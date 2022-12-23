Александр Энберт: «Сложно представить, чтобы сейчас какие-то пары боролись с Худайбердиевой и Базиным. Они – пара другого уровня»

Серебряный призер Олимпиады-2018 в команде Александр Энберт оценил уровень танцевального дуэта Елизавета Худайбердиева – Егор Базин.

Сегодня пара победила на чемпионате России в Красноярске.

«Сложно представить, чтобы сейчас какие-то пары боролись с Лизой и Егором. Они более сказанные, опытные, у них хорошие программы. Пары, которые заняли второе и третье место (Елизавета Шанаева – Павел Дрозд, Елизавета Пасечник – Максим Некрасов), только недавно образовались и проходят период скатывания.

На этом чемпионате России Лиза с Егором откатались с ошибками, но все равно заняли первое место. У зрителей возникло много вопросов. Но могу сказать, что они – пара другого уровня. Мне нравится их катание, хочется видеть чистые выступления», – сказала Энберт.

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