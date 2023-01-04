Елизавета Шанаева: «Я еду на старт за первым местом, и для меня есть только золото. Все остальное — «ну, спасибо, но хотелось первое»

Теги сборная России танцы на льду чемпионат России Павел Дрозд Елизавета Шанаева Фигурное катание

Елизавета Шанаева и Павел Дрозд, выступающие в танцах на льду, оценили выступление на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске. 

Победу одержали Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, Шанаева и Дрозд стали вторыми. 

— Серебро — это успех?

Дрозд: В зависимости от того, как мы будем подходить к этому вопросу. Если мы учитываем, что пара не откаталась даже года совместно, а чемпионат России — невероятно серьезный старт, танцы на льду имеют свою специфику. У нас говорят про очередь и прочее. Поэтому нам важен уровень, которого нам удалось достичь вместе с командой, работа, которую мы провели. Важно, что мы прибавляем.

Второе место — классный результат. Я думаю, что мы с Лизой можем честно друг другу сказать, что мы сделали все, отдали себя полностью. Никто не застрахован от каких-то мелких помарок, это спорт, в этом и есть его прелесть. Как мы видим, никто не катался безошибочно, поэтому надо провести работу над ошибками. У нас впереди финал Гран-При, там нужно быть лучше.

С другой стороны, мы оба очень амбициозные, проделали большой путь, мы не будем просто говорить «нам бы хоть какую-нибудь медаль». Но о конкретных местах все равно не думаешь, нацеливаешься на результат.

— Нет ощущения, что золото было очень близко?

Шанаева: Конечно, оно было близко. Я немножко разойдусь с Пашей во мнениях — я еду на старт за первым местом, и для меня есть только золото. Все остальное — «ну, спасибо, но хотелось первое». Да, даже учитывая, что мы пара-дебютант, все равно хочется победы.

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19 комментариев

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Viks
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Ответ Дарья Балк
скоро Дэвис со Смолкиным вернутся так будете только о бронзе мечтать
А что им мешает?
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Оксана Иванова
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Ответ Алеся Ткаченко
Если вернутся
Весь год их провожают, но пока они нигде, кроме одного шоу в США не выступили.
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Оксана Иванова
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Ответ Morveena Bum
и давно она едет на старт только за золотом? ребята, вы вообще понимаете, что если бы не обстановка и распады пар, вы бы это серебро может никогда бы и не увидели?
Они катаются здесь и сейчас, поэтому говорят о текущем моменте. Никто не знает, катались бы Кацалаповы или Степанова с Букиным , будь другая ситуация, т.к они в спорте давно и физическая , и моральная усталость после Олимпиады могла сказаться в любом случае.
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Morveena Bum
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и давно она едет на старт только за золотом? ребята, вы вообще понимаете, что если бы не обстановка и распады пар, вы бы это серебро может никогда бы и не увидели?
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FSUA2408
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Ответ Ритт
Что то Шанаева разговорилась. Становится как то неприятно от нее. Может прав был Нарижный, когда ушел от нее.
А что она такого сказала? Какой ужас, спортсмен хочет выигрывать!
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Kareglazaya
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Ответ Алеся Ткаченко
Если вернутся
Да и их уровень катания, судя по видео с американского шоу, снизился. Неизвестно еще, в какой форме они будут в следующем сезоне.
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Nowhere_Girl
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Ответ Anneta28
При честном судействе они бы и вторыми не были.
Именно так!
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Anneta28
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Ответ Nowhere_Girl
«и для меня есть только золото» — это Худайбердиева сказала что ли?)) Есть только золото, но пока у вас серебро, вполне заслуженное 🧐 При честном судействе всё равно с такими помарками не были бы первыми
При честном судействе они бы и вторыми не были.
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Светлана Менова
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Амбициозность - это хорошо, главное, чтобы уровень катания ей соответствовал.
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Девочка с севера
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Ничего, им в следующем сезоне золото будет 😂👌
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oldparakhod
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Если только она едет за золотом, то ей в одиночку))
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Алеся Ткаченко
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Ответ Дарья Балк
скоро Дэвис со Смолкиным вернутся так будете только о бронзе мечтать
Если вернутся
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Nowhere_Girl
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Ответ Ритт
Что то Шанаева разговорилась. Становится как то неприятно от нее. Может прав был Нарижный, когда ушел от нее.
Ну, он в конкретном направлении уходил, а не просто лишь бы от неё подальше, как я понимаю ))
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Дудабот Уно
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Интересное интервью ребята дали. Дрозд, оказывается, уже 5 лет тренирует в Питере. Лиза честно поведала о разнице в их навыках скольжения. По намекам Шанаевой, она как раз не была любимицей у Жук-Свинина. Любимцем был и остаётся Нарижный. Они и могли отговорить его от поездок в Америку, если почуяли, что папа Коля выходит из альянса и забирает их актив.
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Nowhere_Girl
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«и для меня есть только золото» — это Худайбердиева сказала что ли?))
Есть только золото, но пока у вас серебро, вполне заслуженное 🧐 При честном судействе всё равно с такими помарками не были бы первыми
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Дарья Балк
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скоро Дэвис со Смолкиным вернутся так будете только о бронзе мечтать
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Gemma157
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Плох тот солдат, что не мечтает стать генералом, как говорится. Но что-то Шанаева не в меру много протестует. Раньше поскромнее была. И вообще, если бы на этом ЧР был прошлогодний состав участников, то им бы и серебро не светило с их 197 баллами
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Ритт
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Что то Шанаева разговорилась. Становится как то неприятно от нее. Может прав был Нарижный, когда ушел от нее.
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Адриана
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Правильно, нужно всегда стремиться только к золоту. Очень понравилась эта пара, удачи и победы на следующих стартах.
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