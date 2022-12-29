Евгения Медведева: «В произвольной программе у мальчиков на чемпионате России был настоящий блокбастер. Кажется, я это уже где-то видела»

Теги сборная России чемпионат России мужское катание Евгения Медведева Петр Гуменник Евгений Семененко Фигурное катание

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева поделилась мнением о мужском турнире на чемпионате России по фигурному катанию.

Первое место занял Евгений Семененко. Петр Гуменник набрал такие же баллы, но Семененко выиграл за счет преимущества по произвольной программе. 

«Не могу не отметить выступление наших мальчиков. Особенно в произвольной программе – там творился настоящий блокбастер с одинаковыми баллами. Кажется, я уже это где‑то видела.

Все ребята большие молодцы. Меня порадовало много четверных прыжков. Понравилось, как Саша Самарин откатал произвольную программу. Не без помарок, но это был прям спорт.

Мне кажется, с каждым годом конкуренция внутри нашей страны все выше и выше. С каждым годом все интереснее наблюдать.

Наша федерация начинает преподносить соревнования больше как шоу, от этого еще интереснее. Начинается взаимодействие со зрителями в виде публичных интервью на целую арену», – сказала Медведева. 

Шок-развязка в фигурке: у Гуменника и Семененко одинаковые баллы, но чемпион один. Почему?

Материалы по теме

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
loulou
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Оз
Ой, сразу видно, что на этом сайте привилегированное положение у группы Соколовской: аргументированный и правдивый комментарий Журанкова о завышенных компонентах Самарина не напечатали, а хвалебные оды от Сашиной подружки Медведевой опубликовали. Двойные стандарты однако!
Журанков и правдивый комментарий? Это оксюморон. Нашли специалиста, вот правда. Один из самых ангажированных товарищей в фк тусовке
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Залина Малина
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Алина откатала сложнейшую программу за всю историю на тот момент. Как баллы за произвольную могли быть одинаковыми с Медведевой? Учитывая, что Женя никогда не владела одним из прыжков - лутцем.
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Iuliia Timofeyeva
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Osik92
Кто просто а Женя про Олимпиаду свою.. Ну не может она забыть ее
А кто смог забыть Олимпиаду? Покажите хоть одного спортсмена
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Orange carrot
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Quadruple Lutz Mikhail Kolyada
Эээ, ну, немного странное сравнение. В 2018 обе исполнили свои программы безупречно, но у Алины был сложнее контент. На ЧР сложнее контент был у Пети, но он допустил ошибки. Только за счёт его ошибок одинаковые баллы.
Это просто пунктик, в каждом случае видит свою драму.
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Orange carrot
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Да понятно почему Самарин, он катался во времена Жени еще. Странно что про Алиева забыла.

Ну Коляды тут не было, но она вряд ли бы за него сильно переживала после серебра командника😀
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Оз
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ой, сразу видно, что на этом сайте привилегированное положение у группы Соколовской: аргументированный и правдивый комментарий Журанкова о завышенных компонентах Самарина не напечатали, а хвалебные оды от Сашиной подружки Медведевой опубликовали. Двойные стандарты однако!
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Адриана
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Странно,что из парней больше запомнился именно Самарин, чем?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Евгения Гринева
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Из мальчиков выделила Самарина с "помарками"? 😆 надо было тогда еще Самоделкину отметить)
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
impartiality
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Омг, ЕМ и десятка коментов не набирает.
"Это фиаско, братан"(с)
Матуа полностью на АЩ переключился, надо бы Жеке ему гонорар снизить.
+10
-4
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kareglazaya
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Osik92
Кто просто а Женя про Олимпиаду свою.. Ну не может она забыть ее
Это часть ее жизни. Такое невозможно забыть.
+13
-2
+11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
JSV
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Действительно, мужской турнир получился самым зрелищным и интересным.
Остальные турниры скучные. Интересно, чтоб оценили международные судьи без предвзятости. Думаю, там кое-кто лишился бы своих титулов и мест на подиуме.
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Klara65
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Кто о чем, а лысый о расчёске
+9
-4
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Anneta28
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Osik92
Кто просто а Женя про Олимпиаду свою.. Ну не может она забыть ее
А вы бы смогли?
+19
-6
+13
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Osik92
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Кто просто а Женя про Олимпиаду свою.. Ну не может она забыть ее
+22
-7
+15
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александра Волкова
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
это было в симпсонах
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Quadruple Lutz Mikhail Kolyada
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Эээ, ну, немного странное сравнение. В 2018 обе исполнили свои программы безупречно, но у Алины был сложнее контент. На ЧР сложнее контент был у Пети, но он допустил ошибки. Только за счёт его ошибок одинаковые баллы.
+25
0
+25
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пользователь Гугла
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
В пхенчане
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий