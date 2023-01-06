Ягудин о хейте: «Как можно относиться к людям, которые находят время открыть сайт, написать какое-то говно? Это ненормальные, у них не все в порядке с головой»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал об отношении к хейту.

– В 2019 году в интернете появилась петиция с требованием отстранить вас от комментаторской деятельности. Влияет ли на вас хейт со стороны болельщиков?

– В наше время не было такого, что происходит сейчас. Сейчас заходишь на любой спортивный сайт, открываешь комментарии, а там все для всех плохо, положительного очень мало. Как можно относиться к таким людям, которые находят время открыть сайт, написать какое-то говно? Это ненормальные люди, у них не все в порядке с головой.

Поэтому я считаю, что обращать внимание на таких даже не стоит. Как сказала Камила Валиева: «Я не цветок, чтобы всем нравиться». И вообще, петиции – это пыль. Вот я могу сейчас запустить петицию, чтобы вам запретили заниматься журналистикой. Зарегистрироваться как Геннадий Мразотов. И найдется 500-1000 дегенератов, которые это подпишут.

Есть ли смысл на это обращать внимание? Нет. Зачем СМИ обращают внимание на такую ерунду, которую подписывают 1,5 человека? Вопрос. Были бы там миллион или два, другое дело.

– Когда вам пишут негативные комментарии в инстаграме, вы часто вступаете в словесные баталии?

– Мне так нравится отвечать таким людям! Нет, если какой-то нормальный вопрос, то, я, конечно, нормально отвечаю. Как говорится, какой привет, такой и ответ. Но когда люди в моем доме, на моей странице начинают учить, как мне жить, я потираю руки и ищу ответы, очень колкие, едкие, но обязательно с юмором.

Недавно был случай. Написали мне очередную гадость. Я зашел на страницу к этому человеку и везде написал то же, что и он мне: «Вы говно». Вы знаете, так этот человек мне потом пишет: «А почему вы так решили?» Нормально? То есть мне написать, что я говно – можно, а когда я написал, сразу вопрос: «А почему?» – рассказал Ягудин.