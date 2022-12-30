«Тупое бескультурное хулиганство. Зависть таланту, мастерству и красоте». Лайшев об экс-фигуристке, просившей удалить статью о Валиевой

Теги сборная России женское катание Камила Валиева Ренат Лайшев контент Тай Бабилония Фигурное катание

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев раскритиковал бывшую американскую фигуристку Тай Бабилонию, которая просила удалить статью о Камиле Валиевой с сайта телешоу Today.

«Нельзя назвать примером русофобии поступок бывшей фигуристки. Этому название – тупое бескультурное хулиганство. Зависть таланту, мастерству и красоте. К тому, что они не могут быть такими сильными, как мы.

Не знают, чем нам отомстить. Чем мы спокойнее и увереннее во всех отраслях, тем это их больше бесит. Хотят видеть нас неандертальцами. Думают так: они высокоразвитая нация, и вдруг кто-то еще смеет претендовать на место выше. Поэтому у них путь в никуда по жизни», – сказал Лайшев.

«Это откровенное оскорбление для нашей сборной». Чемпионка мира из США Тай Бабилония попросила убрать статью о Валиевой с американского сайта

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14 комментариев

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Ответ egrina
Пока, увы, невиновность Валиевой не доказана,в глазах всего мира она остаётся допингисткой...жаль, но понять эту тётеньку можно
За весь мир говорить все-таки не стоит.
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Olga.t
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Ответ Сергей Боев
Доказывать полагается виновность, а не невиновность
К сожалению, в спортивном праве в такой ситуации спортсмен и его сторона обязаны доказывать свою невиновность.
В отличие от гражданского права.
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fewral
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Ну, а как бы наши реагировали в зеркальной ситуации? Восхищались?
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Сергей Боев
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Ответ egrina
Пока, увы, невиновность Валиевой не доказана,в глазах всего мира она остаётся допингисткой...жаль, но понять эту тётеньку можно
Доказывать полагается виновность, а не невиновность
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Блинчик
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Так это Лайшев описал отношение федры к Александре Трусовой. А Бабилония тут при чем?
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B.Jones
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"Слушай, обидно, клянусь, обидно, ну! Ничего не сделал, да? Только вошёл...
Хулиганка"😁
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Maturmalai
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Лайшев сам не особо лучше этой Бибилонии. Два сапога пара.
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ХавиГави_Паратрупер
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Ответ Алиса без миелофона
Чем звонить Лайшеву, позвоните лучше Татьяне Анатольевне! Она про Бабилонию расскажет куда больше и интереснее, чем Лайшев. Благо на ее глазах Бабилония и Гарднер опозорились в Лейк-Плейсиде (конечно, больше Гарднер, справедливости ради)
Не трогай, это на Новый год©😏
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Светлана Менова
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Все эти Дюхамел и Бабилонии могут возбухать и дальше: официальный аккаунт сериала Wednesday сделал репост поста Эльфмана)))

https://www.championat.com/figureskating/news-4945841-oficialnyj-akkaunt-seriala-uensdej-opublikoval-nomer-kamily-valievoj.html
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egrina
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Ответ Назар Игорь
По моему мнению зависть тут не при чём, просто понимая мастерство и талант Валиевой еë также воспринимают как спортсменку употребившую допинг для достижения победных результатов. Ведь официального опровержения до сих пор не было.
Пока, увы, невиновность Валиевой не доказана,в глазах всего мира она остаётся допингисткой...жаль, но понять эту тётеньку можно
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Verysia
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Лайшева послушать - все нам завидуют, кто бы что ни сказал.
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Назар Игорь
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По моему мнению зависть тут не при чём, просто понимая мастерство и талант Валиевой еë также воспринимают как спортсменку употребившую допинг для достижения победных результатов. Ведь официального опровержения до сих пор не было.
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garovatat
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Ответ Алиса без миелофона
Чем звонить Лайшеву, позвоните лучше Татьяне Анатольевне! Она про Бабилонию расскажет куда больше и интереснее, чем Лайшев. Благо на ее глазах Бабилония и Гарднер опозорились в Лейк-Плейсиде (конечно, больше Гарднер, справедливости ради)
Вот да! Поддерживаю! Хотелось что б напоминили/рассказали что там и как было, коль уж эта русофобка выползла откуда то на свет божий и сама о себе напомнила)
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Алиса без миелофона
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Чем звонить Лайшеву, позвоните лучше Татьяне Анатольевне!
Она про Бабилонию расскажет куда больше и интереснее, чем Лайшев. Благо на ее глазах Бабилония и Гарднер опозорились в Лейк-Плейсиде (конечно, больше Гарднер, справедливости ради)
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