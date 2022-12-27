«#работаем/но/не/дальше». Косторная и Куница исполнили тройной выброс на тренировке

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Российские фигуристы Алена Косторная и Георгий Куница исполнили выброс тройной риттбергер на тренировке.

«#работаем/но/не/дальше😂😂😘», – написала Алена.

Куница – партнер Косторной в ледовых шоу.

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96 комментариев

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Zhuuuzhik
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Прогресс Алёны в парном и её бесстрашие не перестают удивлять... Вот же смелая девчонка! Не припомню, чтобы одиночницы делали такое даже на тренировках к шоу...
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Tan Tan
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Ответ NataliaB.3003
Я, если честно, вдруг поверила в такую перспективу. Раньше не воспринимала это серьёзно, когда тут люди делали такие предложения, даже злилась, думала - зачем писать столь несерьёзные вещи??. Понятно же, что она никуда не перейдет. А сейчас понимаю, что от Алёны Косторной можно ждать и такого поворота.
Аналогично, просто сложно было представить, что одиночница способна так быстро освоить парный элемент топ-уровня🤔
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NataliaB.3003
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Ответ Tan Tan
Перспектива ухода Алёны в парное уже не кажется такой уж невообразимой))
Я, если честно, вдруг поверила в такую перспективу. Раньше не воспринимала это серьёзно, когда тут люди делали такие предложения, даже злилась, думала - зачем писать столь несерьёзные вещи??. Понятно же, что она никуда не перейдет.
А сейчас понимаю, что от Алёны Косторной можно ждать и такого поворота.
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просто болельщица
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Ответ Mari777
А как его выбросом делать, передом партнершу катить что ли. Тогда уж четверной какой-нибудь.
https://youtu.be/fveGDjyoQTw?t=53
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Irina037
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Порадоваться надо,если 3й подкрут освоит,то можно и в парное переходить и до 30 лет там задержаться
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Tan Tan
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Ответ dima-dorozhkin
Тот случай, когда не обидно быть выброшенной.
А может ещё и подкрученной!)
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Tan Tan
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Перспектива ухода Алёны в парное уже не кажется такой уж невообразимой))
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Darth_Pershman
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Короче, про одиночницу Косторную можно забыть. Собственно, это было понятно еще после ухода к Буяновой.
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NataliaB.3003
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Ответ Mari777
вернула бы 3А - и в одиночном с ее скольжением могла бы выступать. Пусть к Мишину идет. Он Лизе аксель восстанавливал особой техникой. Только возьмет ли Мишин Аленушку...
Не надо к Мишину.
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Илона Савельева
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Ответ Загимед
Гениальная фигуристка!! Только лодырь! Такого бы могла достичь! Алёна, возьмись за ум!
Уже "бралась", две руки сломала, попросили на выход. Лодыри не становятся чемпионками Европы.
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Mari777
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Ответ First Second
А может лодырь выучить тройной выброс за 2 месяца, будучи одиночницей до этого всю карьеру?
Естественно. Она же прыгала тройные и без выбросов, будучи топовой одиночницей.
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Alexander X
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опупеть😳 Алёнка нашла себя в новом виде?...
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Оле-Лукойе
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Ответ so_bobo
Ну все, ждем четвертной
Учитывая, сколько парниц на этом элементе травмировалось, не надо...
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Maria N
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Ответ Elena Sopc
Правильно говорил глейх что Алена таланливее всех, если даже посмотреть на парные элементы её и Жени, Женя как деревянная была с энберт, а Алена как настоящая парница, не буду сравнивать с Сашей, про аню вообще молчу, самая необучаемая из тщк
А можно и Алёну похвалить, и никого при этом не обосрать, или это слишком сложная задача?
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Загимед
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Ответ First Second
А может лодырь выучить тройной выброс за 2 месяца, будучи одиночницей до этого всю карьеру?
Конечно, может. Гениальный лодырь может
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Ayla
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ну Аленка дает)) Саша Бойкова "блин, а что так можно было?" :-D
хэштег зачет))
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Mari777
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Ответ просто болельщица
Ну почему же не/дальше?) По сравнению с двойным вполне себе дальше.) И красивее, и пролетнее. Может, именно у Алены и выброс триксель получится?!
А как его выбросом делать, передом партнершу катить что ли. Тогда уж четверной какой-нибудь.
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Марина Синельникова
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Алёна жжёт! Очень круто.
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As per
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Круто! А их кто-то тренирует или ребята сами выучили?
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Mari777
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Ответ Люблю Женьку
Молодец Алёнка, уже столько парных элементов освоила. Может перезагрузиться в парницы? Там можно долго выступать.
вернула бы 3А - и в одиночном с ее скольжением могла бы выступать. Пусть к Мишину идет. Он Лизе аксель восстанавливал особой техникой. Только возьмет ли Мишин Аленушку...
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dima-dorozhkin
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Тот случай, когда не обидно быть выброшенной.
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Defender64
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Обещала в конце октября (не прямо, но косвенно) - сделала.
Так что я не удивлён. Хотя и немного впечатлён.
Алёна, как правило, за слова отвечает:) Так что жду возвращения в одиночницы. А пока - развлекается, зарабатывает - и пусть.

По поводу бедра - даже если она можете делать определенные элементы, это ещё не значит, что допускаются полноценные тренировочные нагрузки. Так что тут надо ждать новостей о восстановлении зубовых - этот выброс сам по себе ни о чём не говорит.
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Sky Smoker
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Блин, Аленка, срочно переходи в парное катание! Такая красота сохранится еще на пару Олимпийских циклов!
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NataliaB.3003
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Ответ Loliloo
Вот прикол будет, если Тутберидзе ее обратно сманит уже как парницу..Рыжие уже старые и без перспектив, ей нужна свежая кровь
А-ха-ха!. Вот это было бы интересно.
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ashley
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Шикарно получилось! Алёнке в парное можно подаваться, быстро схватывает. Надеюсь ещё увидеть её на соревнованиях, хоть в одиночном, хоть в парном - такие данные пропадают
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