«Тупое бескультурное хулиганство. Зависть таланту, мастерству и красоте». Лайшев об экс-фигуристке, просившей удалить статью о Валиевой

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев раскритиковал бывшую американскую фигуристку Тай Бабилонию, которая просила удалить статью о Камиле Валиевой с сайта телешоу Today.

«Нельзя назвать примером русофобии поступок бывшей фигуристки. Этому название – тупое бескультурное хулиганство. Зависть таланту, мастерству и красоте. К тому, что они не могут быть такими сильными, как мы.

Не знают, чем нам отомстить. Чем мы спокойнее и увереннее во всех отраслях, тем это их больше бесит. Хотят видеть нас неандертальцами. Думают так: они высокоразвитая нация, и вдруг кто-то еще смеет претендовать на место выше. Поэтому у них путь в никуда по жизни», – сказал Лайшев.

«Это откровенное оскорбление для нашей сборной». Чемпионка мира из США Тай Бабилония попросила убрать статью о Валиевой с американского сайта

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