Маринин о том, почему ледовые шоу так популярны: «Впереди теперь неизвестность. Люди торопятся жить, уже не думая и не откладывая ничего на завтра»

Теги Максим Маринин ледовые шоу Фигурное катание

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Маринин рассказал о том, почему ледовые шоу сейчас так популярны в России.

— Вас не удивило, что почти на всех шоу, что у Авербуха, что у конкурентов, полные залы? Это потому, что сократился набор развлечений в непростые времена?

— Я бы сказал, это касается не только льда. Это и театра касается тоже. Людям нужна жизнь, эмоции, впечатления. Все, что с нами произошло и происходит сейчас, показывает скоротечность всего в этом мире — и одновременно ценность. Я это ощущаю на себе.

Ты бежал с надеждой на завтра, а завтра стало туманно. Прошлое не вернуть, впереди теперь неизвестность. Поэтому, как в песне: есть только миг — и все это ощущают сейчас остро. Люди торопятся жить, уже не думая и не откладывая ничего на завтра. Это мои личные субъективные ощущения.

Вторая причина — что выросло молодое поколение талантливых спортсменов, на которых интересно смотреть в шоу. Кто как работает, кто как раскрывается, плюс разный формат и бюджеты шоу. И для фигуристов, и для зрителей это хорошо, как мне кажется.

У фигуристов есть работа, у зрителей — возможность пойти посмотреть на тех, кого любишь, и на то, что можешь себе позволить. Формат на разный вкус и кошелек. Есть выбор, и это главное, – сказал Маринин.

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10 комментариев

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Леди Брэкнелл
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Ответ Александр Шульгин
Мое скромное мнение можно было ограничить затраты на гонорары если есть софинансирование государства. Тогда бы я это понял. А так это больше похоже на попил бюджета и кормежку кого надо подкормить.
И не забываем, что часть денег возвращается государству в виде налогов. Ну и Авер, Навка и Плющ ещё и работодатели, довольно крупные.
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Леди Брэкнелл
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Ответ Александр Шульгин
Мое скромное мнение можно было ограничить затраты на гонорары если есть софинансирование государства. Тогда бы я это понял. А так это больше похоже на попил бюджета и кормежку кого надо подкормить.
Тут мне нечего ответить, я никаких бумаг не видела, чтобы понять куда и что пошло, надо видеть документы. Я даже не знаю сколько всего задействованно человек в этих шоу, помимо непосредственно артистов. Сколько стоит аренда сейчас, я тоже не знаю.
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Александр Шульгин
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Ответ Леди Брэкнелл
Конечно они убыточны, даже при полных залах, отсюда и со-финансирование. Я несколько лет занималась концертами в Луже и Олимпийском, они всегда убыточны, даже при полных трибунах и забитом танц.партере. Поэтому государство участвует, чтобы эти шоу были в принципе. Это и кино касается, и постановок театральных. И конечно часть билетов на шоу отдаётся на социалку, но не бОльшая далеко.
Мое скромное мнение можно было ограничить затраты на гонорары если есть софинансирование государства. Тогда бы я это понял. А так это больше похоже на попил бюджета и кормежку кого надо подкормить.
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Леди Брэкнелл
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Ответ Александр Шульгин
А они популярны? Что то мне кажется если убрать финансирование государственные они окажутся убыточными с раздутыми гонорарами
Конечно они убыточны, даже при полных залах, отсюда и со-финансирование. Я несколько лет занималась концертами в Луже и Олимпийском, они всегда убыточны, даже при полных трибунах и забитом танц.партере. Поэтому государство участвует, чтобы эти шоу были в принципе. Это и кино касается, и постановок театральных. И конечно часть билетов на шоу отдаётся на социалку, но не бОльшая далеко.
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Леди Брэкнелл
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Хорошие театры были полны всегда. На шоу сейчас мода из-за действующих и недавно закончивших спортсменов, это ненадолго.
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unknownman
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Спорно, много билетов раздаются бесплатно льготным категориям, в том числе "новым россиянам", а без этого большой вопрос, какая была бы заполняемость.
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Sat397
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Спешите закончить все свои мирские дела, сделать что вы давно хотели совершить. Наш мудрейший мессия сказал, что мы должны отправиться в рай, значит так тому и быть, а наше дело беспрекословно слушаться, главное чтобы ему было хорошо! С нас то что взять? Так и так спились бы, или в ДТП попали...
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MAKSIMKA
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Все эти шоу, финансируются бюджетом, и большинство билетов распределяется организаторами. Вот и посещаемость большинства этих шоу. Хотя в России со всеми искусствами так, что кино, что театры, все на бюджете сидит.
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Девушка Безимени
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Вот молчание и скромность - не всегда признак ума.
Эх, максим..
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Александр Шульгин
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А они популярны? Что то мне кажется если убрать финансирование государственные они окажутся убыточными с раздутыми гонорарами
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