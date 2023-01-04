Елизавета Шанаева: «Читаю все комментарии под выступлениями, под фотографиями в соцсетях. Нормально отношусь, даже если это хейт»

Теги сборная России танцы на льду Павел Дрозд Елизавета Шанаева Фигурное катание

Елизавета Шанаева, выступающая в танцах на льду с Павлом Дроздом, рассказала, как относится к комментариям в соцсетях. 

— Я читаю все комментарии под выступлениями, под фотографиями в соцсетях. Я вообще все читаю. И про другие пары тоже. Нормально отношусь, даже если это хейт. Я могу и с другой стороны посмотреть, может, нужно быть менее эмоциональной где-то. Но обычно такого не бывает.

В прошлой группе мне как-то сказали, что я «слишком эмоциональная девочка», а когда я пришла сюда (к Александру Жулину), мне сказали, что эмоций сколько надо. И не нужно их сдерживать, когда катаюсь.

— В некоторых статьях тебя даже называли секс-символом фигурного катания…

— Я смущаюсь… Но почему нет?

— А поклонники пишут?

— Да, пишут. Всем отвечаю, все репощу. Даже скрины делаю, когда очень трогательно. Очень круто получается, когда делают нарезки из наших программ и музыку накладывают. Я все выставляю. У меня есть специальная папка в галерее, где я все это храню. Грустненько? Открываю, и сразу хоп! Уже не грустненько.

— А если кто-то из парней позовет гулять?

— У меня забитый тренировочный график. Поэтому как-то времени нет. Если гулять, то больше время проводить с родными.

— То есть писать не надо?

— Нет, пишите, ха-ха! – сказала фигуристка. 

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2 комментария

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tanya_1111
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Ответ Ритт
Потому что хейта как такового и не было в твою сторону, Лиза. Вот выхватишь хейта как Кацалапов, Диша с Дэвисом или Худа, или даже как твой бывший Нарижный, посмотрим, как запоешь
Когда нормально выигрывают никакого хейта и нет, посмотрите на Козловского с Бойковой, никто их не критикует потому что честно или Мигов в прошлом году. А Дэвис и Худа ну извините.
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Ритт
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Потому что хейта как такового и не было в твою сторону, Лиза. Вот выхватишь хейта как Кацалапов, Диша с Дэвисом или Худа, или даже как твой бывший Нарижный, посмотрим, как запоешь
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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