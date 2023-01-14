Универсиада-2023. Ямамото лидирует после короткой программы, Цубои – 2-й, Шун Сато – 3-й, Мемола – 4-й

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Японский фигурист Сота Ямамото лидирует после короткой программы на зимних Всемирных студенческих играх в Лейк-Плэсиде.

Всемирные студенческие игры-2023 (Универсиада)

Лейк-Плэсид, США

Мужчины

Короткая программа

1. Сота Ямамото (Япония) – 101,32

2. Тацуя Цубои (Япония) – 84,48

3. Шун Сато (Япония) – 84,43

4. Николай Мемола (Италия) – 78,96

5. Ли Си Хен (Южная Корея) – 75,17

6. Михаил Шайдоров (Казахстан) – 75,05

7. Кай Ягода (Германия) – 70,64

8. Ландри Ле Ме (Франция) – 70,62

9. Сами Хамми (Франция) – 69,17

10. Чха Ен Хен (Южная Корея) – 67,13...

16. Диас Жиренбаев (Казахстан) – 60,89...

19. Люк Майерхофер (Австрия) – 59,64...

26. Макар Сунцев (Финляндия) – 56,70

Иван Шмуратко (Украина) – снялся. 

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6 комментариев

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Леличек
Сота в этом сезоне разошёлся. Молодец!
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private dancer
Болею за Колю и его чистые прокаты!
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Ирина С
Ямамото в этом сезоне показывает просто блестящие результаты. Пусть и в дальнейшем удача сопутствует ему.
+5
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+5
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Charliz
А Ямамота все ещё студент?
0
-3
-3
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Denkaaaa
весь пьедестал японцы.
+2
0
+2
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Osik92
Японцы впереди планеты всей
+5
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+5
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