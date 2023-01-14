Дюамель об оправдании Валиевой: «И кто в это поверит? Отдайте остальным их олимпийские медали!»

Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 в команде прокомментировала решение дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА об оправдании .

«И кто в это поверит? Отдайте остальным их олимпийские медали!» – написала Дюамель.

«К каждому делу о допинге нужно относиться одинаково. Дайте чистым спортсменам поддержку, которую они заслуживают!» – добавила Дюамель, отвечая на пост Джессики Калаланг.

РУСАДА оправдало Валиеву по допинг-делу! Это что, финал истории?