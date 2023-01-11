«Я бы не принижал достоинства ни Большунова, ни Валиевой. Не имеет принципиального значения, кто лучше». Тренер лыжников Бородавко об опросе ВЦИОМ

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о популярности Александра Большунова и фигуристки Камилы Валиевой.

Сегодня Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) сообщил об итогах опроса, по итогам которого россияне назвали Валиеву спортсменом года. Большунов занял второе место.

«Я бы не принижал достоинства ни Большунова, ни Валиевой. Камила и Александр – достойные спортсмены. Не имеет какого-то принципиального значения, кто лучше. Важно, чтобы показывали достойные результаты.

Самое главное, чтобы Валиева продолжала нас радовать еще долгое время. Меня не очень волнуют эти рейтинги», – сказал Бородавко.

ВЦИОМ: россияне считают Валиеву спортсменом года. Большунов и Овечкин вошли в топ-3