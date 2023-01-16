Попова о возможном переходе Дэвис и Смолкина в Израиль: «Ребята пока ни о чем не заявляли, неправильно обсуждать это, основываясь на слухах»

Хореограф Бетина Попова высказалась о возможном переходе российского танцевального дуэта Диана Дэвис – Глеб Смолкин в сборную Израиля.

«Сами ребята пока что ни о чем не заявляли, неправильно обсуждать это, основываясь на слухах.

То им пророчили [выступления за сборную] США долго, сейчас – Израиль. Когда будут новости, тогда и стоит начать обсуждать», – сказала Попова.

У Дэвис и Смолкина не получается с США, в запасе – Израиль. Откуда этот вариант и когда все решится?