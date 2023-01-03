Ягудин, Федянина, Тотьмянина и Маринин выступили в шоу Авербуха «300 лет Перми»

Олимпийские чемпионы по фигурному катанию Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин выступили в ледовом шоу Ильи Авербуха «300 лет Перми».

В 2023 году город отмечает юбилей. В посвященном ему шоу также поучаствовали юные пермские спортсмены Виктория Федянина, Анна Соболева и Матвей Чураков, Полина Неганова и Роман Федотов.

«Формирование имиджа города складывается из таких маленьких «кирпичиков», в построении большого «здания», и наше шоу – это такой маленький «кирпичик», который формирует общее «здание», общее ощущение праздника и объединяет горожан, это самое важное», – отметил Авербух.

«Сегодня было особенно приятно, когда я увидела, что каток находится на площади рядом с домом, где я провела последние два года жизни в Перми.

Какая-то символика в этом присутствует. И здесь зрители особенно тепло приветствуют наш с партнером выход на лед», – рассказала Тотьмянина.

Новогодние шоу – золотая жила в фигурке: Навка везет Загитову в Дубай, Валиева сыграет Богиню, а Трусова будет летать