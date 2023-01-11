Гачинский о равных баллах Семененко и Гуменника на ЧР: «Такого на моей памяти не встречалось. Мужики нас порадовали борьбой»

Бронзовый призер чемпионата мира-2011 Артур Гачинский высказался о победе Евгения Семененко на чемпионате России в Красноярске.

На турнире Семененко набрал 295,07 балла по сумме двух программ. Столько же получил и Петр Гуменник, который занял второе место в связи с более низкой оценкой за произвольную.

«За 20 лет в фигурном катании такого на моей памяти не встречалось, я, когда увидел баллы, был очень сильно удивлен, сказал: «Вау, такое бывает?» Запомню это на всю жизнь.

Когда мы смотрим соревнования, мы знаем сколько стоит тот или иной прыжок, навскидку примерно подсчитываем в голове, кто что сделал, сколько примерно баллов должно получиться.

Сложилась такая ситуация, что Женя (Семененко) откатал чисто, у Петра (Гуменника) было несколько небольших помарок, и вместо каскада три-три-два он сделал два-три-два, и мы немножечко в голове понимаем, что эта ошибка может дорогого стоить.

Хоть и разрыв между ними в короткой программе был достаточно большой, но когда спортсмены выполняют сложные прыжки во второй половине программы, идет достаточно приличная надбавка, плюсы к исполнению чисто выполненного элемента.

Чемпионат России был, безусловно, самым запоминающимся событием в прошедшем году, это один из главных наших турниров. Все очень круто катались, показывали действительно очень высокий уровень – было много четверных прыжков, мужики нас просто порадовали, так сказать, борьбой, это было очень интересно смотреть», – сказал Гачинский.

Шок-развязка в фигурке: у Гуменника и Семененко одинаковые баллы, но чемпион один. Почему?