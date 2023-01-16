Пресс-атташе ФФКР о переходе Косторной в парное катание: «Пока официальных заявлений не поступало»

Пресс-атташе Федерации фигурного катания России ( ) Ольга Ермолина прокомментировала информацию о переходе в парное катание.

Косторная будет выступать в паре с Георгием Куницей.

– В случае с переходом в парное катание нужны ли соответствующие уведомления в федерацию? И поступило ли такое уведомление от Алены?

– Если они хотят кататься в шоу, то уведомления не нужны. Если продолжать спортивную карьеру, то необходимо проинформировать федерацию. Пока официальных заявлений не поступало, – сказала Ермолина.