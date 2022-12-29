Евгения Медведева: «В произвольной программе у мальчиков на чемпионате России был настоящий блокбастер. Кажется, я это уже где-то видела»

Двукратная чемпионка мира поделилась мнением о мужском турнире на чемпионате России по фигурному катанию.

Первое место занял . набрал такие же баллы, но Семененко выиграл за счет преимущества по произвольной программе.

«Не могу не отметить выступление наших мальчиков. Особенно в произвольной программе – там творился настоящий блокбастер с одинаковыми баллами. Кажется, я уже это где‑то видела.

Все ребята большие молодцы. Меня порадовало много четверных прыжков. Понравилось, как Саша Самарин откатал произвольную программу. Не без помарок, но это был прям спорт.

Мне кажется, с каждым годом конкуренция внутри нашей страны все выше и выше. С каждым годом все интереснее наблюдать.

Наша федерация начинает преподносить соревнования больше как шоу, от этого еще интереснее. Начинается взаимодействие со зрителями в виде публичных интервью на целую арену», – сказала Медведева.

Шок-развязка в фигурке: у Гуменника и Семененко одинаковые баллы, но чемпион один. Почему?