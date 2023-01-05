Алексей Железняков: «Косторная подходит под парное катание. Если будет стараться, то все получится»

Теги сборная России пары женское катание Алексей Железняков Алена Косторная Фигурное катание

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков поделился мнением о перспективах чемпионки Европы 2020 года Алены Косторной в парном катании.

Косторная выполняет парные элементы в ледовых шоу с партнером Георгием Куницей.

«Когда впервые выступаешь в проекте в роли парницы, особо серьезных элементов не покажешь. Подкруты и выбросы – сложные элементы. Как хореограф на личном опыте скажу: Алена подходит под парное катание. Она как раз небольшого роста.

Если Косторная будет стараться, то все получится! Но для этого нужны годы. Одиночное и парное катание – совершенно две разные вещи. Сложность парного катания в том, что человек берет на себя ответственность за партнера. Это обоюдная работа.

Сейчас молодежь наступает на пятки. В женском одиночном фигурном катании большая конкуренция. Конечно, Алена это понимает. Пусть попытается раскрыться в парном фигурном катании. В этом виде можно кататься долгое время. Главное, чтобы травмы не подкосили.

Например, Саша Смирнов и Юко Кавагути, Евгения Тарасова и Владимир Морозов и другие пары. Пусть пробует. Пожелаю Алене только удачи!» – сказал Железняков.

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16 комментариев

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Ольга Калугина
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У нас помимо хорошей женской одиночки, топовые мировые пары и молодёжь парники очень сильные.
А вот у мужчин и в танцах проседаем по мировым меркам
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Товарищ Майор.
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Куница меняет партнёрш как перчатки)
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Лилибет
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Ого,даже не набросил на Алёну ничего.Чудеса после нового года)
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Настя Розова
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Шок-контент: Железняков впервые кого-то похвалил!
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olvl
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Если стараться, то у Алёны и в одиночном всё получится. Уже получалось тем более. Наверно, в парное надо раньше переходить. Если, конечно, Алёна собирается переходить.
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HoratioH
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Железо адекватно высказался и впервые не полил дерьмом Косторную? Офигеть!
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Alexander X
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а есть какое-то оф. сообщение, по поводу её перехода в парное???🤔
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наталья Головченко
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Ответ Ariadnochka
Железняков и что-то позитивное про Алену🤔. Однозначно, новогоднее застолье пошло на пользу.😃
Просто Аленка скоро будет опять в ТШТ)
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наталья Головченко
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Уверена, что пару Косторная-Куницын будет готовить тренерский состав ТШТ
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Храбрая виолончелистка
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Похоже, что у Алёны новое увлечение...Гошей Куницей, а вследствие этого парным катанием) А вообще, девица чертовски талантлива. Как знать, может метущаяся Алёна нашла, что ей надо ? В спорте, а может и в жизни)
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Маргарита В Сафронова
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Талант Алёны совершенно особенный, скольжение уникальное. Очень хочется, чтобы Алёна осталась в спорте, в парном катании.
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Diana60388
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Она и под одиночное хорошо подходила, только вот характер не совсем подходит для спорта.
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Jessi
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Больше не употребляет ?
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Andrew Wryneck
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Ответ Natalia Solomakha
Боюсь, ответ Алёны этому персонажу запикают :)
Почему персонаж? По моему его работа прекрасна
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Ariadnochka
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Железняков и что-то позитивное про Алену🤔. Однозначно, новогоднее застолье пошло на пользу.😃
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Natalia Solomakha
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Боюсь, ответ Алёны этому персонажу запикают :)
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