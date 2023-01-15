Дмитрий Васильев о словах Калаланг про Валиеву: «В стиле западных спортсменов и политиков. Они на себя в зеркало не смотрят»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал слова американской фигуристки Джессики Калаланг про допинговое дело .

Калаланг сообщила, что «допинг есть допинг, он должен автоматически приравниваться к наказанию».

В 2021 году Калаланг сдала положительную пробу на 4-хлорфеноксиуксусную кислоту (4-CPA), метаболит меклофеноксата, который является запрещенным стимулятором. Спортсменке удалось избежать дисквалификации, доказав, что вещество содержалось в косметике, которую она использовала перед выходом на лед.

«Это некорректно. Это как в басне Крылова: «Не лучше ль на себя, кума, оборотиться». Это в стиле западных спортсменов и политиков. Они на себя в зеркало не смотрят.

Да, сам факт у Валиевой случился. Пусть разбираются специалисты. Но уж запачканные спортсмены вообще не должны высказываться по этому поводу», – сказал Васильев.