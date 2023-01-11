Гачинский о равных баллах Семененко и Гуменника на ЧР: «Такого на моей памяти не встречалось. Мужики нас порадовали борьбой»

Теги сборная России чемпионат России Артур Гачинский мужское катание женское катание Петр Гуменник Евгений Семененко Софья Акатьева Фигурное катание

Бронзовый призер чемпионата мира-2011 Артур Гачинский высказался о победе Евгения Семененко на чемпионате России в Красноярске.

На турнире Семененко набрал 295,07 балла по сумме двух программ. Столько же получил и Петр Гуменник, который занял второе место в связи с более низкой оценкой за произвольную.

«За 20 лет в фигурном катании такого на моей памяти не встречалось, я, когда увидел баллы, был очень сильно удивлен, сказал: «Вау, такое бывает?» Запомню это на всю жизнь.

Когда мы смотрим соревнования, мы знаем сколько стоит тот или иной прыжок, навскидку примерно подсчитываем в голове, кто что сделал, сколько примерно баллов должно получиться.

Сложилась такая ситуация, что Женя (Семененко) откатал чисто, у Петра (Гуменника) было несколько небольших помарок, и вместо каскада три-три-два он сделал два-три-два, и мы немножечко в голове понимаем, что эта ошибка может дорогого стоить.

Хоть и разрыв между ними в короткой программе был достаточно большой, но когда спортсмены выполняют сложные прыжки во второй половине программы, идет достаточно приличная надбавка, плюсы к исполнению чисто выполненного элемента.

Чемпионат России был, безусловно, самым запоминающимся событием в прошедшем году, это один из главных наших турниров. Все очень круто катались, показывали действительно очень высокий уровень – было много четверных прыжков, мужики нас просто порадовали, так сказать, борьбой, это было очень интересно смотреть», – сказал Гачинский.

Шок-развязка в фигурке: у Гуменника и Семененко одинаковые баллы, но чемпион один. Почему?

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3 комментария

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HoratioH
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Ответ Irina037
Сашину фамилию стыдно извращать,а парни оба классные,оба достойны победы. И ничего страшного,если таким образом возвращают интерес к мужской одиночке
Ой, я случайно ошибся, а исправить нельзя. Виноваты мои эротические фантазии, в которых фигурирует Саша и её трусики
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Irina037
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Ответ HoratioH
Не бывает таких совпадений до сотых долей балла, специально высчитывали, чтобы Гуменник проиграл типа в упорной борьбе и вокруг фигурки началась новая серия хайпа. Вообще практически все, что сейчас делается, связано с хайпом. Это и Аня Щербакова в Катаре, и скандал вокруг Саши Трусиковой
Сашину фамилию стыдно извращать,а парни оба классные,оба достойны победы.
И ничего страшного,если таким образом возвращают интерес к мужской одиночке
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HoratioH
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Не бывает таких совпадений до сотых долей балла, специально высчитывали, чтобы Гуменник проиграл типа в упорной борьбе и вокруг фигурки началась новая серия хайпа. Вообще практически все, что сейчас делается, связано с хайпом. Это и Аня Щербакова в Катаре, и скандал вокруг Саши Трусиковой
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