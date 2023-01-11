«Я бы не принижал достоинства ни Большунова, ни Валиевой. Не имеет принципиального значения, кто лучше». Тренер лыжников Бородавко об опросе ВЦИОМ

Теги сборная России лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Юрий Бородавко женское катание Александр Большунов Камила Валиева Лыжи

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о популярности Александра Большунова и фигуристки Камилы Валиевой.

Сегодня Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) сообщил об итогах опроса, по итогам которого россияне назвали Валиеву спортсменом года. Большунов занял второе место.

«Я бы не принижал достоинства ни Большунова, ни Валиевой. Камила и Александр – достойные спортсмены. Не имеет какого-то принципиального значения, кто лучше. Важно, чтобы показывали достойные результаты.

Самое главное, чтобы Валиева продолжала нас радовать еще долгое время. Меня не очень волнуют эти рейтинги», – сказал Бородавко.

ВЦИОМ: россияне считают Валиеву спортсменом года. Большунов и Овечкин вошли в топ-3

10 комментариев

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KMR
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Похоже оба у деда чай пили
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sergey-ld
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Всё-таки в лыжах люди гораздо более адекватные, чем в покаталках.
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B.Jones
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Ответ Olga.t
Рейтинги ВЦИОМ только так и составляют. А спортсмены оба достойные, и обращать внимание на такую ерунду вряд ли станут.
Действительно, пустячок, а деду приятно.
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Vasily Ivanov
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Ответ EmperorNazer
Почему-то самому Бородавко ничто не мешало, выражаясь его языком, принижать достоинство Щербаковой, когда она выиграла премию от Минспорта.
Щербакова кинулась как и Загитова собирать денежки любыми способами ....но если ОЧ -18 в плане победы практически безупречна ,то победа ? Щербаковой над двумя .заведомо сильнее ее фигуристками .в силу разных обстоятельств , ...эта победа примерно стоит как " победа " Сотниковой на ОИ -14 ....
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Vasily Ivanov
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Бородавко -прямо как от наркоза очнулся ...или от дурмана ....таки он прав ...
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EmperorNazer
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Почему-то самому Бородавко ничто не мешало, выражаясь его языком, принижать достоинство Щербаковой, когда она выиграла премию от Минспорта.
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DD102DD
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Главное - нужные рейтинги.
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Olga.t
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Ответ exitor
Все норм. Рейтинги - это не главное. Только не надо в кабинетах решать кому быть лучшим
Рейтинги ВЦИОМ только так и составляют.
А спортсмены оба достойные, и обращать внимание на такую ерунду вряд ли станут.
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JSV
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Мне кажется, что Камилу назвали многие, потому что ее фамилия в связи со скандалом мелькала каждый день в новостях. Тут ненароком запомнишь.
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exitor
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Все норм. Рейтинги - это не главное. Только не надо в кабинетах решать кому быть лучшим
+4
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