Павел Слюсаренко: «Артемьева и Брюханов – фигуристы опытные, но новой паре нужно время на скатывание. Они уже проделали большую работу»

Тренер по фигурному катанию Павел Слюсаренко оценил итоги контрольных прокатов юниорской сборной России.

В группе тренера занимаются пары Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков, Юлия Артемьева – Алексей Брюханов, а также Елизавета Романова – Валерий Назаров, которые ранее выступили на прокатах в Новогорске.

«В этом году программы мы ставили несколько позже в связи с поиском нового постановщика. Двум нашим парам, которые участвуют в прокатах, программы сделал Сергей Плишкин – специалист танцевальной группы, супруг Екатерины Рублевой.

Программы Елизавете Романовой и Валере Назарову поставили мы. С Сергеем Плишкиным мы договорились о продолжении сотрудничества. В ближайшее время он приедет к нам в Пермь, чтобы доставить кое-какие программы, доработать те, что сделаны.

Если говорить по прокатам: у Кати Чикмаревой и Матвея Янченкова новая короткая программа на композицию Fly Людовико Эйнауди, произвольная – Hit The Road Jack – 2WEI feat. Jon & Bri Bryant. Ребята не первый сезон катаются вместе. В прошлом году были первыми на двух этапах юниорской серии Гран-при, отобрались в финал, стали бронзовыми призерами первенства России.

Юлия Артемьева встала в пару с Алексеем Брюхановым. Они катаются вместе с июня (ранее Артемьева выступала в паре с Михаилом Назарычевым, а Брюханов с Полиной Костюкович – Sports.ru). Их короткая программа на композицию Mockingbird – Hazmat Modine, произвольная – Lift Me Up – Moby, Natural Blues – Moby feat Gregory Porter, Amythyst Kiah.

Понятно, оба фигуриста опытные, но все равно новой паре нужно время на скатывание. Хотя, на мой взгляд, они уже проделали большую работу, выглядят более чем достойно. Но им необходимо набраться совместного опыта, притереться друг к другу, показывать результат.

Наши дебютанты Елизавета Романова – Валерий Назаров катаются второй сезон. Девочка приехала к нам из Костромы, мальчик – из Саранска. В прошлом году ребята удачно дебютировали на соревнованиях, сумели пробиться в состав юниорской сборной России. Они молодые. Перспективы есть. Время есть. Самое главное – есть желание», – рассказал Слюсаренко.