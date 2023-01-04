Рудковская – Трусовой: «Тебе аплодировали 90 тысяч человек! Уверена, что после шоу у тебя поклонников будет еще больше»

Теги сборная России женское катание Яна Рудковская Александра Трусова ледовые шоу Фигурное катание

Продюсер Яна Рудковская высказалась об участии Александры Трусовой в ледовом шоу Евгения Плющенко «Снегурочка». 

«Саша, я горжусь тобой! Ты не только super-спортсменка и настоящая Снегурочка! Добрая и настоящая! Тебе аплодировали 90 тысяч человек!

Уверена, что после этого шоу у тебя поклонников будет еще больше! Держим путь на Санкт -Петербург!» – написала Рудковская. 

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52 комментария

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Маргарита В Сафронова
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Ответ supepper
Маргарита, даже не могу представить, что вам может нравиться еще что-то помимо Тутберидзе, ее шоу и ее воспитанниц
Мне нравится фигурное катание)
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Тайга86
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Ответ Лилибет
Комментарии Яны иногда как ложка дегтя в бочке меда. Красивая Саша,хорошее зрелищное шоу,и тут нате вам то "впервые в истории",то "у нее не прыгают,у меня прыгают",то ещё что-нибудь
Это их шоу, и они, как никто другой, знают как правильно его раскручивать. И если у Яны есть какие-то проблемы с орфографией, вычурностью, хабальством и тд, то это свое дело она знает очень хорошо.
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Marcus-light
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Ответ Kaj
У яны нет начальника, может себе позволить вольничать с пробелами.) ее это не напрягает, в отличии от вас.
Очень жаль. Любого образованного человека напрягает безграмотность, тем более в исполнении людей под 50
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Лилибет
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Комментарии Яны иногда как ложка дегтя в бочке меда. Красивая Саша,хорошее зрелищное шоу,и тут нате вам то "впервые в истории",то "у нее не прыгают,у меня прыгают",то ещё что-нибудь
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ok-k
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Ответ Abd
Опять вторая Сашенька. Первая опять Алина Загитова, которая декабре 2019г.выступила с показательным номером в С. Питере при полных трибунах.
Можно было и не тащить сюда Алину. У Алины свои аншлаги, у Александры - свои. Рудковская написала общее количество зрителей за все дни, когда шло шоу. Авербух после летнего сезона тоже хвастался тысячами зрителей, хотя у него заполняемость зала была очень скромной, мягко говоря. Если начать складывать число зрителей за неделю, месяц, год, карьеру, и соревноваться, у кого больше, можно далеко зайти. Это будет так же, как подарки в килограммах.
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Anna Stefan
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Ответ Anna Morgan
такая задача стоит?
А если бы такая задача была поставлена Рудковскими, думаете, она была бы выполнена?🤔
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supepper
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Ответ Маргарита В Сафронова
Не нравится мне это. Яна рыдала, когда её муж уходил из спорта, её сын тренируется с переломом... А Саша в самом расцвете спортивных сил должна тратить время на шоу. Сами они боролись за титулы до конца. Саша, опомнись вовремя!
Маргарита, даже не могу представить, что вам может нравиться еще что-то помимо Тутберидзе, ее шоу и ее воспитанниц
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Kaj
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Ответ Marcus-light
Отрадно, что Рудковская не имеет СММ-щика. Тут и super - спортсменка, и полный хаос с пробелами. За такое письмо мой начальник меня бы подвесил за balls, а я вообще не писатель и медийник
У яны нет начальника, может себе позволить вольничать с пробелами.) ее это не напрягает, в отличии от вас.
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Тайга86
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Ответ Маргарита В Сафронова
Не нравится мне это. Яна рыдала, когда её муж уходил из спорта, её сын тренируется с переломом... А Саша в самом расцвете спортивных сил должна тратить время на шоу. Сами они боролись за титулы до конца. Саша, опомнись вовремя!
Она сейчас как раз-то не в расцвете, а в самом что ни на есть проблемном периоде. Нужно время. И хорошо что пережидать можно с умеренными тренировками и возможностью заработать. Лишь бы не затянуло....
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Anna Stefan
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И … можете представить себе, тридцать пять тысяч одних курьеров!
