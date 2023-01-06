Сотникова о беременности: «7-8 месяцев удавалось это скрыть. Мастер маскировки»

Теги сборная России Аделина Сотникова женское катание ледовые шоу Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова ответила на вопросы подписчиков в сторис.

– Тяжело ли было выступать в положении (в прошлом году у фигуристки родился ребенок – Sports.ru)?

– Контролируешь процесс в 1000 раз сильнее, чем обычно. Естественно, убираешь много элементов ради безопасности. Думаю, это было видно, что я осторожничала очень.

На выступление собирала себя как могла, а после лежала в кроватке без сил. Если была возможность отойти, то дня два-три в себя приходила.

– Скучаем по вам на льду, удачи во всем.

– Постараюсь восстановиться, но обещать ничего не буду. Как пойдет, все постепенно.

– Аделин, как тебе удалось скрыть от нас, подписчиков, беременность?

– Как-то получилось. Семь-восемь месяцев удавалось это сделать. На этом мероприятии (так Сотникова подписала фото с открытия центра бокса и самбо в Москве – Sports.ru) боялась, что заметят, но и тут мимо.

Мастер маскировки. Потом пришлось дома сидеть, так как животик стал большой.

– Какие планы на сезон?

– Вернуться в рабочий режим и осуществлять свои поставленные цели на сезон.

– Аделина, как вы справляетесь с ребенком и таким плотным графиком?

– График у меня сейчас лайтовый. В основном слежу за своим сокровищем, наблюдаю, как мы растем, занимаемся, спим, едим. Если куда-то надо выйти, то бабушка с удовольствием приедет на помощь. Если наш папа дома, то папа сидит, – рассказала Сотникова.

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11 комментариев

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Кошка Матраскина
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На том фото уже можно догадаться что она в положении а уж вживую, я думаю, все заметили, просто проявили деликатность.
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severyanka
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Пожелаем счастливого материнства и здоровья. Хорошо, что в семье растет малыш и забота у него и Папина и мамина. А вытряхать подробности это прерогатива Рутковских
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шампион
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https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=wg77OW18jjk
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Из столицы Сибири С любовью
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Кто же этот секретный отец? - Если сидит с ребёнком, значит не из другой семьи.
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Ракелль
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Ой как будто за Сотниковой толпы фанатов ходят)))мне кажется после 2014 она была никому не интересна,да и до Олимпиады тоже
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Black&White
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Ответ Black&White
Она же не четверные прыгала. В США и Европе большинство женщин ходит на работу практически до родов. То что показывают в кино как из офиса увозят в больницу больше правда, чем преувеличение. Так как и беременность
недописала - Беременность она не анонсировала, возможно ей было важно не выпадать из графика, чтобы не было лишних вопросов.
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Black&White
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Ответ Ирина С
А зачем выступать в положении, даже в щадящем режиме и рисковать и ребенком, и собой? Это выше моего понимания.Только не говорите, что ради денег!
Она же не четверные прыгала. В США и Европе большинство женщин ходит на работу практически до родов. То что показывают в кино как из офиса увозят в больницу больше правда, чем преувеличение. Так как и беременность
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Галина Александрова
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Пол ребёнка скрывает? Вот уж секрет, никогда не рассекретить)
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Анна Беляева
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Странно, если у ребнка заботливый папа в семье, зачем катать в шоу в положении? Что это страшно, я верю, сама избегала неприятных ситуаций даже с минимальными рисками, не то что на коньках не каталась. А тут - непонятная жертва зачем-то.
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supepper
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Если во время поздней стадии беременности не постила в социальных сетях фото с оголенным животом (это ж сейчас модно), то уже молодец.
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Ирина С
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А зачем выступать в положении, даже в щадящем режиме и рисковать и ребенком, и собой? Это выше моего понимания.Только не говорите, что ради денег!
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