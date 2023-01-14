Дюамель об оправдании Валиевой: «И кто в это поверит? Отдайте остальным их олимпийские медали!»

Теги сборная России допинг РУСАДА Меган Дюамель женское катание Джессика-Ноэль Калаланг Камила Валиева Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 в команде Меган Дюамель прокомментировала решение дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА об оправдании Камилы Валиевой.

«И кто в это поверит? Отдайте остальным их олимпийские медали!» – написала Дюамель.

«К каждому делу о допинге нужно относиться одинаково. Дайте чистым спортсменам поддержку, которую они заслуживают!» – добавила Дюамель, отвечая на пост Джессики Калаланг.

РУСАДА оправдало Валиеву по допинг-делу! Это что, финал истории?

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27 комментариев

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steelhard
Правильно, отдайте золото российской команде
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Флер де Лис
Вот ведь змея...
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Eleonora Mont
Что-то запоздала Дюамелька со своим особо ценным комментарием. Уже все высказались. Дюамель, иди домой.
+2
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+2
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Juliajulia
Ответ Kareglazaya
Американка просто съела тюбик помады, а потому чиста, как стеклышко😂
🤣😂😆
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Frost30
Ответ Juliajulia
Ну наконец то объявилась, а то мы уж волноваться начали 😏🤣 Пускай уточнит конкретно кому какие медали, видимо американцам - золото, отвратительно выступившим канадцам - бронзу, ну а наших - стереть с лица земли, потому что русские/россияне... Так выглядит справедливость в мире г-жи Дюамель, я ничего не перепутала??? 😏🤡
Все перепутали. Бедненькие Русские/россияне попались на допинге. Давайте теперь вешать вину на отвратительно выступивших канадцев.
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B.Jones
Ответ REA-13
Для тех "поклонников" других фигуристок, которые травят Валиеву - в ваших же интересах, чтобы Камила была оправдана. Потому что это очевидно и логично, что если она фигуристка ТШТ принимала допинг, то это делали и другие (просто не были пойманы). Вы можете себя в чем угодно уверять, но такие Дюамели по всеми миру обязательно перешли бы к такой риторике, если бы Валиеву признали виновной.
Ничего, ничего, найдут себе других -честных!
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Додик Аксель
Мало нам своих Дюамелей и Емелей среди местных "фармакологов," так ещё забугорных подкидываете.
+4
-1
+3
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Ирина С
Дюамель вздохнула с облегчением: отметилась! А кто-то переживал, что её долго не слышно!
+1
-1
0
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olvl
В открытую говорит, что дело только в медалях. Хочется им золото любой ценой.
+3
-2
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Kareglazaya
Ответ Juliajulia
Еще не совсем поняла, что общего у Калаланг и чистого спорта 🙈
Американка просто съела тюбик помады, а потому чиста, как стеклышко😂
+7
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+7
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Elenavasilevna
"К каждому делу о допинге нужно относиться одинаково". ( "Дюамель, отвечая на пост Джессики Калаланг." ) Истинно так: Калаланг оправдали, Валиеву оправдали. Что опять не так? ))))
+7
-2
+5
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Назар Игорь
Иешуа Га-Ноцри сказал - "Правду говорить легко и приятно".
+1
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Валерий Петров
Ответ Denkaaaa
кто ждал Дюамель? так вот...
Что-то давно не слышно Баюл
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Оле-Лукойе
Меган, дорогая, что же вы так убиваетесь, вы же не убьетесь(с)
+6
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Лилибет
Как мило,что она не пропускает ни одной спортивной новости,связанной с российским фигурным катанием))
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Denkaaaa
кто ждал Дюамель?
так вот...
+5
-2
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REA-13
Для тех "поклонников" других фигуристок, которые травят Валиеву - в ваших же интересах, чтобы Камила была оправдана. Потому что это очевидно и логично, что если она фигуристка ТШТ принимала допинг, то это делали и другие (просто не были пойманы). Вы можете себя в чем угодно уверять, но такие Дюамели по всеми миру обязательно перешли бы к такой риторике, если бы Валиеву признали виновной.
+4
-9
-5
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Валерий Петров
Ответ Gi Db
Комментарий удален модератором
Как часто?
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Gi Db
Комментарий удален
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JL JL
Поклонники поверят
0
-2
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Juliajulia
Еще не совсем поняла, что общего у Калаланг и чистого спорта 🙈
+20
-1
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Wintersun
Ребята, кто сносно владеет английским, отпишите им там обеим от души.
+14
-1
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severyanka
Ответ блОК
Хватит уже таскать ее комментарии сюда. Вообще не интересно
Согласна с Вами. Тащат мнение какой-то иностранки, как-будто она президент МОК.
+7
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Lapo Elkann
Ответ Ir2019
Так ведь права она
Вы тоже Дюамель ?
+10
-6
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Juliajulia
Ну наконец то объявилась, а то мы уж волноваться начали 😏🤣
Пускай уточнит конкретно кому какие медали, видимо американцам - золото, отвратительно выступившим канадцам - бронзу, ну а наших - стереть с лица земли, потому что русские/россияне... Так выглядит справедливость в мире г-жи Дюамель, я ничего не перепутала??? 😏🤡
+12
-4
+8
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