Ягудин, Федянина, Тотьмянина и Маринин выступили в шоу Авербуха «300 лет Перми»

Теги Алексей Ягудин Татьяна Тотьмянина Максим Маринин Илья Авербух сборная России женское катание ледовые шоу Виктория Федянина Фигурное катание

Олимпийские чемпионы по фигурному катанию Алексей ЯгудинТатьяна Тотьмянина и Максим Маринин выступили в ледовом шоу Ильи Авербуха «300 лет Перми».

В 2023 году город отмечает юбилей. В посвященном ему шоу также поучаствовали юные пермские спортсмены Виктория Федянина, Анна Соболева и Матвей Чураков, Полина Неганова и Роман Федотов.

«Формирование имиджа города складывается из таких маленьких «кирпичиков», в построении большого «здания», и наше шоу – это такой маленький «кирпичик», который формирует общее «здание», общее ощущение праздника и объединяет горожан, это самое важное», – отметил Авербух.

«Сегодня было особенно приятно, когда я увидела, что каток находится на площади рядом с домом, где я провела последние два года жизни в Перми.

Какая-то символика в этом присутствует. И здесь зрители особенно тепло приветствуют наш с партнером выход на лед», – рассказала Тотьмянина.

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1 комментарий

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Osik92
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О боже каких только шоу нет кто на них ходит
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