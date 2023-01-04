и , выступающие в танцах на льду, оценили выступление на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.

Победу одержали Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, Шанаева и Дрозд стали вторыми.

— Серебро — это успех?

Дрозд: В зависимости от того, как мы будем подходить к этому вопросу. Если мы учитываем, что пара не откаталась даже года совместно, а чемпионат России — невероятно серьезный старт, танцы на льду имеют свою специфику. У нас говорят про очередь и прочее. Поэтому нам важен уровень, которого нам удалось достичь вместе с командой, работа, которую мы провели. Важно, что мы прибавляем.

Второе место — классный результат. Я думаю, что мы с Лизой можем честно друг другу сказать, что мы сделали все, отдали себя полностью. Никто не застрахован от каких-то мелких помарок, это спорт, в этом и есть его прелесть. Как мы видим, никто не катался безошибочно, поэтому надо провести работу над ошибками. У нас впереди финал Гран-При, там нужно быть лучше.

С другой стороны, мы оба очень амбициозные, проделали большой путь, мы не будем просто говорить «нам бы хоть какую-нибудь медаль». Но о конкретных местах все равно не думаешь, нацеливаешься на результат.

— Нет ощущения, что золото было очень близко?

Шанаева: Конечно, оно было близко. Я немножко разойдусь с Пашей во мнениях — я еду на старт за первым местом, и для меня есть только золото. Все остальное — «ну, спасибо, но хотелось первое». Да, даже учитывая, что мы пара-дебютант, все равно хочется победы.