«#работаем/но/не/дальше». Косторная и Куница исполнили тройной выброс на тренировке
Российские фигуристы Алена Косторная и Георгий Куница исполнили выброс тройной риттбергер на тренировке.
«#работаем/но/не/дальше😂😂😘», – написала Алена.
Куница – партнер Косторной в ледовых шоу.
А сейчас понимаю, что от Алёны Косторной можно ждать и такого поворота.
хэштег зачет))
Так что я не удивлён. Хотя и немного впечатлён.
Алёна, как правило, за слова отвечает:) Так что жду возвращения в одиночницы. А пока - развлекается, зарабатывает - и пусть.
По поводу бедра - даже если она можете делать определенные элементы, это ещё не значит, что допускаются полноценные тренировочные нагрузки. Так что тут надо ждать новостей о восстановлении зубовых - этот выброс сам по себе ни о чём не говорит.