Александра Трусова: «Самый странный предмет, на котором предлагали оставить автограф? В паспорте»

Теги сборная России женское катание Александра Трусова Фигурное катание

Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова в соцсетях ответила на вопросы болельщиков. 

– Какие эмоции ты чувствуешь перед и после выбросов на шоу? 

– Любой элемент на выступлениях – это волнительно. Мне очень нравится учить новое. Наверное, я чувствую азарт и радость, если получилось. 

– Твои любимые сладости? 

– Я очень люблю конфеты «Счастье». 

– Кто делает все эти шикарные макияжи на старты? 

– На все соревнования я крашусь сама. 

– Что ты чувствуешь, когда водишь машину? 

– Очень люблю водить! Не могу описать, что чувствую. Это просто очень круто!

– Как фигуристы понимают, сколько оборотов в прыжке сделали? Это же все происходит очень быстро, вы как-то считаете?

– Конечно, не считаем. Во время прыжка мы ощущаем, когда нужно раскрываться и выезжать.

– Во время прыжков вы закрываете глаза или нет?

– Я не закрываю. Некоторые закрывают.

– Кантилевер или гидроблейд? 

– Однозначно кантилевер. 

– «Мак» или Burger King?

– Я не люблю фастфуд. 

– Любимая длина маникюра? 

– Очень длинные. 

– На каком самом странном предмете тебе предлагали оставить автограф? 

– В паспорте😂, – написала Трусова. 

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9 комментариев

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EuhenioV
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Ответ Noname No
Спортс, я понимаю, что новостей больше нет и Трусова трафик делает, но она ещё не закончила с ответами на вопросы. Зачем вы протащили это раньше времени?
Вы же заявили сегодня,что Саша значительно круче Алины,потому логично,что любое её слово,даже в урезанном варианте,мы будем ожидать с особым нетерпением.
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Noname No
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Ответ EuhenioV
Подумал было сегодняшний вечер пройдёт без Сашулькина,но редакция продолжает упорно выуживать ценную информацию,касаемую неподражаемой мегазвезды.Процесс окончательного отторжения набирает обороты и уже неотвратим.
Отторжение потому что спортс притащили сюда то, что Саша публикует у себя в соц.сетях? М-да...
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EuhenioV
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Подумал было сегодняшний вечер пройдёт без Сашулькина,но редакция продолжает упорно выуживать ценную информацию,касаемую неподражаемой мегазвезды.Процесс окончательного отторжения набирает обороты и уже неотвратим.
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Настя Розова
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Ждём пока тут отметятся все Витчеры, Маеканасы, Ритты и Беляевы
Не дождемся. Набегут ведь.
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Noname No
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Ждём пока тут отметятся все Витчеры, Маеканасы, Ритты и Беляевы
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Karamazoff
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Трусова: просто отвечает на вопросы болельщиков в своём акке Хейтеры: контракт с Яной Вы понимаете, что вывод максимально тупой?
С чего вы взяли, что они хейтеры? о_О
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Noname No
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Ответ Karamazoff
На контракте с Яной.
Трусова: просто отвечает на вопросы болельщиков в своём акке
Хейтеры: контракт с Яной

Вы понимаете, что вывод максимально тупой?
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Noname No
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Спортс, я понимаю, что новостей больше нет и Трусова трафик делает, но она ещё не закончила с ответами на вопросы. Зачем вы протащили это раньше времени?
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Karamazoff
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На контракте с Яной.
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