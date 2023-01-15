Евгения Медведева: «Жизненной цели воспитать олимпийских чемпионов у меня пока что не стоит, хотя кто знает»

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева ответила на вопрос, примеряет ли на себя роль тренера.

«Примерять-то примеряю. У меня в принципе и тренерское образование есть, то есть я могу быть полноправным тренером по жизни.

Но пока что такой задачи не стоит, пока что только на мастер-классах дарю позитив людям, так сказать. Жизненной цели воспитать олимпийских чемпионов у меня пока что не стоит, хотя кто знает…

Мир меняется, все меняется. Может быть, в будущем что-то поменяется и у меня в голове», — сказала Медведева. 

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9 комментариев

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supepper
// Жизненной цели воспитать олимпийских чемпионов у меня пока что не стоит, хотя кто знает…//

Жень, для начала воспитай фигуристов хотя бы среднего уровня... Или с детишками попробуй заниматься. А вообще, Жень, я в тебе уверен. Как написала о тебе на спортсе одна твоя поклонница, очень адекватная поклонница, конечно же, цитирую дословно, "В ближайшие 50 лет это будет самый влиятельный и могущественный человек в мире российского фигурного катания! У нее обязательно будет свои ледовые шоу, своя школа, свой каток! Творчество, энергия, ум - все для этого есть. Женя, у тебя все впереди, все только начинается!"
Ну разве поклонница Медведевой может писать восторженные ничем необоснованные глупости, присущие экзальтированным ослепленным фанатам? Конечно же нет. Поклонницы Медведевой отличаются здравомыслием и всегда дают трезвые оценки. Так что, Жень, дерзай.
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Gemma157
Ответ supepper
Все уже видели, как поклонники Медведевой оживились, встрепенулись, окрылились, воодушевились после того, что официальный сайт олимпиады 2026 использовал фото обожаемой ими фигуристки?) Это так забавно 😂 И вот они снова стали писать, что Медведева лучшая фигуристка всех времён 😂 Поклонники Валиевой, что вы там говорили? Что Валиева лучшая фигуристка всех времен? Да-да, лучшая. Лучшая, если не считать Медведеву 😂 p.s. ну и фото же они выбрали... можно было бы найти фото Медведевой и получше
Вам просто завидно как болельщику другой фигуристки. Потому что это самое настоящее что ни на есть признание. Еще и в компании Белоусовой и Протопопова
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kate_ko
никакое образование никогда не заменит призвания и любви к делу, так что Женя правильно делает, что не идет в тренеры, если не лежит душа. быть учителем (тренер по сути тоже учитель) очень важная работа, даже миссия, можно сказать, и это дело нужно любить в себе, иначе ничего путного не выйдет
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Блинчик
Не понимаю, зачем вообще задавать такой вопрос? Величайшей Этери Гогиевны, что ли, мало?
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Wiley Fox
Евгения Медведева: «...у меня пока что не стоит, хотя кто знает»

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Жека Медведев, я в тебя верю
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Лакс
Ответ Юля Глаголева
Тут просто невозможно не написать реплику о том, что уж где-где, а в голове у Жени все меняется очень стремительно )))
именно что только и как бы "в принципе и тренерское образование есть".
И насчет "полноправного тренера" есть сомнения, хотя Вторым тренером наверно может быть потому что быть Второй у неё получалось.
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supepper
Все уже видели, как поклонники Медведевой оживились, встрепенулись, окрылились, воодушевились после того, что официальный сайт олимпиады 2026 использовал фото обожаемой ими фигуристки?) Это так забавно 😂 И вот они снова стали писать, что Медведева лучшая фигуристка всех времён 😂 Поклонники Валиевой, что вы там говорили? Что Валиева лучшая фигуристка всех времен? Да-да, лучшая. Лучшая, если не считать Медведеву 😂
p.s. ну и фото же они выбрали... можно было бы найти фото Медведевой и получше
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Настя Розова
Ну по идее больше ей идти особо некуда. Соревнований профи больше нет, в ЛП вечно кататься невозможно, тут идти либо в комментаторы, либо в тренеры/хореографы(или сначала позаниматься одним, а потом перейти на второе как Липницкая, Мирошкин и Радионова). Ну есть еще вариант идти в функционеры, но вряд ли Женя именно этим займется.
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Юля Глаголева
Тут просто невозможно не написать реплику о том, что уж где-где, а в голове у Жени все меняется очень стремительно )))
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