Елизавета Осокина встала в пару с Артемом Грицаенко. Они тренируются у Павла Слюсаренко

Тренер спортивных пар сообщил, что фигуристка Елизавета Осокина перешла в его группу, а Михаил Назарычев ее покинул.

«В общей сложности у нас сейчас 11 пар разного возраста. Среди них – , которая катается с Артемом Грицаенко.

Миша Назарычев, к сожалению, покинул нашу группу. Мише и Наде Лабазиной были поставлены новые программы Сергеем Плишкиным, но у Миши появились личные планы, которые он решил реализовать», – сказал Слюсаренко.

Осокина начинала в одиночном катании, в парное перешла в 2021 году. Тренировалась в группе Нины Мозер (с Андреем Рудем) и в академии Евгения Плющенко.

Назарычев ранее выступал в паре с Юлией Артемьевой, которая сейчас катается с Алексеем Брюхановым.