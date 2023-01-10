Энберт о Семененко и Гуменнике на ЧР-2023: «По поводу справедливости есть вопросы. Конечно, хотелось бы увидеть две золотые медали»

Теги сборная России чемпионат России Александр Энберт мужское катание Петр Гуменник Евгений Семененко Фигурное катание

Бронзовый призер ЧМ-2019 в парном катании Александр Энберт считает, что по итогам мужского турнира на чемпионате России-2023 было бы правильно вручить две золотые медали. 

– У мужчин получилась драматичная развязка – Евгений Семененко и Петр Гуменник получили одинаковые баллы, и победу отдали первому из-за лучшей оценки в произвольной программе. Справедливо ли, на ваш взгляд, такое правило?

– Это действительно историческое событие. Я знаю, что можно победить в одну сотую – и знаю не понаслышке, потому что мы с Натальей Забияко так побеждали и завоевывали медаль чемпионата Европы.

Но чтобы набрать абсолютно равные баллы – я впервые такое видел. Это было очень интересно.

По поводу справедливости – скажу честно, у меня есть вопросы. Спортсмены получают равные баллы в короткой и произвольной, и один балл короткой равен баллу в произвольной – нет повышающих и понижающих коэффициентов.

Понимаю, что победа по итогам произвольной прописана в правилах. В спорной ситуации нельзя пересматривать регламент, иначе каждый подобный случай будет превращаться в скандал. К этому чемпионату России у меня нет никаких претензий.

Но если задуматься, то конечно, хотелось бы увидеть две золотые медали. К примеру, равные секунды в лыжах дают две золотые медали, а равные баллы в фигурном катании – одну.

Над этим, как минимум, стоит подумать и допускать возможность вручения двух золотых наград. На следующем заседании исполкома этот вопрос можно поднять и еще раз обсудить.

Однако есть аргументы и в пользу действующих правил. К примеру, если бы у нас была одна квота на чемпионат мира, то как можно было бы дать два комплекта наград? Как решить, кого отправить на турнир? Делать второй тур? Нет.

Мне как зрителю хотелось бы увидеть две золотые медали. А как спортсмен, я понимаю, что это сложнее, чем просто сказать: «А давайте раздавать медали. У троих фигуристов одинаковые баллы – дадим золото троим», – сказал Энберт.

Шок-развязка в фигурке: у Гуменника и Семененко одинаковые баллы, но чемпион один. Почему?

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9 комментариев

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Биатлонная зима
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Удачи парням ⛸️👍
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Kareglazaya
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Обидно, что так получилось с Петей, но победитель должен быть один. Иначе вся суть спортивных соревнований сведется к "победила дружба".
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AAPolyansky
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хотелось бы, чтобы спортсмены, даже бывшие, читали правила. места распределились вполне нормально. мб стоило поставить больше компонентов Гуменнику, но в произвольной программе это была чисто прыжковая история, компоненты повышать там было в общем-то не за что
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B.Jones
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Ну куда он? По справедливости Тарасова главный эКсперт.😁
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Gemma157
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Ну все правильно. Это серьезный спорт, а не детский конкурс, где никого не отпускают обиженным..
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Molly
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Помнится финский лыжник на ОИ на дистанции в 50 км проиграл золото одной сотой секунды. После этого случая убрали сотые секунды. Может и в фк поменяют правила, и за одинаковые баллы начнут давать одинаковые медали. Это было бы справедливо.
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King_bez_ice
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Ответ Лисенок555
Мне показалось, это специально сравняли, для зрителей, "шоу". Ну как так могут до сотой баллы совпасть ?
10+10=20
5+15=20
Это называется математика
Не понимаю почему кто-то сомневается
Часто разница одна сотая, а тут вот так совпало
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Лисенок555
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Мне показалось, это специально сравняли, для зрителей, "шоу". Ну как так могут до сотой баллы совпасть ?
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ретроградный меркурий
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Нравится в Энберте, что он, высказывая мнение, и аргументирует его, и подвергает его сомнению, анализируя альтернативные варианты. И очень корректно формулирует свои мысли. Это говорит о работе мысли, а не просто "патамушта". Но здесь есть правила, и им нужно следовать. Вариант, при котором победитель определяется по произвольной, мне нравится больше, чем вариант с двумя золотыми медалями. У меня вообще после Салей-Пелетье аллергия на две золотые медали в одном виде.
+16
-3
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