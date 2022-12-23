Александр Энберт: «Сложно представить, чтобы сейчас какие-то пары боролись с Худайбердиевой и Базиным. Они – пара другого уровня»
Серебряный призер Олимпиады-2018 в команде Александр Энберт оценил уровень танцевального дуэта Елизавета Худайбердиева – Егор Базин.
Сегодня пара победила на чемпионате России в Красноярске.
«Сложно представить, чтобы сейчас какие-то пары боролись с Лизой и Егором. Они более сказанные, опытные, у них хорошие программы. Пары, которые заняли второе и третье место (Елизавета Шанаева – Павел Дрозд, Елизавета Пасечник – Максим Некрасов), только недавно образовались и проходят период скатывания.
На этом чемпионате России Лиза с Егором откатались с ошибками, но все равно заняли первое место. У зрителей возникло много вопросов. Но могу сказать, что они – пара другого уровня. Мне нравится их катание, хочется видеть чистые выступления», – сказала Энберт.
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Худайбердиева и Базин постоянно падают, но судьям все равно: их как будто заранее назначили чемпионами
Никто рядом даже не стоял.
Дрозд Шанаева - ну его качнуло в первой секции твиззлов, ее- конкретно так повело во второй, что не поставила ногу, поддержка первая, еле выжимает вверх партнершу, физуха на нуле, во вращении уже еле дышит Павел..
Ну и падение Худабердиевой в твиззле - ну это же цирк, что они на первом месте.. Это смешно и горько одновременно...
Плюс они крайне неэтетичны, есть в их образе что-то такое туалетное, анальное, каловое...
Справедливо было бы:
1. Пасечник Некрасов.
2. Шанаева Дрозд
3. Худабердиева Базин тупо за блат и условную безмедальную выслугу лет.
Но не обращать внимания на ошибки тоже нельзя.