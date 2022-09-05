Контрольные прокаты сборной Санкт-Петербурга. Мишина и Галлямов, Кадырова и Колесов представят короткие программы

6 сентября в Санкт-Петербурге стартуют контрольные прокаты сборной города. Спортивные пары представят короткие программы.
Сборная Санкт-Петербурга
Контрольные прокаты
Пары
Короткая программа
КМС
Начало – 17.30 по московскому времени.
Первая разминка
1. Алиса Родионова – Алексей Карпов
2. Мария Дыбкова – Алексей Хвалько
3. Анастасия Егорова – Родион Маринский
4. Анна Москалева – Максим Ложкин
Вторая разминка
5. София Хисамутдинова – Лев Цеханович
6. Екатерина Петушкова – Евгений Маликов
7. Майя Шегай – Игорь Шамшуров
8. Анастасия Позняк – Владислав Вильчик
МС
Начало – 18.20 по московскому времени.
1. Ясмина Кадырова – Валерий Колесов