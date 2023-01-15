Медведева о 2-м месте в «Ледниковом периоде»: «Родное серебро, куда же без него-то»

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева Ледниковый период Фигурное катание

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева высказалась о финале проекта «Ледниковый период», где она и актер Федор Федотов заняли второе место. 

«Мое родное второе место, конечно, вы что! Родное серебро, куда же без него-то.

На самом деле, мы с Федором были очень удивлены результатам, потому что мы надеялись максимум на третье. И то, мы когда с Ильей Авербухом это обсуждали еще до выхода на лед, напрямую спросили: «Илья, если мы чисто откатаем, какие мы будем?» Он говорит: «Либо четвертые, либо третьи».

Но лед скользкий, случается все. В финале произошли непредвиденные ошибки одной из пар, и таким образом мы оказались на втором месте. Когда нам об этом сказали, у нас с Федей начался истерический смех, потому что это последнее, что мы ожидали, вообще в принципе оказаться на пьедестале.

Так ворваться в середину сезона… В общем, это было трудно, это было интересно, весело, классно! Награждение у нас тоже навеселе происходило, потому что мы немножко с нервным тиком стояли там», — сказала Медведева.

«Медведева и Милохин олицетворяли тинэйджерскую любовь. Теперь можно делать номера про глубокие чувства». У Жени – новый партнер

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16 комментариев

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Адриана
Хорошо сказала Женя, молодец.
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Блинчик
Ну, извините. Арзамасова - жена Авера, сами понимаете.
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Лариса Стародубцева
Даа чувство юмора у Евгении всегда было на отлично.
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Бильм@н
Ответ Natalia Solomakha
А на первом - попробую угадать - жена Авербуха, случайно?
Женам продюсеров у нас традиционно только первые места.
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tancha.20
Оптимизм Евгении неиссякаем. Молодец, сама не унываешь и зрителей радуешь! :))
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Бильм@н
Юморит Жека
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закрыт по беспределу
Молодцом!
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Natalia Solomakha
А на первом - попробую угадать - жена Авербуха, случайно?
+5
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alexnew
У меня наконец руки дошли до ледникового периода. Смотрю сразу последний прокат у пар. Но я не знаю, как там дальше. Первые две пары были просто кошмарны. Третья чуть лучше. Но тоже так неуверенно катит девушка... Я почему так уверенно прикладываю, но ведь есть образец пары Кузьминой - Энберта, с одной стороны, и такой громкий пиар из всех утюгов, с другой. Кстати, почему интересно не нашлось места Кузьминой в этом проекте? Да и Энберт сдал, как мне видится...
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Gemma157
Умение пошутить над собой-признак умного человека. Женя молодец)
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annaroza13
Навеселе? Отметили заранее что ли?
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ɔculpa
За самоиронию всегда и каждому только уважение.
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Скелет_Полишинеля
Пять лет прошло, Медведева так свое "родное" второе место не отпустила...
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Александр Константинов
это судьба.
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Спорт_в_массы
остроумно обыграла, молодец)
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Abdul Aziz
Самоироничненько.
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