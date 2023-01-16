Попова о возможном переходе Дэвис и Смолкина в Израиль: «Ребята пока ни о чем не заявляли, неправильно обсуждать это, основываясь на слухах»

Теги сборная России танцы на льду сборная Израиля переходы Бетина Попова Диана Дэвис Глеб Смолкин Фигурное катание

Хореограф Бетина Попова высказалась о возможном переходе российского танцевального дуэта Диана Дэвис – Глеб Смолкин в сборную Израиля.

«Сами ребята пока что ни о чем не заявляли, неправильно обсуждать это, основываясь на слухах.

То им пророчили [выступления за сборную] США долго, сейчас – Израиль. Когда будут новости, тогда и стоит начать обсуждать», – сказала Попова.

У Дэвис и Смолкина не получается с США, в запасе – Израиль. Откуда этот вариант и когда все решится?

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19 комментариев

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Анна Беляева
Ответ Orange carrot
Ну интервью Глеба кое-что подтвердило. Они по сути американцы и дом их там и они действительно рассматривают вариант другой сборной.
Что подтвердило интервью Глеба? Что им нравится тренироваться там, где они тренируются всю взрослую карьеру и спортсмены всего мира хотят выступать на международных стартах? Вот уж секрет-то был. Откровение так откровение. При этом почему-то все с удвольствием забыли, что Глеб прямым текстом сказал, что никакой карантин они не высиживают. Ну, такая... локальная слепота и тоннельное зрение. Что хочу, то вижу и трактую, что не хочу, то забываю.
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Саша Кутузова
Ответ Анна Беляева
И какие пдтвердились? Уже в команднике медаль олимпийскую взяли? Или, может, за США начали выступать?
Не, концепция меняется, теперь Израиль будем обсасывать. Лиз переобулся.
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Whiskey cat
Уже так кричали про США, сейчас про Израиль. Хотя логично, что если в сборную США не взяли, начали искать другие варианты. Даже ТАТ не помогла с договоренностями. Но с Этери ребята не пропадут.
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Gemma157
Ответ Анна Беляева
И какие пдтвердились? Уже в команднике медаль олимпийскую взяли? Или, может, за США начали выступать?
Как минимум то, что они перестанут за нашу сборную выступать и подтвердилось. Это из самого недавнего
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Olga.t
Ответ Viks
Где нет нормальных продуктов? В твоём сельпо? - В нашем Королевстве всё продукты нормальные.
Не хами, любитель сплетен.
+1
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Orange carrot
Ответ Анна Беляева
И какие пдтвердились? Уже в команднике медаль олимпийскую взяли? Или, может, за США начали выступать?
Ну интервью Глеба кое-что подтвердило. Они по сути американцы и дом их там и они действительно рассматривают вариант другой сборной.
+2
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Блинчик
Во как виляют, когда предавать Россию намылилась правильная девочка.
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Анна Беляева
Ответ Gemma157
У этой парочки слухи почти всегда подтверждаются. Так что..)
И какие пдтвердились? Уже в команднике медаль олимпийскую взяли? Или, может, за США начали выступать?
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Viks
Ответ Olga.t
Когда нет нормальных продуктов, боюсь представить ЧТО вы употребляете в пищу.
Где нет нормальных продуктов? В твоём сельпо? - В нашем Королевстве всё продукты нормальные.
+1
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Лека-Лека
Как же наши журналисты жить будут, если не будут слухи и сплетни публиковать.
Работать они не умеют, больше им заняться не чем.
+1
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JSV
В ФК 80% новостей - это слухи или факты с неполной картиной.
+3
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Биатлонная зима
Слухи, а кто знает?
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Oleandra
И сама же охотно про эти слухи рассуждает.. лицемерие во всей красе..
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Gemma157
У этой парочки слухи почти всегда подтверждаются. Так что..)
+3
-4
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Manukello
Включила дипломатию. Да только люди все видят.
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Olga.t
Ответ Viks
Эта пара никогда и ничего не заявляет, поэтому обсуждаем только слухи.
Когда нет нормальных продуктов, боюсь представить ЧТО вы употребляете в пищу.
+3
-6
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Viks
Эта пара никогда и ничего не заявляет, поэтому обсуждаем только слухи.
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-4
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Саша Кутузова
Ответ Tanzoli*
Да ты че, Бетина, а писать тогда о чем? У блогеров и акул пера хлеб отнять хочешь?
Акула пера В.Самбур? Подожду, как он начнет вертеться, когда и этот инсайд мимо цели пролетит.)
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tanzoli*
Да ты че, Бетина, а писать тогда о чем? У блогеров и акул пера хлеб отнять хочешь?
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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