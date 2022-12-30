«Тупое бескультурное хулиганство. Зависть таланту, мастерству и красоте». Лайшев об экс-фигуристке, просившей удалить статью о Валиевой
Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев раскритиковал бывшую американскую фигуристку Тай Бабилонию, которая просила удалить статью о Камиле Валиевой с сайта телешоу Today.
«Нельзя назвать примером русофобии поступок бывшей фигуристки. Этому название – тупое бескультурное хулиганство. Зависть таланту, мастерству и красоте. К тому, что они не могут быть такими сильными, как мы.
Не знают, чем нам отомстить. Чем мы спокойнее и увереннее во всех отраслях, тем это их больше бесит. Хотят видеть нас неандертальцами. Думают так: они высокоразвитая нация, и вдруг кто-то еще смеет претендовать на место выше. Поэтому у них путь в никуда по жизни», – сказал Лайшев.
«Это откровенное оскорбление для нашей сборной». Чемпионка мира из США Тай Бабилония попросила убрать статью о Валиевой с американского сайта
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В отличие от гражданского права.
Хулиганка"😁
https://www.championat.com/figureskating/news-4945841-oficialnyj-akkaunt-seriala-uensdej-opublikoval-nomer-kamily-valievoj.html
Она про Бабилонию расскажет куда больше и интереснее, чем Лайшев. Благо на ее глазах Бабилония и Гарднер опозорились в Лейк-Плейсиде (конечно, больше Гарднер, справедливости ради)