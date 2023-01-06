Трусова после шоу «Лебединое озеро»: «Было очень интересно. Спасибо всем большое за поддержку и за то, что смотрели»

Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова обратилась к болельщикам после выступления в шоу Евгения Плющенко «Лебединое озеро».

Ледовый спектакль проходил 4-6 января в Санкт-Петербурге.

«Мы закончили шоу «Лебединое озеро», это было очень интересно, мне очень понравилось,

Спасибо всем большое за поддержку и за то, что смотрели», – сказала Трусова в видео на своем телеграм-канале.

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