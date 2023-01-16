Американский журналист Дейв Лиз: «Похоже, Дэвис и Смолкин могут перейти в Израиль»

Американский журналист сообщил, что российские танцоры и могут перейти в сборную Израиля.

«Все больше похоже на то, что Диана Дэвис и Глеб Смолкин могут представлять Израиль», – сказал Лиз в последнем выпуске на ютуб-канале The Skating Lesson.

В июне Лиз сообщил, что Дэвис и Смолкин могут перейти в сборную США. Дуэт проходил просмотр в Федерации фигурного катания США, однако переход не состоялся.

Танцоры тренируются в США и пропускали все российские старты в этом сезоне.

У Дэвис и Смолкина не получается с США, в запасе – Израиль. Откуда этот вариант и когда все решится?