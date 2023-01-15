Лайшев о словах Калаланг про Валиеву: «Так говорить о своей коллеге – это чистое бескультурье и низость»

Теги сборная России допинг сборная США женское катание Джессика-Ноэль Калаланг Камила Валиева Ренат Лайшев Фигурное катание

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал слова амеркианки Джессики Калаланг про оправдание Камилы Валиевой по допинговому делу.

Калаланг сообщила, что «допинг есть допинг, он должен автоматически приравниваться к наказанию».

«Так говорить о своей коллеге – это чистое бескультурье и низость. Понятное дело, что есть конкуренция между россиянами и американцами, но должно быть достоинство и профессиональная этика по отношению друг к другу. А то, что происходит сейчас, просто безобразие, других слов нет.

Обращать внимание на такое абсолютно не стоит, а стоит еще раз поздравить Камилу с положительным вердиктом. Мы все в нее верили, и у нас никогда не было сомнений в ее чистоте», – сказал Лайшев.

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3 комментария

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Альфира Смирнова
Шантеклерыч о себе напомнил
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Ирина С
Вряд ли это бескультурье и низость. Больше похоже на зависть к более талантливой спортсменке, радость, что она оступилась, желание показать своё "правильное" отношение к русским, ну и чисто американскую уверенность, что они всегда правы, что им всё можно и им за это ничего не будет, а остальной мир должен смотреть им в рот, отвечать: ес, сэр и исполнять все их хотелки.
+1
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Бедоносец
Да ну их, Ренат Алексеевич, в баню. Бесятся от зависти и злости что им до талантливой фигуристки Камилы Валиевой как до Нептуна на четвереньках.
+3
-3
0
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