Художник по костюмам «Ледникового периода»: «Медведева и Федотов практически не тренируются. Но за один день ставят все номера и выступают»

Художник по костюмам «Ледникового периода» Елена Новикова рассказала о работе с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой.

– Часто бывает такое, что костюмы экстренно приходится менять за несколько минут до съемок?

– Нечасто, это экстраординарная ситуация. Например, когда решили поменять номер перед выступлением и надо срочно что-нибудь сделать. Тут всегда приходит на помощь какое-нибудь маленькое черное платье — это всегда работает.

– Можете рассказать самую жесткую ситуацию, когда приходилось что-то экстренно менять?

– Прям жестких ситуаций у нас не было, «голеньким» у нас никто не выходил. Все вопросы решаемые.

В прошлом году была ситуация: мы делали что-то очень нарядное, с пайетками для Жени Медведевой — это была какая-то предновогодняя передача. Она пришла, смотрит на это все и говорит: «Я представляла, что это будет просто черненькое маленькое платье». Ну, мы ей сделали черненькое маленькое платье, и она пошла кататься — это очень быстро. И потом она сказала: «Это мое лучшее платье».

– Главная звезда проекта среди фигуристов – Женя Медведева. Можете рассказать, насколько она инициативная в плане подбора костюма?

– Женя доверяет вообще на 100%. Может быть, в первый сезон было как-то сложно, она была только после спорта, сомневалась. Еще и тренировались они все время почему-то по ночам, и, в общем, мы с ней встречались по ночам, я пыталась что-то выяснять у нее, у ее мамы – это было прям сложно.

А теперь Женя приходит и спрашивает: «А в чем сегодня я?». Мы ей выдаем костюм, и она в нем выступает, даже без примерок. У нас уже 100-процентное доверие.

– В этом сезоне у Жени сменился партнер. Поменялся ли ее имидж в связи с этим?

— Не знаю. Я обожаю Федю (Федотова), я обожаю Даню (Милохина). Они оба такие классные! У Жени с Даней была идеальная пара — и с Федей получилась не менее идеальная. Федя очень хорошо катается. Они практически не тренируются и, соответственно, практически не меряются. Я не знаю, как они это делают, но за один день они ставят все номера и выступают. Это прям шедевр какой-то. Они крутые! – сказала Новикова.

«Медведева и Милохин олицетворяли тинэйджерскую любовь. Теперь можно делать номера про глубокие чувства». У Жени – новый партнер