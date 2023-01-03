Инна Гончаренко: «Я бы назвала открытием этого года Гуменника. Сейчас он снова находит себя»

Теги сборная России мужское катание женское катание Инна Гончаренко Петр Гуменник Софья Акатьева Фигурное катание

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко назвала фигуриста Петра Гуменника открытием года.

В декабре 20-летний спортсмен взял серебро на чемпионате России.

«Я бы назвала открытием этого года Петра Гуменника. Он давно катается – то появлялся, то пропадал. Сейчас он снова находит себя.

С другой стороны, можно было бы назвать Акатьеву открытием. Но она по юниорам все выигрывала, была на виду. Нельзя сказать, что она резко появилась из тени.

Поэтому в большей степени открытием является все-таки Гуменник, который чуть было не выиграл чемпионат России.

Было ожидаемо, что Акатьева будет претендовать на самые высокие места, чего не скажешь про Гуменника», – отметила Гончаренко.

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9 комментариев

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Elena Sopc
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Ответ Храбрая виолончелистка
Дык Петюня и не терялся, работу работал, тренировался)
Когда он по юниорам прыгнул аксель риттбергер, думала вот растет дарование, он слишком быстрый рост, пришлось построиться под новый рост, теперь можно сказать он идеален, техника намного выше семененко, а катание в разы превосходит Кондратюка
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Додик Аксель
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Петя давно на виду, его возможности и потенциал был виден не только специалистам. Его подводили ошибки на прыжках из-за техники их исполнения. Работа над ошибками с ТШ и сотрудничество с Арутюняном, его консультации и помощь, дали свои результаты.
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Ezhar
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«Было ожидаемо, что Акатьева будет претендовать на самые высокие места, чего не скажешь про Гуменника»

Чего?😳 Пётр будет вторым или первым — для меня это просто база была всё это время, ни грамма сомнений. Не думаю, что чужие тренеры не видели, на что он способен.
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Расстрелять
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Петя был первым запасным на ОИ, на ЧР в СПб если бы не упал со второго тройного акселя, то вполне мог бы стать 4 и в итоге поехать в Пекин. Так что в тени уж он точно не был и постепенно шёл к своему нынешнему результату.
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Храбрая виолончелистка
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Дык Петюня и не терялся, работу работал, тренировался)
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Блинчик
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Вообще-то, год только начался.
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Левый аккаунт Дюрэнта
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Открытие года было у загиботов. Даже когда подняли возраст, их "не завершившая карьеру" тётенька, помахала ручкой.
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PakSonOk
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А я всё ждала чего-то "эдакого" от Петра. С чардаша юниорского покорил.
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oleg
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Акатьева давно уже гениальная фигуристка. А Гуменник конечно молодец.
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