Контрольные прокаты юниоров. Пары. Чикмарева и Янченков, Артемьева и Брюханов, Петушкова и Маликов покажут произвольные программы

25 августа в Новогорске на контрольных прокатах юниорской сборной России пары представят произвольные программы.

Контрольные прокаты юниоров

Пары

Произвольная программа

Начало – 16:00 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Участники

Елизавета Романова – Валерий Назаров

Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков

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Майя Шегай – Игорь Шамшуров

Анастасия Чернышова – Владислав Антонышев

Екатерина Петушкова – Евгений Маликов

Варвара Черемных – Даниил Бутенко

Анастасия Егорова – Родион Маринский

Алиса Родионова – Алексей Карпов

Мария Дыбкова – Алексей Хвалько