заждался конный спорт и лошади в конюшне... Ах да! - она ещё не пробовала себя в синхронном фигурном катании: а что, - маленькая, лёгкая - девчонки, которые покрепче, с радостью её в поддержках на льду повертят, - короче, кони пока подождут...
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Mira Val
Это она про усидчивость потроллила, похоже ))
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Додик Аксель
Лена, о какой усидчивости можно говорить в отношении Алёны ? А вот тяга к экспериментам, чему-то новому у неё присутствует и с избытком.
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Светлана Менова
Усидчивость? Лена явно Алёну с кем-то спутала)))
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Arianne
Лена молодец, поддержала Алёну. Даже если про усидчивость перегнула, всё равно не пойму комментаторов. Когда кто-то язвит или иронизирует в ответ на вопросы, его хором ругают, что лучше бы поддержал девочек-фигуристок и не брызгал ядом. Тут Лена добрые слова сказала, пожелала удачи Алёне - и опять не то и не так, придрались к слову))
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Пользователь Гугла
Зная ее усидчивость, где, на диване, при просмотре сериала Доктор Хаус
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Verysia
«Усидчивость» и Алёна это два противоречия.
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