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Дружба11
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Ответ Этери горячая
Баба Яна подливает масло, а карьера Саши и Марка угасает. Это все равно колхоз, сколько бы матрацев ни купили.
это так, к огромному сожалению, но возможно они и зарабатывают,что со стартами уже все решили на будущее-только это как то может оправдать сотрудничество с.......
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Маргарита В Сафронова
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Не нравится мне это. Яна рыдала, когда её муж уходил из спорта, её сын тренируется с переломом... А Саша в самом расцвете спортивных сил должна тратить время на шоу. Сами они боролись за титулы до конца. Саша, опомнись вовремя!
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Анатолий Кон
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Ответ Gella Moon
Трусова-спортсменка закончилась. Ура, товарищи.
так и спорт у нас кончился
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Анатолий Кон
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Ответ Этери горячая
Волосы у Саши ярко-рыжие везде или только на голове? Мне всегда было любопытно об этом. Знал бы только Саша. И Марк тоже.
у тебя они завиваются в косички видать причем везде
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JL JL
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Вот всегда врет, всегда завидует. Не 90, а 170
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Дружба11
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Яна верна себя, Соня Муравьева,своя можно сказать спортсменка, 2 место на прыжковом и хорошие результаты на ГП-задвинута под Сашу))Ха-ха-ха.
Соня-надеюсь поняла как ей указали на ее место в пищевой цепочке, не глупая девочка....
при всей симпатии к Саше, но реальность такова, эта семейка пойдет по головам своих спортсменок,когда речь о сборах бабла.
и как только Саня станет не нужной ее так же задвинут под плинтус как и Соню.
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Raduga
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Ответ Kaj
Да, есть с кем сравнить)
Зато на соревнованиях у Саши не всё получается)
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supepper
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Яночка Рудковская производит впечатление очень неприятной женщины. Пафосная и слащавая. Впрочем, в шоубизнесе почти все такие, там своя атмосфера. Атмосфера неискренности, лести и наигранности.
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Abd
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Ответ hotveins
Первая фигуристка в мире которой апплодировали 90 тысяч человек!
Не, не первая. Вторая. Опять вторая.
Но первая девушка фигуристка у которой такие раскоошные золотые волосы. У которой 5 четверных в ПП.
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Дружба11
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Ответ Anna Morgan
С рудковской лучше не водиться.
Верно, дискредитируешь себя очень надолго, плюс тебя без твоего желания используют в своих играх,войнах с другими людьми, будут за счет тебя самоутверждаться.
Светлана Соколовская к сожалению не принимает никаких мер,чтобы вытащить ребят из этого болота безвкусицы и не нужных рисков....
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Marcus-light
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Ответ закрыт по беспределу
Ну.. некоторые и в слове ### пять ошибок сделать могут, образно говоря.
Согласен. Потому и выглядит эта похвала как "на, от######"
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Тайга86
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Рада за Сашу. Очень органично она вписалась в формат шоу, хотя думаю многие предпочли бы соревновательный. За Яну тоже можно порадоваться - такую яркую спортсменку иметь в арсенале...Тут можно каждый день дифирамбы петь...
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Этери горячая
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Волосы у Саши ярко-рыжие везде или только на голове? Мне всегда было любопытно об этом. Знал бы только Саша. И Марк тоже.
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Abd
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Ответ Этери горячая
Баба Яна подливает масло, а карьера Саши и Марка угасает. Это все равно колхоз, сколько бы матрацев ни купили.
Работай кузнец с железом пока оно горячей
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Додик Аксель
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У Рудковских вся жизнь шоу... Туда и молодёжь затащили своим контрактом и посулами,но деньги ума и здоровья не прибавят.
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