Сотникова о беременности: «7-8 месяцев удавалось это скрыть. Мастер маскировки»
Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова ответила на вопросы подписчиков в сторис.
– Тяжело ли было выступать в положении (в прошлом году у фигуристки родился ребенок – Sports.ru)?
– Контролируешь процесс в 1000 раз сильнее, чем обычно. Естественно, убираешь много элементов ради безопасности. Думаю, это было видно, что я осторожничала очень.
На выступление собирала себя как могла, а после лежала в кроватке без сил. Если была возможность отойти, то дня два-три в себя приходила.
– Скучаем по вам на льду, удачи во всем.
– Постараюсь восстановиться, но обещать ничего не буду. Как пойдет, все постепенно.
– Аделин, как тебе удалось скрыть от нас, подписчиков, беременность?
– Как-то получилось. Семь-восемь месяцев удавалось это сделать. На этом мероприятии (так Сотникова подписала фото с открытия центра бокса и самбо в Москве – Sports.ru) боялась, что заметят, но и тут мимо.
Мастер маскировки. Потом пришлось дома сидеть, так как животик стал большой.
– Какие планы на сезон?
– Вернуться в рабочий режим и осуществлять свои поставленные цели на сезон.
– Аделина, как вы справляетесь с ребенком и таким плотным графиком?
– График у меня сейчас лайтовый. В основном слежу за своим сокровищем, наблюдаю, как мы растем, занимаемся, спим, едим. Если куда-то надо выйти, то бабушка с удовольствием приедет на помощь. Если наш папа дома, то папа сидит, – рассказала Сотникова.
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