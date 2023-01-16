Американский журналист Дейв Лиз: «Похоже, Дэвис и Смолкин могут перейти в Израиль»
Американский журналист Дейв Лиз сообщил, что российские танцоры Диана Дэвис и Глеб Смолкин могут перейти в сборную Израиля.
«Все больше похоже на то, что Диана Дэвис и Глеб Смолкин могут представлять Израиль», – сказал Лиз в последнем выпуске на ютуб-канале The Skating Lesson.
В июне Лиз сообщил, что Дэвис и Смолкин могут перейти в сборную США. Дуэт проходил просмотр в Федерации фигурного катания США, однако переход не состоялся.
Танцоры тренируются в США и пропускали все российские старты в этом сезоне.
У Дэвис и Смолкина не получается с США, в запасе – Израиль. Откуда этот вариант и когда все решится?
Этот то точно врать не будет )))
вот серьезно было уже давно понятно,что им совершенно не нужна Россия,так почему мы продолжаем удивляться тому что они будут выступать за Израиль,а не за Россию?