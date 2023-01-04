Рудковская – Трусовой: «Тебе аплодировали 90 тысяч человек! Уверена, что после шоу у тебя поклонников будет еще больше»

Продюсер Яна Рудковская высказалась об участии Александры Трусовой в ледовом шоу Евгения Плющенко «Снегурочка».

«Саша, я горжусь тобой! Ты не только super-спортсменка и настоящая Снегурочка! Добрая и настоящая! Тебе аплодировали 90 тысяч человек!

Уверена, что после этого шоу у тебя поклонников будет еще больше! Держим путь на Санкт -Петербург!» – написала Рудковская.