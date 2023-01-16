Американский журналист Дейв Лиз: «Похоже, Дэвис и Смолкин могут перейти в Израиль»

Теги сборная России танцы на льду сборная Израиля переходы Диана Дэвис Глеб Смолкин Дейв Лиз Фигурное катание

Американский журналист Дейв Лиз сообщил, что российские танцоры Диана Дэвис и Глеб Смолкин могут перейти в сборную Израиля.

«Все больше похоже на то, что Диана Дэвис и Глеб Смолкин могут представлять Израиль», – сказал Лиз в последнем выпуске на ютуб-канале The Skating Lesson.

В июне Лиз сообщил, что Дэвис и Смолкин могут перейти в сборную США. Дуэт проходил просмотр в Федерации фигурного катания США, однако переход не состоялся.

Танцоры тренируются в США и пропускали все российские старты в этом сезоне.

У Дэвис и Смолкина не получается с США, в запасе – Израиль. Откуда этот вариант и когда все решится?

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26 комментариев

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Дружба11
Могут,если этого захотят,законодательством РФ это не запрещено.А пока нет прямого запрета-где хотят, там и выступают.
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Maecenas
Ответ Whiskey cat
Так Лапидарность первый озвучил или Лиз?)
ну вообще Лапидарность ещё неделю назад писал, что у него есть инсайд о танцах, но не раскрывал его. Вчера об этом сказал Лиз, и после этого Жуков тоже выложил. Потом оправдывался тем, что типо редакция не хотела выкладывать его инсайд.
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kate_ko
Ответ *** Monik ***
Да какой он журналист 🤦🏼‍♀️
Тоже дико триггерит обесценивание профессии. Леонид Парфёнов журналист, Елена Погребижская журналистка, Алексей Пивоваров журналист - хоть все эти люди сейчас и перешли в формат блогинга, они делают крепкие материалы уровня про. А Лиза разве что блогером можно назвать, но по факту, обычный интернет-сплетник
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Лека-Лека
Давненько не полоскали Этери. Я предпочитаю проверенную информацию, а не сплетни, слухи и очередные вбросы.
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Додик Аксель
Более сенсационный вариант, что пара распадается, Диана берёт фамилию мамы и выступает за Грузию, а Смолкин за Израиль.
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MAKSIMKA
Похоже Дейв Лиз на спортсе штатным сотрудником работает.
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oleg
Ну и ладно.
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Hardy
От создателя перехода в США 😆 ну перейдут и перейдут, что такого
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Allbee
Ахахахах инфа стока.
Этот то точно врать не будет )))
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Alex1104
Следующий вариант - Грузия? Потом что? Япония?
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*** Monik ***
Да какой он журналист 🤦🏼‍♀️
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Саша Кутузова
Ответ Whiskey cat
Так Лапидарность первый озвучил или Лиз?)
А наши первыми умеют что-то делать? Да и зачем напрягаться, если есть фанатик-блогер. Остается только притянуть за уши все версии, соединить воедино, так сказать.
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kate_ko
Ответ Саша Кутузова
Про таких говорят язык без костей.
Сенсация из ничего и, главное, никакой ответственности) удобная профессия - блогер
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Whiskey cat
Так Лапидарность первый озвучил или Лиз?)
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Denkaaaa
вся лента спортса в Дэвис и Смолкин и о их переходе в Израиль,больше нечего обсуждать?
вот серьезно было уже давно понятно,что им совершенно не нужна Россия,так почему мы продолжаем удивляться тому что они будут выступать за Израиль,а не за Россию?
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Oleandra
Новая порция вливаний поступила Лизу от некоторых наших деятелей?)
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Саша Кутузова
Ответ kate_ko
"похоже", "могут" - ой, какие удобные формулировки, в случае чего можно быстро потом отскочить 🤭
Про таких говорят язык без костей.
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Саша Кутузова
А вот и главный сплетник подоспел. Всё больше похоже на то, что ты ничего не знаешь, Дейв Лиз. Но очень хочется говорить про Тутберидзе и около неё. Фетиш такой, бывает.
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kate_ko
"похоже", "могут" - ой, какие удобные формулировки, в случае чего можно быстро потом отскочить 🤭
+16
-8
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Александра Волкова
это Лиз больше всех орал, что они абсолютно точно за Америку будут выступать?
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Иван Иванов
Странно, меня заминусовали, когда месяц назад такое предположил
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Дарья Виноградова
Дейв Лиз - слышу звон, не понятно где он - в Израиле или в США
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severyanka
Раз уж очевидно, что за Россию выступать не хотят. Израиль хороший выбор.
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ыеем
Хорошо быть евреем - всегда есть запасной аэродром😁🔥🔥🔥
+19
-4
+15
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Onion
В Боливию. С большой вероятностью станут национальными чемпионами.
+3
-1
+2
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