Ягудин о хейте: «Как можно относиться к людям, которые находят время открыть сайт, написать какое-то говно? Это ненормальные, у них не все в порядке с головой»

Теги Алексей Ягудин сборная России женское катание Камила Валиева контент Фигурное катание

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал об отношении к хейту.

– В 2019 году в интернете появилась петиция с требованием отстранить вас от комментаторской деятельности. Влияет ли на вас хейт со стороны болельщиков?

– В наше время не было такого, что происходит сейчас. Сейчас заходишь на любой спортивный сайт, открываешь комментарии, а там все для всех плохо, положительного очень мало. Как можно относиться к таким людям, которые находят время открыть сайт, написать какое-то говно? Это ненормальные люди, у них не все в порядке с головой.

Поэтому я считаю, что обращать внимание на таких даже не стоит. Как сказала Камила Валиева: «Я не цветок, чтобы всем нравиться». И вообще, петиции – это пыль. Вот я могу сейчас запустить петицию, чтобы вам запретили заниматься журналистикой. Зарегистрироваться как Геннадий Мразотов. И найдется 500-1000 дегенератов, которые это подпишут.

Есть ли смысл на это обращать внимание? Нет. Зачем СМИ обращают внимание на такую ерунду, которую подписывают 1,5 человека? Вопрос. Были бы там миллион или два, другое дело.

– Когда вам пишут негативные комментарии в инстаграме, вы часто вступаете в словесные баталии?

– Мне так нравится отвечать таким людям! Нет, если какой-то нормальный вопрос, то, я, конечно, нормально отвечаю. Как говорится, какой привет, такой и ответ. Но когда люди в моем доме, на моей странице начинают учить, как мне жить, я потираю руки и ищу ответы, очень колкие, едкие, но обязательно с юмором.

Недавно был случай. Написали мне очередную гадость. Я зашел на страницу к этому человеку и везде написал то же, что и он мне: «Вы говно». Вы знаете, так этот человек мне потом пишет: «А почему вы так решили?» Нормально? То есть мне написать, что я говно – можно, а когда я написал, сразу вопрос: «А почему?» – рассказал Ягудин.

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22 комментария

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justbored
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Подобное тянется к подобному, Лёшенька.
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мистер бин
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«Если бы родился мальчик, для меня это была бы трагедия» - цитата Ягудина. И этот человек считает себя нормальным.
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Viks
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у них не все в порядке с головой» --- У них всё нормально с головой - они так развлекаются, у них нет денег и возможностей на другие развлечения: на путешествия, на театры, музеи и концерты.
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ТМЗ
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Ты не говно,ты самый лучший
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ТМЗ
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не бывает бывших алкоголиков....
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Ирина С
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А как можно относиться к таким людям, которые в публичном пространстве или эфире центрального канала допускают подобные "перлы"? Больной человек, у которого не всё в порядке с головой, и которого давно пора гнать ото всюду метлой в его любимой субстанции.
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sergey-ld
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А вообще Ягудин-Мразотов что-нибудь ещё кроме слова "г..но" – знает?
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Галина Касаткина
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Ягудин сам генерирует хамство и г...о в нашем ФК.А когда то был любимейшим фигуристом....
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Su50
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Стало стыдно, что когда-то этот сайт нашёл в сети,
И ещё время нахожу зачем-то на него зайти,
Ругаться, троллить, рассуждения теряя нить,
Я же ненормальный, пойду голову лечить
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Ekoplane
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Ягудин, вынь прежде бревно из своего глаза, тогда увидишь, как вынуть соринку из глаза брата твоего.
Ты травишь фигуристов в прямом эфире самого большого, государственного телеканала, это как ?!
И вообще Ягудин с обязанностями комментатора не справляется совсем. Мелет языком без остановки в поисках смысла. Портит все прокаты, слушать невозможно.
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JSV
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Если публичный человек употребляет в своей речи такое слово как "г_вно", он автоматически генерирует вокруг себя
помойку. Но, похоже, что они с ТАТ считают подобную лексику нормой.
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floret
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Меньше пустых слов при комментировании, не перебивать других.
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Наталья Грабовская
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Неужели не понимает, как сам лицемерит? В каждой соц. сети в настройках есть функция, позволяющая сделать аккаунт закрытым. Так почему бы ей не воспользоваться? Или вообще можно сделать аккаунт открытым, но выкладывать инфу избирательно и дозировано, а не злить всех своим благосостоянием, известностью и пр., как здесь же выразились - "витриной тщеславия". Причина в том, что нравится чувствовать себя хозяином положения, презирая своих подписчиков (как я слышала, их уничижительно называют "туземцами"), подпитывать своё ЭГО слепым обожанием фанатов, да и материальная сторона не последнее место занимает - скидки, рекламные контракты и другое прямо пропорционально количеству тех самых презираемых "туземцев" - подписчиков.
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Gemma157
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А еще Ягудин открыто радовался тому, что Браун не попал в ФГП, назвав позором возможное присутствие Джейсона Брауна в числе участников ФГП)
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Фигурнокатательный
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Факт
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Anneta28
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Алеша, а что заставляет тебя каждый раз набрасывать г-но на вентилятор?
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Morveena Bum
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сказал Ягудин в перерывах между хейт-сториз в запрещенной соцсети.
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Gemma157
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А помните, как когда на КПК в позапрошлом году Алиева упал с прыжка Ягудин(возможно он был нетрезв) крикнул: "скотина! " 😂
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Саша Кутузова
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Каждый слышит, как он дышит
Как он дышит, так и пишет… (с)
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Товарищ Майор.
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По количеству "Геннадиев Мразотовых" спортс впереди всех
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Лилибет
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Ну Алексей сам нередко не сдерживает себя в выражениях 😀
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Великий Алонсо
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Полностью согласна
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