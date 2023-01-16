«Чтоб была ты счастливой, я небо молю!» Тутберидзе в стихах поздравила дочь Диану с днем рождения

Теги сборная России танцы на льду Этери Тутберидзе Диана Дэвис Фигурное катание

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе поздравила свою дочь Диану Дэвис с днем рождения.

Дэвис выступает в танцевальном дуэте с Глебом Смолкиным. Сегодня фигуристке исполнилось 20 лет.

«Мира, света, здоровья, удачи, родная! Чтоб была ты счастливой, я небо молю!

Я всегда буду рядом, душой обнимая! С днем рождения, Диша! Тебя я люблю!» – написала Тутберидзе.

У Дэвис и Смолкина не получается с США, в запасе – Израиль. Откуда этот вариант и когда все решится?

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40 комментариев

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Lotte Fischbach
Ответ Беглый*
Ты поэт ЛоттА Фишбах С орфографией, блин, швах Я желаю тебе фАрту Ну и в первый класс за парту😂
А ты беглый уголовник
Проглотил с утра половник
Какбы в дишкин день рожденья
Не случилось не сваренья.😉
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B.Jones
А где сейчас ЭТ, почему она её поздравляет в интесте?
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Viks
Вспомнилось... Я не поэт, но я скажу стихами: Пошли вы... мелкими шажками...
--- Как же можно личные семейные отношения выставлять в сеть на показ?
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Этери горячая
Прекрасные слова от Этери Георгиевны
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Tatuna
Ответ Беглый*
Ты поэт ЛоттА Фишбах С орфографией, блин, швах Я желаю тебе фАрту Ну и в первый класс за парту😂
В какой еще первый класс. Тут явная клиника.😁
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Дружба11
Ответ Александр Шульгин
Какая-то мания у нее к графомании
нет ничегошеньки критик о чем говорите,значение слова сперва посмотрите Вы
Дай Бог чтоб у каждого лучший стих-был поздравлением Мамочки.
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Дружба11
Ответ Lotte Fischbach
Я поэт я Тутберидзе Не рифмуюсь нехренидзе А тебе желаю ДОЧ Воду в ступе не толоч За Израиль сделать ноги Там прикупим перемоги.
"Не судите , сгоряча вы,
В каждом слове есть свой вес,
Вам не будет в этом славы,
Но замедлит ваш прогресс…" (стих не мой)
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Беглый*
Ответ Lotte Fischbach
Я поэт я Тутберидзе Не рифмуюсь нехренидзе А тебе желаю ДОЧ Воду в ступе не толоч За Израиль сделать ноги Там прикупим перемоги.
Ты поэт ЛоттА Фишбах
С орфографией, блин, швах
Я желаю тебе фАрту
Ну и в первый класс за парту😂
+6
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Rums67
Ответ Irina037
Можно в Израиль вслед за дочкой
Не дождетесь. ЭГ прославила Российское ЖО фигурное катание.
Именно у неё у ЭГ два ОИ цикла в ЖО чемпионки.
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Александр Шульгин
Какая-то мания у нее к графомании
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Кокич
Ровно два года назад:

Здоровья и счастья тебе.
Пусть Ангелы тебя оберегают,
И я буду молиться за тебя.
Глаза красивые пусть слёз не знают,
Ведь у меня такая ты одна.

© Э.Тутберидзе
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LoRa
Диану с Днём рождения! Пусть сбываются мечты, Счастья в личной жизни, Успехов во всем! 💐
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olvl
Диану с 20-летием! Здоровья, счастья и успехов!
+6
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Lotte Fischbach
Ответ Вероника Иванова
Я поэт, зовусь я светик, от меня вам всем приветик
Я поэт я Тутберидзе
Не рифмуюсь нехренидзе
А тебе желаю ДОЧ
Воду в ступе не толоч
За Израиль сделать ноги
Там прикупим перемоги.
+11
-10
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Маргарита В Сафронова
Этери прекрасная мама. Она воспитала дочь трудолюбивый и сильной личностью. С днём рождения, Диана!
+12
-4
+8
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oleg
Не небо надо молить, а Бога, который это небо создал.
+3
-2
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Дружба11
Ответ Nataly1991
Ааааа, так вот значит кто автор графоманских стишков ТШТ
Отличные стихи!И самые Лучшие для Диши!
+7
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Дружба11
Ответ Александр Скворцов
Присоединяюсь к поздравлениям Этери! Дай Бог счастья Дише! Дай Бог счастья нашим детям!
Присоединяюсь!Счастья Дише!!!
+7
-4
+3
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Дружба11
Поздравления Диане!Вдохновения, Счастья, Всех Благ и всего самого Светлого!
+12
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Sat397
Ответ Rums67
ЭГ и в РФ нет никакого языкового барьера. Она родилась в Москве. Владеет английским. Это к ней в Москву приезжают трениться из других стран. Только она редко кого берет.
Хейтеров много развелось, указывают ей, как что делать и как родину любить. Она для России столько сделала уже, что могли бы оставить её в покое.
+2
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Адриана
Ответ B.Jones
Это были стихи, или она от себя?
Не Вам точно, так что проходите мимо,не вникайте.
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Адриана
Поздравления Диане! Будь счастлива и здорова, пусть исполнятся все мечты и желания.
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Sat397
Ответ Irina037
Можно в Израиль вслед за дочкой
Можно, ей везде рады будут.
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Rums67
Ответ Sat397
Ей Казахстан по менталитету ближе. Там легче будет развернуться с нуля, и не будет языкового барьера.
ЭГ и в РФ нет никакого языкового барьера. Она родилась в Москве.
Владеет английским.
Это к ней в Москву приезжают трениться из других стран. Только она редко кого берет.
+2
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Nataly1991
Ааааа, так вот значит кто автор графоманских стишков ТШТ
+7
-4
+3
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