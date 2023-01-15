Лайшев о словах Калаланг про Валиеву: «Так говорить о своей коллеге – это чистое бескультурье и низость»

Президент «Самбо-70» прокомментировал слова амеркианки Джессики Калаланг про оправдание по допинговому делу.

Калаланг сообщила, что «допинг есть допинг, он должен автоматически приравниваться к наказанию».

«Так говорить о своей коллеге – это чистое бескультурье и низость. Понятное дело, что есть конкуренция между россиянами и американцами, но должно быть достоинство и профессиональная этика по отношению друг к другу. А то, что происходит сейчас, просто безобразие, других слов нет.

Обращать внимание на такое абсолютно не стоит, а стоит еще раз поздравить Камилу с положительным вердиктом. Мы все в нее верили, и у нас никогда не было сомнений в ее чистоте», – сказал Лайшев.