Рудковская – Трусовой: «Тебе аплодировали 90 тысяч человек! Уверена, что после шоу у тебя поклонников будет еще больше»
Продюсер Яна Рудковская высказалась об участии Александры Трусовой в ледовом шоу Евгения Плющенко «Снегурочка».
«Саша, я горжусь тобой! Ты не только super-спортсменка и настоящая Снегурочка! Добрая и настоящая! Тебе аплодировали 90 тысяч человек!
Уверена, что после этого шоу у тебя поклонников будет еще больше! Держим путь на Санкт -Петербург!» – написала Рудковская.
Соня-надеюсь поняла как ей указали на ее место в пищевой цепочке, не глупая девочка....
при всей симпатии к Саше, но реальность такова, эта семейка пойдет по головам своих спортсменок,когда речь о сборах бабла.
и как только Саня станет не нужной ее так же задвинут под плинтус как и Соню.
Но первая девушка фигуристка у которой такие раскоошные золотые волосы. У которой 5 четверных в ПП.
Светлана Соколовская к сожалению не принимает никаких мер,чтобы вытащить ребят из этого болота безвкусицы и не нужных рисков....