Евгения Медведева: «В произвольной программе у мальчиков на чемпионате России был настоящий блокбастер. Кажется, я это уже где-то видела»
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева поделилась мнением о мужском турнире на чемпионате России по фигурному катанию.
Первое место занял Евгений Семененко. Петр Гуменник набрал такие же баллы, но Семененко выиграл за счет преимущества по произвольной программе.
«Не могу не отметить выступление наших мальчиков. Особенно в произвольной программе – там творился настоящий блокбастер с одинаковыми баллами. Кажется, я уже это где‑то видела.
Все ребята большие молодцы. Меня порадовало много четверных прыжков. Понравилось, как Саша Самарин откатал произвольную программу. Не без помарок, но это был прям спорт.
Мне кажется, с каждым годом конкуренция внутри нашей страны все выше и выше. С каждым годом все интереснее наблюдать.
Наша федерация начинает преподносить соревнования больше как шоу, от этого еще интереснее. Начинается взаимодействие со зрителями в виде публичных интервью на целую арену», – сказала Медведева.
Шок-развязка в фигурке: у Гуменника и Семененко одинаковые баллы, но чемпион один. Почему?
Ну Коляды тут не было, но она вряд ли бы за него сильно переживала после серебра командника😀
"Это фиаско, братан"(с)
Матуа полностью на АЩ переключился, надо бы Жеке ему гонорар снизить.
Остальные турниры скучные. Интересно, чтоб оценили международные судьи без предвзятости. Думаю, там кое-кто лишился бы своих титулов и мест на подиуме.