«Чтоб была ты счастливой, я небо молю!» Тутберидзе в стихах поздравила дочь Диану с днем рождения
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе поздравила свою дочь Диану Дэвис с днем рождения.
Дэвис выступает в танцевальном дуэте с Глебом Смолкиным. Сегодня фигуристке исполнилось 20 лет.
«Мира, света, здоровья, удачи, родная! Чтоб была ты счастливой, я небо молю!
Я всегда буду рядом, душой обнимая! С днем рождения, Диша! Тебя я люблю!» – написала Тутберидзе.
У Дэвис и Смолкина не получается с США, в запасе – Израиль. Откуда этот вариант и когда все решится?
Проглотил с утра половник
Какбы в дишкин день рожденья
Не случилось не сваренья.😉
--- Как же можно личные семейные отношения выставлять в сеть на показ?
Дай Бог чтоб у каждого лучший стих-был поздравлением Мамочки.
В каждом слове есть свой вес,
Вам не будет в этом славы,
Но замедлит ваш прогресс…" (стих не мой)
С орфографией, блин, швах
Я желаю тебе фАрту
Ну и в первый класс за парту😂
Именно у неё у ЭГ два ОИ цикла в ЖО чемпионки.
Здоровья и счастья тебе.
Пусть Ангелы тебя оберегают,
И я буду молиться за тебя.
Глаза красивые пусть слёз не знают,
Ведь у меня такая ты одна.
© Э.Тутберидзе
Не рифмуюсь нехренидзе
А тебе желаю ДОЧ
Воду в ступе не толоч
За Израиль сделать ноги
Там прикупим перемоги.
Владеет английским.
Это к ней в Москву приезжают трениться из других стран. Только она редко кого берет.