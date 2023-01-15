Медведева о 2-м месте в «Ледниковом периоде»: «Родное серебро, куда же без него-то»

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева высказалась о финале проекта «Ледниковый период», где она и актер Федор Федотов заняли второе место.

«Мое родное второе место, конечно, вы что! Родное серебро, куда же без него-то.

На самом деле, мы с Федором были очень удивлены результатам, потому что мы надеялись максимум на третье. И то, мы когда с Ильей Авербухом это обсуждали еще до выхода на лед, напрямую спросили: «Илья, если мы чисто откатаем, какие мы будем?» Он говорит: «Либо четвертые, либо третьи».

Но лед скользкий, случается все. В финале произошли непредвиденные ошибки одной из пар, и таким образом мы оказались на втором месте. Когда нам об этом сказали, у нас с Федей начался истерический смех, потому что это последнее, что мы ожидали, вообще в принципе оказаться на пьедестале.

Так ворваться в середину сезона… В общем, это было трудно, это было интересно, весело, классно! Награждение у нас тоже навеселе происходило, потому что мы немножко с нервным тиком стояли там», — сказала Медведева.

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