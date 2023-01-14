Универсиада-2023. Ямамото лидирует после короткой программы, Цубои – 2-й, Шун Сато – 3-й, Мемола – 4-й
Японский фигурист Сота Ямамото лидирует после короткой программы на зимних Всемирных студенческих играх в Лейк-Плэсиде.
Всемирные студенческие игры-2023 (Универсиада)
Лейк-Плэсид, США
Мужчины
Короткая программа
1. Сота Ямамото (Япония) – 101,32
2. Тацуя Цубои (Япония) – 84,48
3. Шун Сато (Япония) – 84,43
4. Николай Мемола (Италия) – 78,96
5. Ли Си Хен (Южная Корея) – 75,17
6. Михаил Шайдоров (Казахстан) – 75,05
7. Кай Ягода (Германия) – 70,64
8. Ландри Ле Ме (Франция) – 70,62
9. Сами Хамми (Франция) – 69,17
10. Чха Ен Хен (Южная Корея) – 67,13...
16. Диас Жиренбаев (Казахстан) – 60,89...
19. Люк Майерхофер (Австрия) – 59,64...
26. Макар Сунцев (Финляндия) – 56,70
Иван Шмуратко (Украина) – снялся.
6 комментариев