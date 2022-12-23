Александр Энберт: «Сложно представить, чтобы сейчас какие-то пары боролись с Худайбердиевой и Базиным. Они – пара другого уровня»

Теги сборная России танцы на льду чемпионат России Александр Энберт Егор Базин Павел Дрозд Максим Некрасов Елизавета Худайбердиева Елизавета Шанаева Елизавета Пасечник Фигурное катание

Серебряный призер Олимпиады-2018 в команде Александр Энберт оценил уровень танцевального дуэта Елизавета Худайбердиева – Егор Базин.

Сегодня пара победила на чемпионате России в Красноярске.

«Сложно представить, чтобы сейчас какие-то пары боролись с Лизой и Егором. Они более сказанные, опытные, у них хорошие программы. Пары, которые заняли второе и третье место (Елизавета Шанаева – Павел Дрозд, Елизавета Пасечник – Максим Некрасов), только недавно образовались и проходят период скатывания.

На этом чемпионате России Лиза с Егором откатались с ошибками, но все равно заняли первое место. У зрителей возникло много вопросов. Но могу сказать, что они – пара другого уровня. Мне нравится их катание, хочется видеть чистые выступления», – сказала Энберт. 

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Худайбердиева и Базин постоянно падают, но судьям все равно: их как будто заранее назначили чемпионами

24 комментария

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Allbee
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Наркомания....
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Лизавета Анна -Мария
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"Они более сказанные..." Кто там у вас по клавиатуре шлёпает??!😰
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private dancer
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Другого уровня грибов !
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private dancer
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Энберт, не порть себе карму.
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bezsugar
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Сказал Энберт под дулом по-отечески теплых взглядов Благова и Авербуха)))
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Екатерина Перепёлкина
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Пасечник Некрасов были великолепны, программа захватывающая. Вот чем их так превзошли ХБ, чтоб спокойно валяться?
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olvl
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Да, пар такого уровня, чтобы падали на каждом старте, не помню у нас.
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Tatiana
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А чего мы хотим? Если у нас наверху раздают медали и ордена непонятно за что (деятелям культуры и т.д.), то с чего кто-то взял, что здесь должно быть по-другому. Каждая блоха хвалит себя где может. А вообще это полная дичь!!!
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Додик Аксель
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Их уровень в этом сезоне мы видели не раз и всюду падения. Просто мы знаем финансовый уровень Первого канала и его продюсеров...
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РИ-Ната
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Вот надо по мосмотреть танцы и особенно ХБ, говорят, они - космос. Фк у нас находится в не земном мире, в ЖО - космос, в танцах - космос.
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Kareglazaya
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Хоть другие пары и новые, но ощущения, что они не скатаны, нет. Недочёты на некоторых элементах есть, но смотрятся ребята так, как будто катаются вместе уже давно.
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Галина Александрова
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Где они скатанная пара, в каком месте? Какого другого уровня, что выиграла эта пара? В прошлом сезоне обиделись, что не попали на ОИ. Тогда уже корона мешала реально оценивать себя.
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Натушка
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Ну, может им тогда дома сидеть? Фиг ли, они же другого уровня, пусть на дом медали приносят и всё!
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pele_kan
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у Энберта тоже контракт с 1 каналом)
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Александр Шульгин
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Это уже даже не смешно
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небрат
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Лучший танец - Пасечник Некрасов!
Никто рядом даже не стоял.
Дрозд Шанаева - ну его качнуло в первой секции твиззлов, ее- конкретно так повело во второй, что не поставила ногу, поддержка первая, еле выжимает вверх партнершу, физуха на нуле, во вращении уже еле дышит Павел..
Ну и падение Худабердиевой в твиззле - ну это же цирк, что они на первом месте.. Это смешно и горько одновременно...
Плюс они крайне неэтетичны, есть в их образе что-то такое туалетное, анальное, каловое...
Справедливо было бы:
1. Пасечник Некрасов.
2. Шанаева Дрозд
3. Худабердиева Базин тупо за блат и условную безмедальную выслугу лет.
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oldparakhod
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Сеанс массового гипноза в действии.
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Светлана Менова
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А разве уровень катания не должен проявляться в том, чтобы не падать, тем более в танцах?)) что это за УРОВЕНЬ, когда люди валяются каждый турнир, включая Чемпионат России?
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Milana Zagidullina
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А мы точно одни и те же танцы смотрим?
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tanya_1111
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Три падения на элементах на две программы и это в танцах - понятное дело пара другого уровня, думаю даже Пападакисам такой результат неподвластен.
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Vera Goncharova
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Саша, но ты же был адекватным.
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Оз
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Ну да у них другой уровень: по фигурному лежанию на льду они чемпионы!
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закрыт по беспределу
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Общий уровень у них высок, базара нет.
Но не обращать внимания на ошибки тоже нельзя.
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AliceGoose
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Вашими бы устами мёд пить!
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