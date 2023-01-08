Александра Трусова: «Самый странный предмет, на котором предлагали оставить автограф? В паспорте»

Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова в соцсетях ответила на вопросы болельщиков.

– Какие эмоции ты чувствуешь перед и после выбросов на шоу?

– Любой элемент на выступлениях – это волнительно. Мне очень нравится учить новое. Наверное, я чувствую азарт и радость, если получилось.

– Твои любимые сладости?

– Я очень люблю конфеты «Счастье».

– Кто делает все эти шикарные макияжи на старты?

– На все соревнования я крашусь сама.

– Что ты чувствуешь, когда водишь машину?

– Очень люблю водить! Не могу описать, что чувствую. Это просто очень круто!

– Как фигуристы понимают, сколько оборотов в прыжке сделали? Это же все происходит очень быстро, вы как-то считаете?

– Конечно, не считаем. Во время прыжка мы ощущаем, когда нужно раскрываться и выезжать.

– Во время прыжков вы закрываете глаза или нет?

– Я не закрываю. Некоторые закрывают.

– Кантилевер или гидроблейд?

– Однозначно кантилевер.

– «Мак» или Burger King?

– Я не люблю фастфуд.

– Любимая длина маникюра?

– Очень длинные.

– На каком самом странном предмете тебе предлагали оставить автограф?

– В паспорте😂, – написала Трусова.