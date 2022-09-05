Контрольные прокаты сборной Санкт-Петербурга. Мишина и Галлямов, Кадырова и Колесов представят короткие программы

Теги сборная России пары Анастасия Мишина Евгений Маликов Александр Галлямов Валерий Колесов контрольные прокаты Ясмина Кадырова Алексей Хвалько Екатерина Петушкова Майя Шегай Игорь Шамшуров Алиса Родионова Алексей Карпов Мария Дыбкова Фигурное катание

6 сентября в Санкт-Петербурге стартуют контрольные прокаты сборной города. Спортивные пары представят короткие программы. 

Сборная Санкт-Петербурга

Контрольные прокаты

Пары

Короткая программа

КМС

Начало – 17.30 по московскому времени.

Первая разминка

1. Алиса Родионова – Алексей Карпов

2. Мария Дыбкова – Алексей Хвалько 

3. Анастасия Егорова – Родион Маринский 

4. Анна Москалева – Максим Ложкин

Вторая разминка

5. София Хисамутдинова – Лев Цеханович

6. Екатерина Петушкова – Евгений Маликов 

7. Майя Шегай – Игорь Шамшуров 

8. Анастасия Позняк – Владислав Вильчик

МС

Начало – 18.20 по московскому времени. 

1. Ясмина Кадырова – Валерий Колесов

2. Анастасия МишинаАлександр Галлямов

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные