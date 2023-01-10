Энберт о Семененко и Гуменнике на ЧР-2023: «По поводу справедливости есть вопросы. Конечно, хотелось бы увидеть две золотые медали»

Бронзовый призер ЧМ-2019 в парном катании считает, что по итогам мужского турнира на чемпионате России-2023 было бы правильно вручить две золотые медали.

– У мужчин получилась драматичная развязка – и получили одинаковые баллы, и победу отдали первому из-за лучшей оценки в произвольной программе. Справедливо ли, на ваш взгляд, такое правило?

– Это действительно историческое событие. Я знаю, что можно победить в одну сотую – и знаю не понаслышке, потому что мы с Натальей Забияко так побеждали и завоевывали медаль чемпионата Европы.

Но чтобы набрать абсолютно равные баллы – я впервые такое видел. Это было очень интересно.

По поводу справедливости – скажу честно, у меня есть вопросы. Спортсмены получают равные баллы в короткой и произвольной, и один балл короткой равен баллу в произвольной – нет повышающих и понижающих коэффициентов.

Понимаю, что победа по итогам произвольной прописана в правилах. В спорной ситуации нельзя пересматривать регламент, иначе каждый подобный случай будет превращаться в скандал. К этому чемпионату России у меня нет никаких претензий.

Но если задуматься, то конечно, хотелось бы увидеть две золотые медали. К примеру, равные секунды в лыжах дают две золотые медали, а равные баллы в фигурном катании – одну.

Над этим, как минимум, стоит подумать и допускать возможность вручения двух золотых наград. На следующем заседании исполкома этот вопрос можно поднять и еще раз обсудить.

Однако есть аргументы и в пользу действующих правил. К примеру, если бы у нас была одна квота на чемпионат мира, то как можно было бы дать два комплекта наград? Как решить, кого отправить на турнир? Делать второй тур? Нет.

Мне как зрителю хотелось бы увидеть две золотые медали. А как спортсмен, я понимаю, что это сложнее, чем просто сказать: «А давайте раздавать медали. У троих фигуристов одинаковые баллы – дадим золото троим», – сказал Энберт.

Шок-развязка в фигурке: у Гуменника и Семененко одинаковые баллы, но чемпион один. Почему?