Евгения Медведева: «Жизненной цели воспитать олимпийских чемпионов у меня пока что не стоит, хотя кто знает»

Двукратная чемпионка мира ответила на вопрос, примеряет ли на себя роль тренера.

«Примерять-то примеряю. У меня в принципе и тренерское образование есть, то есть я могу быть полноправным тренером по жизни.

Но пока что такой задачи не стоит, пока что только на мастер-классах дарю позитив людям, так сказать. Жизненной цели воспитать олимпийских чемпионов у меня пока что не стоит, хотя кто знает…

Мир меняется, все меняется. Может быть, в будущем что-то поменяется и у меня в голове», — сказала Медведева.