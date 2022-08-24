Контрольные прокаты юниоров. Пары. Чикмарева и Янченков, Артемьева и Брюханов, Петушкова и Маликов покажут произвольные программы

25 августа в Новогорске на контрольных прокатах юниорской сборной России пары представят произвольные программы.
Контрольные прокаты юниоров
Пары
Произвольная программа
Начало – 16:00 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Участники
Елизавета Романова – Валерий Назаров
Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков
Юлия Артемьева – Алексей Брюханов
Майя Шегай – Игорь Шамшуров
Анастасия Чернышова – Владислав Антонышев
Екатерина Петушкова – Евгений Маликов
Варвара Черемных – Даниил Бутенко
Анастасия Егорова – Родион Маринский
Алиса Родионова – Алексей Карпов
Мария Дыбкова – Алексей Хвалько