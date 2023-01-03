Инна Гончаренко: «Я бы назвала открытием этого года Гуменника. Сейчас он снова находит себя»
Заслуженный тренер России Инна Гончаренко назвала фигуриста Петра Гуменника открытием года.
В декабре 20-летний спортсмен взял серебро на чемпионате России.
«Я бы назвала открытием этого года Петра Гуменника. Он давно катается – то появлялся, то пропадал. Сейчас он снова находит себя.
С другой стороны, можно было бы назвать Акатьеву открытием. Но она по юниорам все выигрывала, была на виду. Нельзя сказать, что она резко появилась из тени.
Поэтому в большей степени открытием является все-таки Гуменник, который чуть было не выиграл чемпионат России.
Было ожидаемо, что Акатьева будет претендовать на самые высокие места, чего не скажешь про Гуменника», – отметила Гончаренко.
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Чего?😳 Пётр будет вторым или первым — для меня это просто база была всё это время, ни грамма сомнений. Не думаю, что чужие тренеры не видели, на что он способен.