Маринин о том, почему ледовые шоу так популярны: «Впереди теперь неизвестность. Люди торопятся жить, уже не думая и не откладывая ничего на завтра»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию рассказал о том, почему ледовые шоу сейчас так популярны в России.

— Вас не удивило, что почти на всех шоу, что у Авербуха, что у конкурентов, полные залы? Это потому, что сократился набор развлечений в непростые времена?

— Я бы сказал, это касается не только льда. Это и театра касается тоже. Людям нужна жизнь, эмоции, впечатления. Все, что с нами произошло и происходит сейчас, показывает скоротечность всего в этом мире — и одновременно ценность. Я это ощущаю на себе.

Ты бежал с надеждой на завтра, а завтра стало туманно. Прошлое не вернуть, впереди теперь неизвестность. Поэтому, как в песне: есть только миг — и все это ощущают сейчас остро. Люди торопятся жить, уже не думая и не откладывая ничего на завтра. Это мои личные субъективные ощущения.

Вторая причина — что выросло молодое поколение талантливых спортсменов, на которых интересно смотреть в шоу. Кто как работает, кто как раскрывается, плюс разный формат и бюджеты шоу. И для фигуристов, и для зрителей это хорошо, как мне кажется.

У фигуристов есть работа, у зрителей — возможность пойти посмотреть на тех, кого любишь, и на то, что можешь себе позволить. Формат на разный вкус и кошелек. Есть выбор, и это главное, – сказал Маринин.

Как выглядят новогодние шоу в фигурке: Валиева и Щербакова в образе Богини, Загитова играет Настеньку, а Трусова – Черного лебедя