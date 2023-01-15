Дмитрий Васильев о словах Калаланг про Валиеву: «В стиле западных спортсменов и политиков. Они на себя в зеркало не смотрят»

Теги сборная России допинг Дмитрий Васильев сборная США женское катание Джессика-Ноэль Калаланг Камила Валиева Фигурное катание

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал слова американской фигуристки Джессики Калаланг про допинговое дело Камилы Валиевой.

Калаланг сообщила, что «допинг есть допинг, он должен автоматически приравниваться к наказанию». 

В 2021 году Калаланг сдала положительную пробу на 4-хлорфеноксиуксусную кислоту (4-CPA), метаболит меклофеноксата, который является запрещенным стимулятором. Спортсменке удалось избежать дисквалификации, доказав, что вещество содержалось в косметике, которую она использовала перед выходом на лед.

«Это некорректно. Это как в басне Крылова: «Не лучше ль на себя, кума, оборотиться». Это в стиле западных спортсменов и политиков. Они на себя в зеркало не смотрят.

Да, сам факт у Валиевой случился. Пусть разбираются специалисты. Но уж запачканные спортсмены вообще не должны высказываться по этому поводу», – сказал Васильев.

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4 комментария

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Molly
Ответ Anna Morgan
Тут вчера писали, что калаган сама допингистка и ее оправдали, потому что она американка. Однако многие забывают, что оправдали и нашего шубенкова, он доказал, что допинг был в еде его ребенка
Шубенков вроде же не высказывался по поводу ситуации с Камилой.
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+1
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Anna Morgan
Тут вчера писали, что калаган сама допингистка и ее оправдали, потому что она американка. Однако многие забывают, что оправдали и нашего шубенкова, он доказал, что допинг был в еде его ребенка
0
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Беглый*
Вот тут Васильев прав. Американцы являются самыми главными ворами в мире, укравшими множество побед у чистых спортсменов и сами же громче всех кричат "Держи вора!". Ничего лицемернее, как массовое явление, я не встречал
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Denkaaaa
ну так,американский допинг не допинг вовсе.интресно как ей поверили,что это лишь от косметики?она что ее пачками ела,что аж на мочи это показалось?
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