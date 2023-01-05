Алексей Железняков: «Косторная подходит под парное катание. Если будет стараться, то все получится»

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков поделился мнением о перспективах чемпионки Европы 2020 года в парном катании.

Косторная выполняет парные элементы в ледовых шоу с партнером Георгием Куницей.

«Когда впервые выступаешь в проекте в роли парницы, особо серьезных элементов не покажешь. Подкруты и выбросы – сложные элементы. Как хореограф на личном опыте скажу: Алена подходит под парное катание. Она как раз небольшого роста.

Если Косторная будет стараться, то все получится! Но для этого нужны годы. Одиночное и парное катание – совершенно две разные вещи. Сложность парного катания в том, что человек берет на себя ответственность за партнера. Это обоюдная работа.

Сейчас молодежь наступает на пятки. В женском одиночном фигурном катании большая конкуренция. Конечно, Алена это понимает. Пусть попытается раскрыться в парном фигурном катании. В этом виде можно кататься долгое время. Главное, чтобы травмы не подкосили.

Например, Саша Смирнов и Юко Кавагути, Евгения Тарасова и Владимир Морозов и другие пары. Пусть пробует. Пожелаю Алене только удачи!» – сказал Железняков.