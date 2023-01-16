Пресс-атташе ФФКР о переходе Косторной в парное катание: «Пока официальных заявлений не поступало»

Теги сборная России ФФКР пары женское катание Ольга Ермолина Георгий Куница Алена Косторная Фигурное катание

Пресс-атташе Федерации фигурного катания России (ФФКР) Ольга Ермолина прокомментировала информацию о переходе Алены Косторной в парное катание.

Косторная будет выступать в паре с Георгием Куницей.

– В случае с переходом в парное катание нужны ли соответствующие уведомления в федерацию? И поступило ли такое уведомление от Алены?

– Если они хотят кататься в шоу, то уведомления не нужны. Если продолжать спортивную карьеру, то необходимо проинформировать федерацию. Пока официальных заявлений не поступало, – сказала Ермолина.

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3 комментария

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Russia_Vpered
ФФКР уже давно пора добавить аббревиатуру Д2 (дом 2). Пора созывать лобное место, объявлять там новости и заселять в...сборную.
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garovatat
Новость - бомба!)) стало интересно откуда такая инфа - оказывается это Буянова сообщила РИАновости!
https://rsport.ria.ru/20230116/kostornaya-1845169074.html
"Я уже давно её отпустила, потому что она начала выступать в парном катании. Я ей сказала, что по поводу пары ко мне не нужно обращаться. И они пошли к Сергею Рослякову. Он мне перезвонил, на что я ответила: если она хочет заниматься парным катанием, пусть им и занимается. Он сказал: да, она попросилась в парное. В общем, Алена выбрала парное катание", - сказала Буянова.
Росляков подтвердил? Ну дела!!! Вот Аленку то штормит не по детски! Впрочем, а вдруг получится? Она бесстрашная и отчаянная, не боится делать парные элементы и у нее похоже получается. Правда один момент - надо трудиться не покладая рук и ног, если в целях спорта, а не для шоу. Сможет ли Алена? вопрос.
ЗЫ. Буянова явно эм... обижена, это сквозит в каждом слове
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Whiskey cat
Пока Алена и ее новый возлюбленный отдыхают в отпуске, им не до уведомлений)
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