Сакамото, Михала, Ким Йе Лим, Мемола и Кагияма вошли в предварительную заявку на Универсиаду-2023 в Лейк-Плэсиде

Стал известен предварительный состав участников зимней Универсиады-2023 в американском Лейк-Плэсиде.

Соревнования по фигурному катанию пройдут 13-15 января. На Универсиаде не выступят спортивные пары.

Женщины: Каори Сакамото, Маи Михара, Рион Сумийоши (все – Япония), Ким Йе Лим, Чхве Да Бин (обе – Южная Корея), Лара Наки Гутманн (Италия), Майя Маззара (Франция), Эва-Лотта Кийбус (Эстония).

Мужчины: Юма Кагияма, Шун Сато, Тацуя Цубои (все – Япония), Николай Мемола (Италия), Макар Сунцев (Финляндия), Ли Си Хен, Чха Ен Хен (оба – Южная Корея), Михаил Шайдоров, Диас Жиренбаев (оба – Казахстан).

Танцы на льду: Паулина Раманаускайте – Дейвидас Кизала (Литва), Наташа Лагуж – Арно Каффа (Франция).

Полный список можно посмотреть здесь.