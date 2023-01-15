Евгения Медведева: «Жизненной цели воспитать олимпийских чемпионов у меня пока что не стоит, хотя кто знает»
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева ответила на вопрос, примеряет ли на себя роль тренера.
«Примерять-то примеряю. У меня в принципе и тренерское образование есть, то есть я могу быть полноправным тренером по жизни.
Но пока что такой задачи не стоит, пока что только на мастер-классах дарю позитив людям, так сказать. Жизненной цели воспитать олимпийских чемпионов у меня пока что не стоит, хотя кто знает…
Мир меняется, все меняется. Может быть, в будущем что-то поменяется и у меня в голове», — сказала Медведева.
Жень, для начала воспитай фигуристов хотя бы среднего уровня... Или с детишками попробуй заниматься. А вообще, Жень, я в тебе уверен. Как написала о тебе на спортсе одна твоя поклонница, очень адекватная поклонница, конечно же, цитирую дословно, "В ближайшие 50 лет это будет самый влиятельный и могущественный человек в мире российского фигурного катания! У нее обязательно будет свои ледовые шоу, своя школа, свой каток! Творчество, энергия, ум - все для этого есть. Женя, у тебя все впереди, все только начинается!"
Ну разве поклонница Медведевой может писать восторженные ничем необоснованные глупости, присущие экзальтированным ослепленным фанатам? Конечно же нет. Поклонницы Медведевой отличаются здравомыслием и всегда дают трезвые оценки. Так что, Жень, дерзай.
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Жека Медведев, я в тебя верю
И насчет "полноправного тренера" есть сомнения, хотя Вторым тренером наверно может быть потому что быть Второй у неё получалось.
p.s. ну и фото же они выбрали... можно было бы найти фото Медведевой и получше