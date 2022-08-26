Елизавета Осокина встала в пару с Артемом Грицаенко. Они тренируются у Павла Слюсаренко

Теги сборная России пары Павел Слюсаренко Михаил Назарычев Елизавета Осокина Артем Грицаенко Фигурное катание

Тренер спортивных пар Павел Слюсаренко сообщил, что фигуристка Елизавета Осокина перешла в его группу, а Михаил Назарычев ее покинул. 

«В общей сложности у нас сейчас 11 пар разного возраста. Среди них – Елизавета Осокина, которая катается с Артемом Грицаенко.

Миша Назарычев, к сожалению, покинул нашу группу. Мише и Наде Лабазиной были поставлены новые программы Сергеем Плишкиным, но у Миши появились личные планы, которые он решил реализовать», – сказал Слюсаренко. 

Осокина начинала в одиночном катании, в парное перешла в 2021 году. Тренировалась в группе Нины Мозер (с Андреем Рудем) и в академии Евгения Плющенко. 

Назарычев ранее выступал в паре с Юлией Артемьевой, которая сейчас катается с Алексеем Брюхановым.

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