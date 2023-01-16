Пресс-атташе ФФКР о переходе Косторной в парное катание: «Пока официальных заявлений не поступало»
Пресс-атташе Федерации фигурного катания России (ФФКР) Ольга Ермолина прокомментировала информацию о переходе Алены Косторной в парное катание.
Косторная будет выступать в паре с Георгием Куницей.
– В случае с переходом в парное катание нужны ли соответствующие уведомления в федерацию? И поступило ли такое уведомление от Алены?
– Если они хотят кататься в шоу, то уведомления не нужны. Если продолжать спортивную карьеру, то необходимо проинформировать федерацию. Пока официальных заявлений не поступало, – сказала Ермолина.
https://rsport.ria.ru/20230116/kostornaya-1845169074.html
"Я уже давно её отпустила, потому что она начала выступать в парном катании. Я ей сказала, что по поводу пары ко мне не нужно обращаться. И они пошли к Сергею Рослякову. Он мне перезвонил, на что я ответила: если она хочет заниматься парным катанием, пусть им и занимается. Он сказал: да, она попросилась в парное. В общем, Алена выбрала парное катание", - сказала Буянова.
Росляков подтвердил? Ну дела!!! Вот Аленку то штормит не по детски! Впрочем, а вдруг получится? Она бесстрашная и отчаянная, не боится делать парные элементы и у нее похоже получается. Правда один момент - надо трудиться не покладая рук и ног, если в целях спорта, а не для шоу. Сможет ли Алена? вопрос.
ЗЫ. Буянова явно эм... обижена, это сквозит в каждом слове