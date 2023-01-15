Дмитрий Васильев о словах Калаланг про Валиеву: «В стиле западных спортсменов и политиков. Они на себя в зеркало не смотрят»
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал слова американской фигуристки Джессики Калаланг про допинговое дело Камилы Валиевой.
Калаланг сообщила, что «допинг есть допинг, он должен автоматически приравниваться к наказанию».
В 2021 году Калаланг сдала положительную пробу на 4-хлорфеноксиуксусную кислоту (4-CPA), метаболит меклофеноксата, который является запрещенным стимулятором. Спортсменке удалось избежать дисквалификации, доказав, что вещество содержалось в косметике, которую она использовала перед выходом на лед.
«Это некорректно. Это как в басне Крылова: «Не лучше ль на себя, кума, оборотиться». Это в стиле западных спортсменов и политиков. Они на себя в зеркало не смотрят.
Да, сам факт у Валиевой случился. Пусть разбираются специалисты. Но уж запачканные спортсмены вообще не должны высказываться по этому поводу», – сказал Васильев.
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