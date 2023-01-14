Дюамель об оправдании Валиевой: «И кто в это поверит? Отдайте остальным их олимпийские медали!»
Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 в команде Меган Дюамель прокомментировала решение дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА об оправдании Камилы Валиевой.
«И кто в это поверит? Отдайте остальным их олимпийские медали!» – написала Дюамель.
«К каждому делу о допинге нужно относиться одинаково. Дайте чистым спортсменам поддержку, которую они заслуживают!» – добавила Дюамель, отвечая на пост Джессики Калаланг.
РУСАДА оправдало Валиеву по допинг-делу! Это что, финал истории?
так вот...
Пускай уточнит конкретно кому какие медали, видимо американцам - золото, отвратительно выступившим канадцам - бронзу, ну а наших - стереть с лица земли, потому что русские/россияне... Так выглядит справедливость в мире г-жи Дюамель, я ничего не перепутала??? 😏🤡