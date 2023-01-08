Александра Трусова: «Самый странный предмет, на котором предлагали оставить автограф? В паспорте»
Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова в соцсетях ответила на вопросы болельщиков.
– Какие эмоции ты чувствуешь перед и после выбросов на шоу?
– Любой элемент на выступлениях – это волнительно. Мне очень нравится учить новое. Наверное, я чувствую азарт и радость, если получилось.
– Твои любимые сладости?
– Я очень люблю конфеты «Счастье».
– Кто делает все эти шикарные макияжи на старты?
– На все соревнования я крашусь сама.
– Что ты чувствуешь, когда водишь машину?
– Очень люблю водить! Не могу описать, что чувствую. Это просто очень круто!
– Как фигуристы понимают, сколько оборотов в прыжке сделали? Это же все происходит очень быстро, вы как-то считаете?
– Конечно, не считаем. Во время прыжка мы ощущаем, когда нужно раскрываться и выезжать.
– Во время прыжков вы закрываете глаза или нет?
– Я не закрываю. Некоторые закрывают.
– Кантилевер или гидроблейд?
– Однозначно кантилевер.
– «Мак» или Burger King?
– Я не люблю фастфуд.
– Любимая длина маникюра?
– Очень длинные.
– На каком самом странном предмете тебе предлагали оставить автограф?
– В паспорте😂, – написала Трусова.
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