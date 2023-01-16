«Чтоб была ты счастливой, я небо молю!» Тутберидзе в стихах поздравила дочь Диану с днем рождения

Заслуженный тренер России по фигурному катанию поздравила свою дочь с днем рождения.

Дэвис выступает в танцевальном дуэте с Глебом Смолкиным. Сегодня фигуристке исполнилось 20 лет.

«Мира, света, здоровья, удачи, родная! Чтоб была ты счастливой, я небо молю!

Я всегда буду рядом, душой обнимая! С днем рождения, Диша! Тебя я люблю!» – написала Тутберидзе.

У Дэвис и Смолкина не получается с США, в запасе – Израиль. Откуда этот вариант и когда все решится?