Елизавета Шанаева: «Читаю все комментарии под выступлениями, под фотографиями в соцсетях. Нормально отношусь, даже если это хейт»

, выступающая в танцах на льду с Павлом Дроздом, рассказала, как относится к комментариям в соцсетях.

— Я читаю все комментарии под выступлениями, под фотографиями в соцсетях. Я вообще все читаю. И про другие пары тоже. Нормально отношусь, даже если это хейт. Я могу и с другой стороны посмотреть, может, нужно быть менее эмоциональной где-то. Но обычно такого не бывает.

В прошлой группе мне как-то сказали, что я «слишком эмоциональная девочка», а когда я пришла сюда (к Александру Жулину), мне сказали, что эмоций сколько надо. И не нужно их сдерживать, когда катаюсь.

— В некоторых статьях тебя даже называли секс-символом фигурного катания…

— Я смущаюсь… Но почему нет?

— А поклонники пишут?

— Да, пишут. Всем отвечаю, все репощу. Даже скрины делаю, когда очень трогательно. Очень круто получается, когда делают нарезки из наших программ и музыку накладывают. Я все выставляю. У меня есть специальная папка в галерее, где я все это храню. Грустненько? Открываю, и сразу хоп! Уже не грустненько.

— А если кто-то из парней позовет гулять?

— У меня забитый тренировочный график. Поэтому как-то времени нет. Если гулять, то больше время проводить с родными.

— То есть писать не надо?

— Нет, пишите, ха-ха! – сказала фигуристка.